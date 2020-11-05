  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

05/11/2020 09:32

《異動股》京東集團飆近６％，京東健康最快下周於港交所上市聆訊

　　《經濟通通訊社５日專訊》京東集團０９６１８）現價升５﹒８２％，報３４９﹒２元；成
交約４９萬股，涉資１﹒７３億元。盤中高見３５１﹒８元再破頂。
　　京東旗下京東健康最快下周尋求港交所上市聆訊。京東９月下旬宣布，擬分拆京東健康於香
港主板上市，完成後將間接持有京東健康不少於５０％股權。外電當時引述知情人士透露，京東
健康將最少集資３０億美元（約２３４億元），最快於１２月招股。
　　現時，恆生指數報２５５３２，升６４６點或升２﹒６０％，主板成交１０２﹒３９億元。
國企指數報１０４１３，升３１４點或升３﹒１１％。
　　上證綜合指數報３３０６，升２９點或升０﹒８９％，成交１６０﹒９９億元人民幣。
　　深證成份指數報１３８０２，升１４２點或升１﹒０５％，成交２６３﹒１２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團　（０９６１８）　　３４９﹒２０元　　升５﹒８２％
　　阿里健康　（００２４１）　　　２１﹒５０元　　升３﹒３７％
　　平安好醫生（０１８３３）　　１０７﹒６０元　　升３﹒６６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事05/11/2020
福布斯中國富豪400強財富按年增64%　馬雲連續三年居榜首
中國故事04/11/2020
《神州經脈》螞蟻上市急煞停　滬指冷靜三連升　美國大選擾動人幣
財經熱話04/11/2020
【螞蟻煞停】免投資者「蟻財兩失」　銀行券商紛減利息及手續費
財經熱話04/11/2020
【螞蟻煞停】加強監管金融科技　黃德几:需重新估值阿里騰訊勿追
剖析天下04/11/2020
【美國大選】特朗普料於德州獲勝　暫獲212張選舉人票超越拜登
剖析天下04/11/2020
【美國大選】葉劉：拜登取勝視乎搖擺州表現　郵寄投票或引訴訟
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【DIVA Channel】賞 沙動畫大師－海潮《沙兵馬將》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>