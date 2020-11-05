《運籌帷幄－梁業豪》不怕選舉結果帶來大跌市？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於顯著向好和偏淡。昨天（４日）港股表現個別發展，收市時國指與科技報升，恆

指與紅指則報跌。受到多個好淡因素影響，大市走勢自然飄忽。本欄採取的應市策略為暫停投機

，多作觀望。看來，大戶已為美國總統選舉延遲公布結果作好準備；但近日市況被推高的情況來

看，這將不會為美股帶來很大的跌幅。當然，政治因素對股市的影響從來難料，升勢隨時可以逆

轉。

本欄會維持上述中線與長線的持貨量，但會分別於指數期貨小時圖和指數期貨日線圖形勢顯

著向好時，各自額外持貨２﹒５％和１５％。以目前情況為例，本欄的中線持貨量為３７﹒５％

＋１２﹒５％＝５０％，長線持貨量則為４０％＋１５％＝５５％。不過，若大家的應市經驗少

於兩年，或投資成績一向不理想，便不應跟隨額外持貨。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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