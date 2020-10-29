《午市前瞻》港股期指結算日仍現頹勢，料２４０００點有支持

《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股三大指數齊跌逾３％，其中納指跌幅最大，挫約３﹒

７％，恆指今早低開４１８點報２４２９０點，跌穿１０天線（約２４６０７點）、５０天線（

約２４５４９點）及２０天線（約２４２９５點），隨後跌幅擴大低見２４２５８點後，在Ａ場

倒升帶動下，跌幅漸收窄，重上２０天線，回升至２４５００點位置徘徊，最終半日收報２４４

７８點，跌２２９點或跌０﹒９３％，主板成交６１８﹒８８億元。國企指數報９８８６點，跌

７７點或跌０﹒７８％。恆生科技指數報７６０９點，跌４７點或跌０﹒６２％。

港股回吐，港匯亦軟。隨著螞蟻集團（０６６８８）香港ＩＰＯ機構認購部分結束，港元匯

價今早回落至７﹒７５３５兌１美元，創約三個月低位。

Ａ場今早低開高走。上證綜合指數半日報３２７１點，升２點或升０﹒０８％，成交１５８

８﹒９７億元人民幣；深證成份指數報１３４９９點，升１１１點或升０﹒８３％，成交２９６

６﹒２０億元人民幣。

本港重磅股齊軟，由中移動（００９４１）領跌２﹒０４％，報４８﹒０５元；友邦保險（

０１２９９）跌１﹒８９％，報７５﹒１５元；匯控（００００５）跌１﹒０７％，報３２﹒３

元；騰訊（００７００）跌０﹒５％，報５９８元；港交所（００３８８）跌０﹒０５％，報３

７７﹒４元；建行（００９３９）跌０﹒１８％，報５﹒５２元。



＊科指軟中興領跌近６％，ＡＴＭＸＪ普挫＊



納指領跌近４％，帶動今日科指隨港股下行。當中由中興通訊（００７６３）領跌５﹒６６

％，報１８元。而ＡＴＭＸＪ表現亦普遍走低阿里巴巴（０９９８８）跌１﹒６３％，報３０２

﹒４元；京東（０９６１８）跌１﹒５％，報３１６﹒２元；騰訊（００７００）跌０﹒５％，

報５９８元，惟美團（０３６９０）升０﹒２１％，報２８０﹒６元；小米（０１８１０）升０

﹒２３％，報２１﹒４５元。

光伏股普遍上揚，褔萊特玻璃（０６８６５）領跑升１２﹒１７％，報２５﹒３５元；而信

義光能（００９６８）亦揚升９﹒８％，報１４﹒１２元；信義能源（０３８６８）升１１﹒３

８％，報４﹒２１元；彩虹新能源（００４３８）升３﹒０３％，報１﹒０２元；保利協鑫（０

３８００）升４﹒３５％，報０﹒３６元；陽光能源（００７５７）升３﹒９８％，報０﹒１８

３元。

兩物管新股包括合景悠活（０３９１３）與世茂服務（００８７３）將於明日掛牌，帶動同

業逆市揚升。當中新城悅服務（０１７５５）升６﹒８７％，報１９﹒６元；佳兆業美好（０２

１６８）升５﹒７７％，報２２元；碧桂園服務（０６０９８）升５﹒０９％，報４８﹒５元；

永升生活服務（０１９９５）升４﹒３８％，報１３﹒８２元；正榮服務（０６９５８）升４﹒

１６％，報４﹒７６元；雅生活服務（０３３１９）升２﹒９１％，報３３﹒５５元。



＊大摩唱淡賭股齊軟，藍籌賭股金沙、銀娛軟逾２％＊



大摩雖指指賭業高端中場表現料有助利潤，但仍看淡賭業貴賓廳業務復甦。該行下調金沙（

０１９２８）目標價，由３５元降至３３元，評級「與大市同步」，賭股早段齊走軟。金沙中國

（０１９２８）跌２﹒６３％，報２７﹒８元；另一藍籌股銀娛（０００２７）跌２﹒０８％，

報５１﹒７元。而新濠國際（００２００）跌１﹒６９％，報１２﹒８２元；澳博（００８８０

）跌１﹒２２％，報８﹒１３元；永利澳門（０１１２８）跌０﹒１８％，報１０﹒８８元；美

高梅（０２２８２）跌１﹒７２％，報９﹒７４元。

市場逐漸失去對華府推出刺激計劃的憧憬，金價於周三跌２％，帶動金股急回。山東黃金（

０１７８７）跌４﹒１９％，報１８﹒３元；招金礦業（０１８１８）跌２﹒５８％，報９﹒８

２元；恆興黃金（０２３０３）跌１﹒５６％，報３﹒１６元；紫金礦業（０２８９９）跌１﹒

２１％，報５﹒７３元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）跌１﹒０８％，報１３７０元；中金

國際（０２０９９）跌２﹒５９％，報９﹒４元。

中石化（００３８６）公布業績，公司九個月純利大跌４４﹒７％，惟該股仍逆市升１﹒６

４％，報３﹒０９元。另外兩油股方面，中石油（００８５７）跌０﹒９％，報２﹒２元；中海

石（００８８３）跌１﹒７９％，報７﹒１３元。而其他石油相關股方面，中海油服（０２８８

３）跌１﹒９７％，報４﹒９８元；Ｆ三星原油期（０３１７５）跌２﹒１７％，報２﹒５２６

元。



＊何啟俊：五中及螞蟻令市場氣氛保持樂觀＊



隔晚美股急瀉，拖累今早恆指最多跌４５０點，其後大概維持近１％跌幅。千里碩證券研究

部經理何啟俊對《經濟通通訊社》表示，港股由於螞蟻招股熱烈，加上五中全會今日閉幕將釋出

十四五規劃消息，市場氣氛仍相對樂觀，恆指未見明顯弱勢。但他提醒投資者要留意市場於期指

結算後有資金外流的風險，形容現時恆指或只是暫時「頂得住」，多國疫情及螞蟻上市後有可能

令熱錢流出，更可能影響大眾投資意欲。預期恆指支持位於２４０００點，２４８００點見阻力

。

今日兩大科指龍頭股雙雙回吐，有投資者或有意趁低吸納。何啟俊不建議投資者以現價位入

市，指騰訊剛破頂後或會令氣氛轉趨拋售套現，加上大市走勢未明，他建議可待價位回落至１０

天線位置再考慮入市。他對阿里巴巴則較樂觀，因短期內有螞蟻熱潮及雙十一行銷支持，但仍建

議投資者待價位回落至２０天線位置再作考慮。

今明兩天有多隻內銀股公布業績，市場或對其業績造好有憧憬。何啟俊表示，對內銀仍感到

憂慮，因內地當局鼓勵銀行業要「保市場主體」，要求內銀減少盈利，並將盈利轉向中小企放貸

，令內銀壞帳風險提高，加上大環境令銀行業維持低息，相信對內銀業務收入及資產貶值均有影

響。（ｐｌ、ｊｃ）

