【螞蟻煞停】加強監管金融科技，黃德几：需重新估值阿里騰訊勿追

《經濟通通訊社記者吳藹林４日報道》原定今早公布招股結果的螞蟻集團（０６６８８），

昨晚公布Ａ＋Ｈ股上市計劃緊急煞停，震驚市場之餘，不少投資者慘蝕孖展息，螞蟻主要股東阿

里巴巴（０９９８８）以及同業騰訊（００７００），今早股價亦受拖累而大幅向下。專家分析

認為，經過今次事件，市場需重估涉獵金融業務的科技公司，現價不宜追入上述股份。

金利豐證劵研究部董事黃德几對《經濟通通訊社》表示，阿里、騰訊和京東（０９６１８）

等均有借貸業務，內容與傳統銀行無異，只是換了個網絡的包裝，若然中央決定將它們視作金融

公司並嚴厲監管，將令公司發展速度下降，各界亦需重新評估這些公司的價值。

黃德几認為，阿里今日的跌幅只是反映螞蟻未能上市一事，但基於上述觀點，其股價尚有下

跌空間，明日（５日）收市後公布的第三季業績對股價影響不大，料短線難重上３０９﹒４元高

位，若跌穿上升通道，則下試２６０元。對於短炒者而言，他認為如果今日股價跌幅收窄至５％

或以下（即分界線在２８４﹒８元），宜伺機沽貨。

螞蟻暫未能上市，對騰訊旗下微信支付或屬有利，他認為騰訊面對的因素與阿里同樣，預期

短線若未能重返６１４元高位，且２０天線失守，將下試５５０元。

有傳螞蟻半年後方可重新上市，該公司一直以科技企業自居，此前據報要求投行安排科技分

析員覆蓋公司股份，而非銀行分析員。黃德几預期屆時其估值，整體認購反應一定不如今次。

