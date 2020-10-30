《缸邊隨筆－石鏡泉》拜登已贏？

《缸邊隨筆》近日美股之跌，似乎啟示拜登已贏出了。怎說？



拜登與特朗普政策上的一個分別是特朗普要減稅，但拜登則要加稅，而且加得不少。



拜登建議資本增值了１００萬美元的，稅由今時約２０％，加至４０％。公司收益稅由今

２１％增至２８％，個人最高稅率由現３７％，增至４０％。拜登這個增稅，是絕對不得中產和

富人選民心，有不少選民就是因為這個增稅，而棄投拜登。



但近日拜登勝望上升，這批較富裕選民能做的，就是及早套利，免了日後的高稅率。雖然按

法律程序，就算拜登真當選，也要到２０２２年的增收，才可以繳上。不過總有人會心慌，早綢

繆。因為，你不知道其他的投資者會幾時走頭。



一個肯定資金走頭的情況，就是在大選前，通過不了派錢的刺激「救濟」方案。



近年來，美國有個小股民喜愛的網上投資平台Ｒｏｂｉｎｈｏｏｄ，近幾月就多了３００多

萬個新戶口，不少這些新戶就是拿了政府或美聯儲局交付予他們的福利金，到

Ｒｏｂｉｎｈｏｏｄ去賭一鋪。這可以理解，生意淡薄，不如賭博，這些散戶多買入Ｔｅｓｌａ

的認購股權。就算輸乾了，無飯開，不少這些窮戶，都是甘之如飴。



有位１３歲「老手」，他寫信去家投資公司，自謙自己年紀細，但自今年２月起，其投資回

報已賺逾２５％。



Ｒｏｂｉｎｈｏｏｄ的創辦人之一Ｖｌａｄ Ｔｅｎｅｖ，被訪問時表示，今時的年輕投資

者，可以借助高科技、低入門門檻、小資本，及早進入投資市場。他說得大體，但怕不少新手會

在這幾天的市跌，被輸光了。不過賭徒永遠有希望，望特朗普可連任，又可派錢去賭過，而不會

選拜登，因為民主黨斷了這條「水路」。



開採頁岩油和其他從事有污染行業的選民也不喜歡拜登，因為特朗普退出環球氣候協議，不

搞要環保、愛地球的事。拜登提出「Ｃａｒｂｏｎ ｐｏｌｌｕｔｉｏｎ－ｆｒｅｅ

ｐｏｗｅｒ ｓｅｃｔｏｒ ｂｙ ２０３５」。雖然這張支票是要到２０３５才兌現，但吃這

些有污染環境飯的選民，怎能選你拜登？



２０１６年１月，ＤｏｕｂｌｅＬｉｎｅ Ｃａｐｉｔａｌ ＣＥＯ Ｊｅｆｆｒｅｙ

Ｇｕｎｄｌａｃｈ，在當年１月的Ｂａｒｒｏｎ圓桌座談時，已謂特朗普會做總統，當時人人都

不信，但結果是特朗普做了。今時Ｇｕｎｄｌａｃｈ又預期特朗普會勝出，看特朗普於２０１６

年及２０２０年的勝出機率對比。２０１６年的選舉日前，特朗普是絕不被看好，較今時

２０２０年的形勢差多了。



如特朗普勝出了，沒問題，估計美股可以立彈５００至１０００點。但如特朗普輸了會怎樣

？



＊特朗普若輸 美股難樂觀＊



這批Ｓｈｕｔ Ｄｏｗｎ ＤＣ Ｇｒｏｕｐ（關閉華盛頓首都小組）講明就算特朗普贏了

，也不買帳。輸了，更不用說。結果就是１１月３日之後，得一個字－－「亂」。這又會對美股

帶來多大打擊？



曾經在１９８７年成功預測１０月「黑色星期一」的經濟學家，Ｆｏｒｅｃａｓｔｓ ＆

Ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ總編Ｍａｒｋ Ｓｋｏｕｓｅｎ，在當年１０月前數月呼籲客戶全清股票

。在１９８７年之後，Ｓｋｏｕｓｅｎ就未有叫全清貨，但最近他叫客戶全清貨了。



過往業績，不等於將來表現，好友現在只好望Ｓｋｏｕｓｅｎ、麥樸斯之流是老貓燒鬚。此

文成於昨傍晚（２９日）之時，美股昨晚會彈？應會，但彈完之後，到下周一（２日），市道又

如何？難樂觀吧！《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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