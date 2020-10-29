《異動股》科技股齊回吐，騰訊失５９０元，阿里、小米開挫逾２％

《經濟通通訊社２９日專訊》科技股集體回吐，昨日衝穿６００元的騰訊控股（００７００

）現價跌２％，報５８９元；成交約１０２萬股，涉資６﹒００億元。

歐美疫情持續惡化，加上美國大選臨近，隔晚美股繼續下挫。美國上市的主要港股預託證券

（ＡＤＲ），造價較本港上日收市全線下跌，拖累本港科技股表現。美國掛牌的科技龍頭下跌，

阿里（０９９８８）ＡＤＳ吐３％；騰訊ＡＤＲ收報５８８﹒６２元，比本港昨日收市低１２﹒

３８元；京東（０９６１８）ＡＤＳ吐３﹒３％。

現時，恆生指數報２４２９０，跌４１８點或跌１﹒６９％，主板成交３８﹒７５億元。國

企指數報９８０３，跌１６０點或跌１﹒６１％。

上證綜合指數報３２３５，跌３３點或跌１﹒０２％，成交２８﹒８３億元人民幣。

深證成份指數報１３２１９，跌１６８點或跌１﹒２６％，成交５４﹒８２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

騰訊控股（００７００） ５８９﹒００元 跌２﹒００％

阿里巴巴（０９９８８） ３００﹒００元 跌２﹒４１％

美團 （０３６９０） ２７６﹒００元 跌１﹒４３％

小米集團（０１８１０） ２０﹒９５元 跌２﹒１０％

京東集團（０９６１８） ３１４﹒８０元 跌１﹒９３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃａ）

