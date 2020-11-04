  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/11/2020 15:33

【美國大選】特朗普形容已經勝出大選，或向最高法院提出申訴

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國總統特朗普最新在白宮發表講話，形容自己已經勝出大選，
並強調選舉結果驚人，更宣稱在喬治亞州、北卡羅來納州勝出，亦揚言以巨大優勢於賓夕法尼亞
州獲勝。不過他指出今次選舉是對美國民眾的一次欺騙，打算向最高法院要求停止所有點票。
（ａｌ）

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事04/11/2020
《神州經脈》螞蟻上市急煞停　滬指冷靜三連升　美國大選擾動人幣
財經熱話04/11/2020
【螞蟻煞停】免投資者「蟻財兩失」　銀行券商紛減利息及手續費
財經熱話04/11/2020
【螞蟻煞停】加強監管金融科技　黃德几:需重新估值阿里騰訊勿追
剖析天下04/11/2020
【美國大選】特朗普料於德州獲勝　暫獲212張選舉人票超越拜登
FOCUS04/11/2020
【FOCUS】螞蟻神話急遽反轉　阿爺「穩」字為長遠計
開市Good Morning04/11/2020
《開市Good Morning》陳鳳珠：阿里巴巴趁低分段吸納
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【DIVA Channel】賞 沙動畫大師－海潮《沙兵馬將》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>