《品中資－羅國森》天地一螞蟻！

《品中資》今年以來最值得期待的新股螞蟻集團（０６６８８）今日中午截止認購了。如果

你是現金認購的話，仍然來得及。

但記住，螞蟻是一隻「科技股」，今次ＩＰＯ也用全電子化方式認購。即使你沒有證券戶口

，也千萬別撲去銀行拿表或交表，你只要去ｗｗｗ﹒ｅｉｐｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ的網頁便可認購到

螞蟻。

上周我寫《人人都想一身蟻》的品評時，還未知道螞蟻的定價，今次終於有資料了。老實說

，８０元的招股價可算十分克制。

我記得，２００７年時，阿里巴巴首次登陸香港的股票市場（當日來港上市的阿里巴巴，只

是集團旗下一家從事Ｂ２Ｂ業務的公司，規模很細），當時的股票編號是１６８８，跟今次螞蟻

的６６８８也有點相近。

但這個「巴巴」的估值跟今次的螞蟻就相差很遠了。當時的「巴巴」，招股價１３﹒５元，

相當於２００７年的預測市盈率１１２倍，但仍然獲得２５７倍超額認購。上市首日收報

３９﹒５元，比招股價狂升１﹒９２倍，折合２００７年的市盈率３２７倍！

但今次的螞蟻，業務成熟度和增長潛力遠超當年的「巴巴」，但招股價只是８０元，相當於

２０２０年的預測市盈率大約４３倍左右（以上市後總市值２﹒４萬億港元，今年盈利５００億

元人民幣估算），但今年還有兩個月就完，現在大家是看明年甚至２０２２年的估值。

如果以明年的預測市盈率計，更可能只有３２倍左右（假設明年盈利增長三成半）。以

２０２２年的預測市盈率計，更只有２４倍（同樣假設２０２２年的盈利增長三成半）因此，以

這個估值招股，可以預期，反應一定會十分熱烈！。

在此，我必須補充一點。當年的「巴巴」，上市初期雖然十分風光，但不到一年，即

２００８年，金融海嘯淹至，環球股市急瀉，她的股價便大幅下挫，最多曾經比招股價大跌九成

！

無奈的是，２０１２年時，阿里巴巴的大股東宣布，以招股價１３﹒５元向其餘小股東回購

手上的股票，並將公司私有化。當時，阿里巴巴的股價大約在９元水平，大股東這個決定，令很

多小股東「冇仇報」。



＊螞蟻應該一人一手＊



當然，這已經是歷史，加上此阿里不同彼阿里。２０１４年的阿里巴巴（０９９８８），即

今時今日在美國第一上市，以及在港第二上市的那個「巴巴」，是以整個集團的業務上市（除了

金融科技業務，即現時的螞蟻），而招股定價卻變得務實和克制。

２０１４年阿里巴巴在美國上市時，曾經有人問馬雲會不會調高招股價，他曾說：「定價太

高是貪婪，太低是愚蠢（ｔｏｏ ｈｉｇｈ ｉｓ ｇｒｅｅｄｙ，ｔｏｏ ｌｏｗ ｉｓ

ｓｔｕｐｉｄ），他會為投資者預留水位（ｌｅａｖｅ ｓｏｍｅ ｍｏｎｅｙ ｏｎ ｔｈｅ

ｔａｂｌｅ）。」

明顯地，馬雲汲取過２００７年那次經驗之後，其後２０１４和去年上市的兩次定價都很審

慎，似乎真的貫徹了他自己的說法。如果大家是在阿里２０１４年在美國上市時認購，又或者在

去年她來港第二上市時認購（招股價１７６元）的話，應該已嚐甜頭吧！

今次的螞蟻，我相信也會是這種情況。原則上，今次是應該借錢認購的，但這一刻，孖展已

經截止，所以，以真金白銀去認購是最後機會了。我估計，螞蟻上市初期，還會有二至五成的上

升空間（除非外圍市況出現不可預期的下挫）。

另外，市場也估計，螞蟻有機會一人一手！我也傾向相信，只要能夠安排到，她是想這樣的

，因為螞蟻標榜「小就是美，小是蘊含力量」的（Ｓｍａｌｌ ｉｓ Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ，

Ｓｍａｌｌ ｉｓ Ｐｏｗｅｒｆｕｌ）。換句話說，螞蟻重視個人，希望每個小微個體都得到

相同的金融服務，而不是為小數富人服務。

我在螞蟻的招股書中看到主席井賢棟寫給投資者的信，當中就特別強調這一點。

「１６年前，螞蟻集團始於一個夢想：未來的世界，金融服務將不是少數人的專屬，而是每

一位普通消費者都可以隨時隨刻獲得的服務。１６年後的今天，我們可以驕傲地說，因為相信，

所以看見，今天１０億的國內消費者和８０００萬的小微商家正在享受金融科技帶來的便利，使

得他們可以在生活上、創業之路上輕裝上陣。」以上是摘錄自招股書中的主席函件。



＊螞蟻致力解決「信任」問題＊



當然，願意一人一手也要看實際認購數字。萬一真是僧多粥少，也可能未必如願。如果大家

真的沒有認購，或最終分得很少，我建議大家在上市後吼機會買些，因為我真的感受到，螞蟻的

業務真的是改變我們的生活，但準確來說，是讓我們過更美好生活的。

如果大家對股票分析不太熟悉，也不願意花太多時間去學習和研究，只要花幾分鐘閱讀一下

招股書內的主席函件便可，因為這是以軟性手法闡述螞蟻的歷史和願景，很適合普羅投資者閱讀

的。

我想再引述幾段給大家參考，希望拋磚引玉。

「今天，螞蟻集團已經是一家以數字支付、數字金融科技平台、數字生活為三大支柱的科技

公司。面向更遠的未來，我們還在不斷地進化。」

「億萬的消費者，小微企業，他們對美好生活點點滴滴的追求，是螞蟻存在的意義。螞蟻相

信，只要我們能讓每一個普通人能擁有和銀行行長享受同樣服務的權利；只要我們能讓每一個街

邊的夫妻店、小攤主也能和大企業一樣輕鬆得到貸款，獲得同等的發展機會……那麼螞蟻集團一

定是屬於未來的公司。」

「我們是一家解決問題的公司，一直致力於為消費者和小微企業解決真實的問題。１６年前

的擔保交易，解決了陌生人在互聯網上交易的難題；１０年前的快速支付，解決了網上支付成功

率不高的問題；７年前的餘額寶，讓普通人一元錢就可以理財；３年多前的收錢碼，讓每一個路

邊攤享受移動支付帶來的便捷。我們不受機會驅使，而是使命和願景驅動。」

「我們會堅持對科技的投入，讓科技帶有溫度，讓二維碼、人工智能、雲計算、區塊鏈……

這些技術從實驗室裡走到田間地頭，走進每一個老百姓充滿煙火氣的市井生活，走到每一張因為

改變而綻放的笑臉身邊。」

主席函件中還特別強調，螞蟻堅持做別人不願做，做不到或者做不好的事情，這事情就是互

聯網交易中的「信任」問題，因為信任是生意中最大的障礙和成本。

螞蟻通過創新的擔保交易模式首先打破信任壁壘，再依靠數據能力為小微企業提供純信用貸

款。現在，螞蟻鏈正在探索用區塊鏈技術解決數碼時代多方協作的信任問題。

這令我想起《天地一沙鷗》這本名著的海鷗，我也希望，今次的「天地一螞蟻」，能帶我們

去到一個無障礙的金融新世界！

下星期再跟大家品評螞蟻上市後的投資策略和其他點滴。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

