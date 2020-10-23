《日入而息》傳林鄭本月赴京機會微，港匯強勢金管局再入市

《今天重點》﹡消息指林鄭月娥本月前往北京商討惠港措施機會微

﹡金管局港股收市後兩度接錢，注資２４６﹒４５億港元

﹡港交所（００３８８）擬將ＭＳＣＩ衍生產品合約交易及結算時間擴至公眾

假期

﹡傳螞蟻集團ＩＰＯ吸引富達、普信及瑞銀資產管理參投；匯豐為螞蟻預留逾

千億元作認購貸款，手續費全免；耀才為螞蟻暫預留３５０億至４００億孖

展額

﹡中銀香港指首日ｉＢｏｎｄ認購金額較２０１６年升６５％

﹡港交所（００３８８）歡迎中港ＥＴＦ互掛計劃下首批產品上市；匯豐為首

批中港ＥＴＦ互掛產品提供證券服務

﹡地政總署表示大埔滘住宅地共接獲８標書



《即日市況》﹡匯控績前造好，三桶油齊揚，港股低開高走升１３２點收２４９１８



《深滬股市》﹡滬指跌１％半個月來首收市穿三千三，全周跌１﹒８％



《美元匯價》﹡美匯短線回升，惟仍處反復下降趨勢；歐元最新報１﹒１８４７╱５０，日

圓最新報１０４﹒７５╱７８



《公司業績》﹡東江環保（００８９５）季賺６８８７萬元人民幣，跌１３﹒５％

﹡域高金融（０８３４０）９個月虧損收窄至約１３５萬元，不派息

﹡華潤水泥（０１３１３）首９月純利升２８％至７４億，不派第三季息

﹡麗珠醫藥（０１５１３）第三季純利按年升３９％至４﹒１７億元人民幣

﹡粵海制革（０１０５８）首九月應佔綜合虧損按年收窄至１３０９萬元

﹡長汽（０２３３３）第三季淨利潤２５﹒８７億元人民幣，按年跌１１％



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）歡迎中港ＥＴＦ互掛計劃下首批產品上市；港交所擬

將ＭＳＣＩ衍生產品合約交易及結算時間擴至公眾假期

﹡中銀香港（０２３８８）新增手機銀行認購ｉＢｏｎｄ，手續費全免；中銀

香港增手機認購渠道，料電子渠道認購佔比大升

﹡國泰機師工會敦促會員不要簽署減薪新合同；工會表示新合約是「不平等條

約」，八成人稱修改才肯簽

﹡中信建投（０６０６６）北京金控集團成為第一大股東

﹡中海外（００６８８）首三季經營溢利升１﹒９％，合約物業銷售額漲

４﹒３％

﹡北控城市資源（０３７１８）中標江西全南縣項目，估計合約價值５８９０

萬元人民幣

﹡宏安集團（０１２２２）出售阿里、美團及小米股份，收益約６８９０萬元

﹡和諧汽車（０３８３６）兩新經銷舖開始服務，另外六店年內竣工

﹡會德豐料啟德沐泰街項目末季推售，第一期涉３９９伙

﹡長實（０１１１３）趙國雄稱動工量跌因土地不足，不擔心失業率影響樓市

﹡香港寬頻（０１３１０）推出ｉＰｈｏｎｅ１２連家居寬頻或流動通訊服務

月費計劃

﹡時代中國（０１２３３）額外發行２﹒５億美元優先票據為債務再融資

﹡基石藥業（０２６１６）淋巴瘤抗體舒格利單抗獲ＦＤＡ突破性療法認定

﹡康基醫療（０９９９７）旗下三款一次性使用吻合器獲頒醫療器械註冊證書

﹡黃河實業（００３１８）增持投資控股公司股權至４０％，發新股支付

﹡綠葉製藥（０２１８６）兩骨骼藥獲批於歐洲臨床試驗

﹡維達國際（０３３３１）總裁場內增持２０萬股

﹡勵晶太平洋（００５７５）旗下公司與安全數據管理公司展開合作

﹡麥當勞中國接入阿里（０９９８８）商業操作系統，雙方開啟戰略合作

﹡匯豐為螞蟻預留逾千億元作認購貸款，手續費全免；匯豐為首批中港ＥＴＦ

互掛產品提供證券服務

﹡中生製藥（０１１７７）抗感染藥物獲頒發藥品補充申請批准通知書

﹡載通（０００６２）旗下九巴與英國巴士製造商簽改造合同，涉資逾１億

﹡中國再保險（０１５０８）首９個月子公司原保費收入按年升６﹒２３％

﹡東方海外國際（００３１６）第三季貨運量按年上升９﹒５％，收益升

１６﹒３％

﹡虎都（０２３９９）斥１４６萬元人民幣收購汽車銷售公司全部股權

﹡金達控股（００５２８）終止去年收購金達創業物業的交易

﹡新鴻基（０００８６）附屬認購科技投資公司有限合夥權益，涉３﹒９億元

﹡復星醫藥（０２１９６）與復健基金等公司以１０００萬人幣成立合夥企業

﹡耀才（０１４２８）為螞蟻暫預留３５０億至４００億孖展額



《國企紅籌》﹡上實（００３６３）與上海市政府組合資公司投資中國固廢發電業務

﹡兗州煤業（０１１７１）出售附屬公司海南智慧物流４０﹒８％股權



《神州民企》﹡騰訊（００７００）優化未成年保護措施，雙重提示人臉識別驗證

﹡恆大（０３３３３）提前贖回１５﹒６５億美元票據，十日內還債達２９４

億港元

﹡中國動向（０３８１８）第二季度同店銷售按年錄中低單位數增長



《中國要聞》﹡外長王毅計劃下月訪日，晤日本首相菅義偉

﹡武漢實施住房公積金流動性風險管理，料個貸率續上升

﹡外媒指特斯拉未來或全中國製造，反映雙循環政策奏效

﹡市場監管局表示召回部分進口Ｍｏｄｅｌ Ｓ及Ｘ電動車

﹡浙江省啟動新一輪新能源汽車獎補，執行期為明後兩年

﹡上交所表示螞蟻集團科創板上市註冊生效

﹡外匯局表示９月銀行結售匯順差４０億美元；人民幣升值幅度相對溫和，受

經濟基本面支撐；中國外債增長保持平穩，償付風險總體較低；前三季外匯

市場供求延續基本平衡態勢；料人幣匯率在合理均衡水平雙向波動基本穩定

；提高跨境貿易和投資便利，預防匯率風險

﹡長三角２０個城市５７家機構將提供跨區域養老

﹡科技部與上海市政府將加大科技創新工作力度

﹡龔正與ＳＡＰ高管視頻連線，鼓勵數字新經濟發展

﹡人社部表示三季度末養老保險基金委托投資額１﹒１萬億

﹡今年暫４１隻債基清盤，內媒分析資金奔向偏股基金

﹡商務部表示原產於美國等進口三元乙丙橡膠存在傾銷

﹡人行７００億逆回購利率持平，本周放水２２００億

﹡習近平稱韓戰偉大勝利打破美軍神話，霸凌中國屬死路

﹡深港ＥＴＦ互聯互通落地，首批４隻產品掛牌

﹡拼多多擬扶持１００個產業帶，重點支持湖北農副產品

﹡內地上季宏觀經濟槓桿率創記錄高，分析料控槓桿重臨

﹡余承東稱華為現處艱難時刻，美國第三輪禁令極不公正

﹡傳華為囤２００萬顆５Ｇ基站晶片，至少能供貨到明年

﹡華為前９月營收增長９﹒９％，淨利潤率８％符合預期

﹡阿里旗下餓了麼與百事戰略合作，預計未來一年交易規模翻番

﹡深圳１１月將迎８宗土地拍賣，總地價涉２９４億

﹡廣州首三季ＧＤＰ同比轉增１％，第三季升７﹒９％

﹡匯川技術稱未得悉子公司向特斯拉供貨

﹡京滬高鐵將實行浮動票價機制，自１２月２３日起實施

﹡香港駐滬辦表示與內地通關料先嘗試在大灣區有所突破

﹡上海長三角投資公司今揭牌

﹡中證監批准國際銅期貨交易，引入境外交易者參與；支持證券服務機構開展

信息系統備案；修訂上市公司信息披露管理辦法；力爭科創板股票依規平穩

納入滬股通標的

﹡中國成立南水北調集團，註冊資本１５００億人幣

﹡外交部表示考慮不承認港人ＢＮＯ護照作為有效旅行證件

﹡六部門表示續推進減稅降費，支持民企融資和參與國改

﹡民航局公布首批民用無人駕駛航空試驗基地

﹡三部委公布明年春節休市後，高頻快開遊戲全部停止銷售



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒１％，報１２８９８﹒８２點



《其他消息》﹡陳智思稱絕無興趣選下任特首；陳智思稱政府處理反修例手法失敗，國泰裁

員唯一出路

﹡ＢＮＯ居英簽證明年１月底可申請，需提供財務證明

﹡中國外交部駐港公署要求英國停止借ＢＮＯ干涉內政

﹡保安局表示解決案件第一步是台方批准陳同佳入境

﹡管浩鳴稱陳同佳對今日無法赴台十分無奈，盼潘母理解

﹡消息指林鄭月娥本月前往北京商討惠港措施機會微

﹡港府表示中央指示暫停對芬蘭移交逃犯

﹡陸委會表示台港政府應先談好管轄權才討論陳同佳入境

﹡金管局繼續指定９間銀行為港離岸人民幣市場一級流動性提供行

﹡承認僱人偷拍港學運人士，在台港男將被強制出境

﹡華坊表示大埔滘住宅地反應冷淡，叫停空置稅幫助不大

﹡Ｍｏｘ表示開業首月客戶人數達３﹒５萬名

﹡兩九巴職員偷巴士遊車河，九巴表明解僱

﹡中原ＣＣＬ按周升０﹒５８％，料樓價將擺脫底位

﹡政府調查指２５％受訪者料第四季業務狀況比第三季差

﹡地政總署表示大埔滘住宅地共接獲８標書

﹡金管局向市場注資近１６９億港元，銀行結餘破四千億

﹡啟德住宅地下周五起招標，下月２７日截標



《新冠肺炎》﹡本港新增４宗確診，３宗輸入無不明源頭個案

﹡美國多州單日新增病例創新高，法國新增逾４萬例病例

﹡日本外相表示中日恢復通行磋商已進入最後階段

﹡邱騰華稱防疫與恢復經濟要平衡，繼續發掘新旅遊資源

﹡縱橫遊（０８０６９）即使僅１０人報本地遊團，也會「蝕著出發」

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