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即市新聞

05/11/2020 17:30

《小傳日記》大選明朗化，魚缸誇啦啦；衝破牛熊線，大時代重現？

　　《小傳日記》花旗大選仲未點完票，不過媒體話拜登已經手握２６４票，睇怕侵侵連任大計
都凍過水。選情明朗化加上孖屐憧憬拜登入主白宮後，一直崩緊中美關係有望緩和，刺激隔晚美
股造好，道指升３６７點。香江魚缸承接高開６１４點，開報２５５００點。大市升勢強勁，上
午最多升７２１點，報２５６０７。晏晝買盤依然積極流入，尾市仲好有力，升穿上午高位，Ｕ
完盤更加以全日最高位收市，收報２５６９５，升８０９點或升逾３巴仙，創逾兩個月高。主板
成交增加逾２巴仙至１７６６﹒７６億銀。國貨佬同科指都係全日最高位，國貨佬報１０４７８
，升３７９點或升近４巴仙；科指仲創新高，收報８１８１點，升４２２點或升逾半成。
　　Ａ場都造好，上證綜指以接近最高位收市報３３２０，升４２點或升逾１巴仙；深證成指報
１３８９４，升２３４點或升近２巴仙。兩市全日成交８５９８億元，按日急漲近一成八。
　　今日藍戰士隻隻都造好！大象（００００５）彈逾１巴仙，報３４﹒１５銀；生發發（００
３８８）準備推出科指為基礎嘅期貨及期權合約，揚逾３巴仙，報３８３﹒２銀；ＡＩＡ（０１
２９９）升逾２巴仙，報８０﹒３銀。建行（００９３９）飛起逾２巴仙，報５﹒７８銀；中移
動（００９４１）漲近４巴仙，報４９﹒９５銀。長和（００００１）計劃出售歐洲電訊塔套１
００億歐元，飆近９巴仙，報５２﹒８銀。

＊大選漸明朗科技股真爽，人仔又起飛內房向上企＊

　　隔晚納指向上抽，魚缸呢邊一樣有好路數，中興通訊（００７６３）大升近一成九，報２０
﹒７銀；比亞迪電子（００２８５）起飛近一成三，報３７﹒５銀；華虹半導體（０１３４７）
抽高近一成三，報３１銀；京東集團（０９６１８）跳高近９巴仙，報３６１銀；金山軟件（０
３８８８）同樣升逾９巴仙，報４４﹒６５銀。
　　隔晚離岸人仔狂飆，其日內波幅高達１５００點，而大行野村又出份報告指，相信納入「三
條紅線」嘅１２家內房發展商係神州銀行間市場申請發債，有助改善佢地嘅債務結構，刺激一眾
內房佬高走，中海外（００６８８）踢高逾３巴仙，報１９﹒９４銀；潤地（０１１０９）漲近
一成，報３５﹒１５銀；融創中國（０１９１８）跳高近８巴仙，報３２﹒６銀；碧桂園（０２
００７）飛起近９巴仙，報１０﹒９２元；恆大（０３３３３）抽升近４巴仙，報１６﹒４２銀


＊唔打壓神州中興升到夠，漢系列熱銷比亞迪大笑＊

　　拜登坐定粒六等入主白宮，孖屐都憧憬民主黨執政後，花旗會放鬆對神州企業參與海外５Ｇ
建設打壓政策，甚至重新審視封殺華為政策，５Ｇ概念股午後急漲。中興通訊（００７６３）Ａ
股漲停，Ｈ股都唔執輸，抽高近一成九，報２０﹒７銀；中鐵塔（００７８８）撐起逾２巴仙，
報１﹒２８銀；比亞迪電子（００２８５））跳高近一成三，報３７﹒５銀；富智康（０２０３
８）彈逾１巴仙，報０﹒８８銀；舜宇光學（０２３８２）走上逾半成，報１４４﹒３銀。
　　標普話神州新能源汽車行業未來十年將迎來更加蓬勃的發展。今日砵砵車股繼續熱炒，比亞
迪（０１２１１）披露最新數據顯示，漢系列車型自今年７月上市以來穩步攀升，１０月銷售數
量已達７５４５輛，累計銷售數量１８３６２輛。隻佬創１８９﹒９元新高，全日飛高一成六，
報１９７﹒２銀。吉利汽車（００１７５）飆近９巴仙，報２１﹒４銀；敏實集團（００４２５
）走高逾７巴仙，，報３６元；華晨中國（０１１１４）彈近一成一，報７﹒７元；美東汽車（
０１２６８）跳高逾２巴仙，報３１﹒４５元；廣汽集團（０２２３８）揚近３巴仙，報８﹒５
９元。

＊花旗又唱好光伏好路數，舊物管吸引野村話醒神＊
　　
　　大行花旗發表研究報告指，神州支持光伏玻璃產能擴張對光伏行業的可持續增長有利，加上
假如拜登當選，其政策利好光伏行業，今日光伏股繼續有運行，福萊特玻璃（０６８６５）飆逾
一成四，報２１﹒４銀；彩虹新能源（００４３８）升近２巴仙，報１﹒０５銀；陽光能源（０
０７５７）抽升逾３巴仙，報０﹒１８４銀；信義光能（００９６８）升逾７巴仙，報１３﹒４
２銀；保利協鑫能源（０３８００）升逾４巴仙，報０﹒３６銀。
　　野村發表研究報告，話發現預測市盈增長率（ＰＥＧ）較低及盈利增長質素較高嘅大型舊物
管公司更具吸引力，今日物管佬齊齊起飛，碧桂園服務（０６０９８）升近２巴仙，報５０﹒８
銀；雅生活服務（０３３１９）抽升逾半成，報３５﹒９銀；綠城服務（０２８６９）升近４巴
仙，報９銀；永升生活服務（０１９９５）升近８巴仙，報１５﹒１６元；中海物業（０２６６
９）漲逾３巴仙，報５﹒６８銀。請請！

　　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
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　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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