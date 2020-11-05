《缸邊隨筆－石鏡泉》螞蟻（０６６８８）一身蟻

《缸邊隨筆》１１月３日，中美均有大事，美國是選總統，中國則是暫緩螞蟻

（０６６８８）上市。在金融史上，將永誌２０２０年１１月３日這一天。



誌記美國總統選舉，是件明白的事，但暫緩螞蟻上市又怎會要誌記在中國的金融史上呢？說

兩件國外金融史。



（１）２００２年，韓國金融系統因為過度發信用卡，人人碌卡。到２００３年，韓國碌卡

無力償還貸款者超過３７０萬人，佔韓國勞動人口近２０％，壞帳率超３０％，這樣就使韓國再

陷入金融危機。在這些壞帳中，債務金額為月薪２２至４５倍間的，約佔整體壞帳者的３０％，

近６５％的高額債務用於奢侈消費，其中有４０％用於高檔商店的消費。



韓國亡羊補牢，於２０１６年發布限令，要求各大小額貸款公司不得在黃金時段在電視和廣

播媒體播廣告。



（２）１９７９年（？）美國人狂碌卡，消費多了帶來美國通脹，通脹率於８０年升到

１３％。當時白宮和美聯儲局主席都束手無策，卡特總統找了伏爾克來當美儲局局長，伏爾克抽

緊銀根，息便升，一直升到三月期票息至２１厘，３０年國債息至１５厘。奇蹟出現（伏爾克語

），不少美國人響應呼籲，減少信用卡消費，紛紛剪了信用卡，寄到白宮去，美國這場特大的通

脹就此被遏住了。代價就是２１厘短息，１５厘長息，有多少無辜的人，要為那一批任意的碌卡

者去承擔苦難。



上兩件事，跟螞蟻有何關係？螞蟻是做小微貸、個人貸，小微貸佔其業務２０％，個人貸佔

８０％，這個個人貸也就是否２００２年韓國和１９７９年美國的碌卡一族？美國人口３億，碌

卡者怕不夠１億人，韓國碌卡者有３７０萬人。中國１４億人按美國三分之一人去碌卡，中國也

就有４﹒６億人碌卡（借微貸），若其中也有３０％壞帳（依韓國例）即是有１﹒４億人會爆煲

，能不為中國帶來金融危機？



會有幾多千萬、億人去螞蟻處碌卡（借貸），他們有數字，筆者只能估，但怎估都總不會是

好東西吧！



＊科技公司紛紛做消費信貸＊



不僅是螞蟻，眾多的科技公司這幾年都紛紛殺入做消費信貸，他們開個網頁，弄上個免費遊

戲，打廣告，就可以撈到批學生、工人、婦孺去借貸。這些科技公司跟著拿這些借據去銀行抵押

融資，得資再借貸，再融資，再再借貸，再再融資，這個循環可否永續下去？如每個借貸者都能

還本息，是可以永續下去。但如大多數借貸者還不了本息，那些拿著借據作抵押的銀行就要承擔

最終的呆壞帳，於是另場中國金融危機就會出現。美國的次按危機，就是按揭公司將按揭債務打

包去融資，再擴大按揭，又再打包，又再融資，結果當供樓者因失業供不起樓，整個按揭融資鏈

就斷了，帶來２００８年的美國金融危機。



有人謂時代變，這些信用消費也可以作抵押，可以做融資。的確是可以的，前提是這些信用

消費，即碌卡，能找到數就無事，找不了數，就有事。



美國可以用信用消費來撐其經濟，因為美國有美元霸權，狂印銀紙，亦有軍事霸權，可以指

住你不能不用他們的「廢紙」。但有個叫津巴布韋的國家，他印了Ｎ量銀紙，結果是津巴布韋的

Ｎ億元，買不了一卷廁紙。亂講信用消費，即叫人借借借，請記住，還得起至好借。



螞蟻要怎樣才能再上市？他們說要「擁抱監管」，會有甚麼監管？



１１月２日銀保監拋出《網絡小額貸款業務管理暫行辦法》（徵求意見稿），請擁抱這個，

螞蟻要受監管，其他的網上微小貸者都要受監管，這包括騰訊（００７００）。



２０２０年１１月３日，是中國微小貸的亡羊補牢日，又或者是中國微小貸金剛箍制定日。

對此，中國的金融史是否要記上此誌？



昨日《經濟日報》電子版有個「美國大選２０２０和螞蟻集團特備節目」講此，詳細請聽：

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ｐｅｔｑｒ０１



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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