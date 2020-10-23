《再戰明天》中共第十九屆中央委員會會議召開，港股假期休市

《經濟通通訊社２３日專訊》市場關注下周一（２６日）中國中共第十九屆中央委員會第五

次全體會議在北京召開（２６－２９日）。下周三（２８日）加拿大央行公布政策利率決議和貨

幣政策報告。下周四（２９日）日本央行宣布貨幣政策決議。



＊中共第十九屆中央委員會第五次全體會議在北京召開＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間下周一中國中共第十九屆中央委員會第五次全體會議在北

京召開（２６－２９日）

下周一舉行亞太經合組織（ＡＰＥＣ）財長會議（至１０月２８日）。此外，美國國務卿蓬

佩奧和國防部長埃斯珀訪問印度（至２７日）。

下周二（２７日）１０：４５ｐｍ，英倫銀行首席經濟學家霍爾丹出席一場線上活動的談話

。同時，美國國務卿蓬佩奧和國防部長埃斯珀與印度外交部長蘇杰生和國防部長Ｒａｊｎａｔｈ

Ｓｉｎｇｈ會面。



＊港股假期休市，美國公布９月新屋銷售＊



下周一，香港及新西蘭股市假期休市。

在數據方面，下周一下午５：００ｐｍ，德國公布１０月ＩＦＯ－企業信心指數，料由

９３﹒４下跌至９３。８：３０ｐｍ，美國公布９月芝加哥儲行全國活動指數。

１０：００ｐｍ，美國公布９月新屋銷售，料由１０１﹒１萬升上１０２﹒４；月率料由

４﹒８％降至１﹒３％。１０：３０ｐｍ，美國公布１０月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數

，料由１３﹒６降至１３﹒５。

下周二９：３０ａｍ，中國９月工業利潤。４：３０ｐｍ，香港公布９月貿易收支，料貿赤

由１４６億元擴大至２２１億元。

８：３０ｐｍ，美國公布９月耐用品訂單，料由０﹒５％升上１％。９：００ｐｍ，美國公

布８月標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房價指數。８月ＦＨＦＡ房價指數，月率料

由１％降至０﹒７％。１０：００ｐｍ，美國公布１０月經濟諮詢委員會消費者信心指數，料由

１０１﹒８升上１０１﹒９。１０月里奇蒙儲行製造業指數料由２１降至１８。



＊平保及萬洲國際派業績＊



在本港，下周二公布業績的公司有：鱷魚恤（００１２２）、萬洲國際（００２８８）、華

能國際電力股份（００９０２）、海螺水泥（００９１４）、中遠海運港口（０１１９９）、中

廣核電力（０１８１６）、中國平安（０２３１８）和中國鋁業（０２６００）等。（ｈｏ）

