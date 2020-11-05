《異動股》京東集團飆近６％，京東健康最快下周於港交所上市聆訊

《經濟通通訊社５日專訊》京東集團０９６１８）現價升５﹒８２％，報３４９﹒２元；成

交約４９萬股，涉資１﹒７３億元。盤中高見３５１﹒８元再破頂。

京東旗下京東健康最快下周尋求港交所上市聆訊。京東９月下旬宣布，擬分拆京東健康於香

港主板上市，完成後將間接持有京東健康不少於５０％股權。外電當時引述知情人士透露，京東

健康將最少集資３０億美元（約２３４億元），最快於１２月招股。

現時，恆生指數報２５５３２，升６４６點或升２﹒６０％，主板成交１０２﹒３９億元。

國企指數報１０４１３，升３１４點或升３﹒１１％。

上證綜合指數報３３０６，升２９點或升０﹒８９％，成交１６０﹒９９億元人民幣。

深證成份指數報１３８０２，升１４２點或升１﹒０５％，成交２６３﹒１２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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京東集團 （０９６１８） ３４９﹒２０元 升５﹒８２％

阿里健康 （００２４１） ２１﹒５０元 升３﹒３７％

平安好醫生（０１８３３） １０７﹒６０元 升３﹒６６％

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（ｃａ）

