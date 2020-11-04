【美國大選】特朗普形容已經勝出大選，或向最高法院提出申訴

《經濟通通訊社４日專訊》美國總統特朗普最新在白宮發表講話，形容自己已經勝出大選，
並強調選舉結果驚人，更宣稱在喬治亞州、北卡羅來納州勝出，亦揚言以巨大優勢於賓夕法尼亞
州獲勝。不過他指出今次選舉是對美國民眾的一次欺騙，打算向最高法院要求停止所有點票。
（ａｌ）
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