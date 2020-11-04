《午市前瞻》美國大選後美股或高位跌一成，港股料先下試二萬四

《經濟通通訊社４日專訊》美國大選點票結果陸續公布。隔晚美股續升，道指收市升５５４

點。但螞蟻集團（０６６８８）（滬：６８８６８８）突然煞停Ａ＋Ｈ股上市，拖累港股低開近

１５０點報２４７９０點，其後因地產及汽車板塊表現造好曾倒升至２５０９３點，但之後走勢

反覆，半日收跌６點或０﹒０３％報２４９３３點，主板成交９５６﹒４１億元。國指報１００

９０，升１９點或升０﹒１９％。

隔晚納指升１﹒８５％，兩大龍頭股騰訊（００７００）及阿里（０９９８８）受累螞蟻暫

緩上市，開段跌勢凌厲，帶動科指早段下挫至７５７４點，半日倒升６點或升０﹒０８％，報７

７２１點。

重磅股方面，匯控（００００５）升２﹒８１％，報３４﹒７５元；友邦（０１２９９）升

０﹒６４％，報７８﹒４５元；建行（００９３９）升０﹒８９％，報５﹒６９元；中移動（０

０９４１）跌１﹒３３％，報４８﹒４元。

Ａ股兩市齊揚，上證綜指報３２７２點，升不足１點，成交１６８８﹒８１億元人民幣。深

證成指報１３６２１點，升４１點或升０﹒３１％，成交２９４５﹒９５億元人民幣。



＊阿里半日挫逾６％，騰訊跌近２％＊



原本今早公布招股結果的螞蟻集團昨晚煞停Ａ＋Ｈ上市，阿里巴巴開跌９﹒２７％，報２７

２元，創逾一個月低，股價半日跌６﹒２％，報２８１﹒２元。騰訊半日隨阿里下跌１﹒７６％

，報５８７﹒５元。

上海交易所及港交所指由於金融科技監管環境轉變，或令螞蟻不符合上市條件，宣布暫緩螞

蟻的ＡＨ股上市，令市場氣氛憂慮，港交所（００３８８）低開４％，半日跌幅收窄至２﹒４９

％，報３６８﹒６元。而作為螞蟻Ａ＋Ｈ上市保薦人的中金公司（０３９０８）同樣有沽壓，半

日跌６﹒７７％，報１７﹒９元。



＊六大企業籲放玻璃產能限制，金風漲逾５％＊



市場上光伏玻璃的供應短缺和價格暴漲，令下游組件企業盈利受壓。６家光伏龍頭企業聯合

發聲明，希望國家出手，放開對玻璃產能擴張的限制。惟光伏股個別發展，金風科技（０２２０

８）升５﹒３３％，報１１﹒０６元。新特能源（０１７９９）升５﹒４２％，報７﹒５９元。

洛陽玻璃（０１１０８）曾飆８％，半日升１﹒４％，報４﹒３５元。福萊特玻璃（０６８６５

）高開低走，半日跌８﹒９２％，報１８﹒９元。信義光能（００９６８）跌８﹒７１％，報１

２﹒３６元。

內地大行國泰君安發表研究報告，其中將吉利（００１７５）目標價由１６﹒９２元升至２

２﹒６５元，評級維持「增持」，吉利半日升４﹒０９％，報１９﹒８６元。其他汽車股齊揚，

恆大汽車（００７０８）升３﹒９６％報２２﹒３元，廣汽集團（０２２３８）急漲３﹒２％報

８﹒３９元，永達汽車（０３６６９）升１﹒０７％報１１﹒３元，長城汽車（０２３３３）升

０﹒７１％報１４﹒２６元。



＊藥明巨諾掛牌翌日挫近７％＊



藥明巨諾（０２１２６）上市翌日跌６﹒８２％，報２０﹒５元，較招股價２３﹒８元低１

３﹒８６％，未計手續費，每手５００股蝕１６５０元。同系藥明康德（０２３５９）跌１﹒５

６％，報１２６﹒２元；藥明生物（０２２６９）跌０﹒４６％，報２１４﹒８元。嘉和生物（

０６９９８）旗下ＧＢ２４２英夫利西單抗生物類似藥的新藥上市申請已經正式獲中國藥監局受

理，惟股價暫跌１﹒０９％，報１８﹒１元。康方生物（０９９２６）升０﹒７７％，報２６﹒

３元。金斯瑞生物（０１５４８）升０﹒８８％，報１１﹒４元

麥格理發表報告，重申銀河娛樂（０００２７）及金沙中國（０１９２８）跑贏大市評級，

維持銀娛目標價７０元，金沙目標價３９元。銀娛半日升２﹒１５％，報５４﹒６５元；金沙升

０﹒７％，報２８﹒６５元。富瑞日前發表研究報告指，市場預期澳門１０月份博彩毛收入（Ｇ

ＧＲ）將按月升２﹒２９倍，按年跌７３％，達到今年１月以來新高。永利澳門（０１１２８）

升３﹒４１％，報１１﹒５４元。新濠國際（００２００）升２﹒５９％，報１３﹒４６元。澳

博控股（００８８０）升１﹒６８％，報８﹒４８元。美高梅中國（０２２８２）升１﹒４７％

，報９﹒６７元。



＊黃德几：美國大選結果充滿變數，港股料短線受壓＊



市場繼續關注美國總統大選，美國票站最晚香港時間今日下午２時便會關閉，今日港股表現

反覆，波幅逾３６０點。金利豐證劵研究部董事黃德几對《經濟通通訊社》表示，大選結果仍要

視乎搖擺州份的取態，即使短期內可公布結果，其中一方亦有可能反對，後續招數未明，他形容

整件事「黑天鵝」甚多且充滿變數。

黃德几認為，大選結果不明朗將對美股帶來負面影響，早前三大指數的上升理由並不充份，

以高位計有下跌一成的風險，即納指跌幅將較標普指數和道指大。港股方面，預期短線受壓，料

先下試２４０００點水平，但２３５００點有強力支持，阻力位２５０００點。（ｎｓ、ｐｌ）

