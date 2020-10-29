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29/10/2020 08:30

【螞蟻上市】螞蟻Ａ股今網上申購下周一公布結果，頂格申購可中簽

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》螞蟻集團（０６６８８）
（滬：６８８６８８）Ａ股今日開啟網上申購。根據安排，申購上限３１﹒７萬股，頂格申購需
配市值３１７萬元（人民幣．下同），網上打新中簽結果將在下周一口（１１月２日）公布。市
場預計此次螞蟻集團Ａ＋Ｈ股最高募資額可達３５０億美元，折合人民幣超過２３００億元，Ａ
股將迎來第一家市值超萬億的金融科技公司。
　　按照中國通號（０３９６９）（滬：６８８００９）申購上限２５﹒２萬股、０﹒２３％的
中簽率，以及中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）申購上限４２﹒１萬股、
０﹒２１％的中簽率推測，螞蟻此次Ａ股申購的中簽率或在０﹒２％左右。如果頂格申購螞蟻集
團，可獲得６３４個配號，乘以中簽率之後的結果大於１００％，也就是說，頂格申購螞蟻集團
有望１００％中簽。
　　另外，從中簽的賺錢效應來看，目前已上市科創板股票上市首日平均漲幅１６１％，中位數
漲幅１２３％。以螞蟻集團中一簽５００股，發行價６８﹒８元計算，若首日上漲１６１％，中
一簽大概能賺５﹒５４萬元；若首日上漲１２３％，中一簽大概能賺４﹒２３萬元。

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