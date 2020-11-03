《匯市縱橫－蕭啟洪》美國神劇新「Ｈｏｕｓｅ　ｏｆ　ｃａｒｄ」

《匯市縱橫》為甚麼愈來愈多人喜歡看美劇，又是否代表妳「崇洋媚外」呢？很多時，在朋

友飯聚閒聊時，大家總愛分享一下追看美劇的樂趣，頓時自我感覺很高端和有一種追上潮流的感

覺。據我觀察而論，妳有否發覺身邊愛看美劇的人們，大多數都是文化程度比較高，或相對富有

，以及是白領以上的群組比較多一點，未知妳可有同感呢？



老實講，筆者並不是看美劇的愛好者，不過在年輕時偶有也會追看美劇的習慣，目的只為提

升自己的英語水平，直到人長大了才學懂細味和欣賞看美劇的箇中樂趣。其實，要成為一部「神

劇」的秘訣，無疑劇本是一部電視劇的靈魂，除此之外，以前的電視劇的故事大都比較簡單和逃

脫現實，現在的電視劇比較多注重人物性格多元，和描繪人物之間的關係互動也愈來愈複雜。再

加上美劇所起用的題材，以及劇情發展都會比較寬廣和更深層次，不會有拖泥帶水之感。而最關

鍵的是，在每一集結尾處都會留有懸念待續，讓觀眾能夠有代入感和引發她們有追劇的欲望。



未知妳有否聽過？以前坊間有一種說法：讓我認識一下你的朋友，我就能知道你是一個甚麼

樣的人。如今，追看美劇的人多了，現在的說法已變成：讓我看看你會追看甚麼劇，我就能知道

你是一個怎麼樣的人。智者說，人生如戲，戲如人生，領略四季起伏的風景，走出屬於自己的人

生吧！所以說，如果能懂得做回最真實的自己，無論是戲裏戲外，都有著生命無限的色彩。人生

像是一場戲，一聲啼哭，大幕拉開，一片唏噓，謝幕離開。但是，真正懂的人又有幾個呢？而美

國總統侵侵肯定不是「懂」的一群！



正當筆者在執筆之時，還未知道美國大選結果誰屬。回看過去大多數民意調查都預測侵侵總

統可能會敗北而回，但美國選民早已對民調似乎是一笑置之，心中仍有著對「特朗普奇蹟」會否

再重演的預期。究竟這一場美國神劇如《紙牌屋》的終極對決如何結尾，真叫人看得津津樂道，

會不會又出現「估你唔到」的劇情呢？還記得上一集劇情講到男主角侵侵神奇地只入院治療三天

後便成功戰勝了新冠病毒；其後他在白宮新聞發布會上公開拒絕承諾若敗選將會願意和平移交總

統權力，並宣稱大選結果可能最終要交由最高法院來裁定。正所謂，「你有張良計，我有過牆梯

」，民主派早已為大選後的鬥爭做好準備，如果侵侵拒絕承認敗選結果，將會要求美國國防部介

入以保證權力移交。很顯然，這樣的問題不僅困擾著很多美國人，也困擾著其他國家，因為這是

一個關乎美國以及全球各國未來一段時間發展的大事。



面對著新「Ｈｏｕｓｅ ｏｆ ｃａｒｄ」這樣峰迴路轉的劇情，美國大選還剩下甚麼懸念

？拜登和侵侵是否已經勝負已定？侵侵若敗北又是否認輸？拜登若上台後的政策主張和中美關係

將如何變化？「一帶一路」與「印太聯盟」的角力賽，以及南海爭議等都反映中美之間明爭暗鬥

的政治把戲？那麼妳又怎會捨得不看下去呢？



＊本周策略＊



澳元：前周建議候低於０﹒７０８０買入澳元兌美元已成交，目標０﹒７２８０，止蝕

０﹒６９５０。



歐元：前周於１﹒１８５０沽出歐元兌美元已於現價１﹒１６５０平倉，獲利２００點子。



日圓：上周建議候低於１０４﹒２０買入美元兌日圓已成交，目標１０５﹒８０，止蝕

１０３﹒２０。



加元：本周建議候低於１﹒３１００買入美元兌加元，目標１﹒３３５０，止蝕１﹒２９５０。



英鎊：本周建議候高於１﹒３０５０沽出英鎊兌美元，目標１﹒２８５０，止蝕１﹒３２００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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