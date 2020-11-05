《小傳日記》大選明朗化，魚缸誇啦啦；衝破牛熊線，大時代重現？

《小傳日記》花旗大選仲未點完票，不過媒體話拜登已經手握２６４票，睇怕侵侵連任大計

都凍過水。選情明朗化加上孖屐憧憬拜登入主白宮後，一直崩緊中美關係有望緩和，刺激隔晚美

股造好，道指升３６７點。香江魚缸承接高開６１４點，開報２５５００點。大市升勢強勁，上

午最多升７２１點，報２５６０７。晏晝買盤依然積極流入，尾市仲好有力，升穿上午高位，Ｕ

完盤更加以全日最高位收市，收報２５６９５，升８０９點或升逾３巴仙，創逾兩個月高。主板

成交增加逾２巴仙至１７６６﹒７６億銀。國貨佬同科指都係全日最高位，國貨佬報１０４７８

，升３７９點或升近４巴仙；科指仲創新高，收報８１８１點，升４２２點或升逾半成。

Ａ場都造好，上證綜指以接近最高位收市報３３２０，升４２點或升逾１巴仙；深證成指報

１３８９４，升２３４點或升近２巴仙。兩市全日成交８５９８億元，按日急漲近一成八。

今日藍戰士隻隻都造好！大象（００００５）彈逾１巴仙，報３４﹒１５銀；生發發（００

３８８）準備推出科指為基礎嘅期貨及期權合約，揚逾３巴仙，報３８３﹒２銀；ＡＩＡ（０１

２９９）升逾２巴仙，報８０﹒３銀。建行（００９３９）飛起逾２巴仙，報５﹒７８銀；中移

動（００９４１）漲近４巴仙，報４９﹒９５銀。長和（００００１）計劃出售歐洲電訊塔套１

００億歐元，飆近９巴仙，報５２﹒８銀。



＊大選漸明朗科技股真爽，人仔又起飛內房向上企＊



隔晚納指向上抽，魚缸呢邊一樣有好路數，中興通訊（００７６３）大升近一成九，報２０

﹒７銀；比亞迪電子（００２８５）起飛近一成三，報３７﹒５銀；華虹半導體（０１３４７）

抽高近一成三，報３１銀；京東集團（０９６１８）跳高近９巴仙，報３６１銀；金山軟件（０

３８８８）同樣升逾９巴仙，報４４﹒６５銀。

隔晚離岸人仔狂飆，其日內波幅高達１５００點，而大行野村又出份報告指，相信納入「三

條紅線」嘅１２家內房發展商係神州銀行間市場申請發債，有助改善佢地嘅債務結構，刺激一眾

內房佬高走，中海外（００６８８）踢高逾３巴仙，報１９﹒９４銀；潤地（０１１０９）漲近

一成，報３５﹒１５銀；融創中國（０１９１８）跳高近８巴仙，報３２﹒６銀；碧桂園（０２

００７）飛起近９巴仙，報１０﹒９２元；恆大（０３３３３）抽升近４巴仙，報１６﹒４２銀

。



＊唔打壓神州中興升到夠，漢系列熱銷比亞迪大笑＊



拜登坐定粒六等入主白宮，孖屐都憧憬民主黨執政後，花旗會放鬆對神州企業參與海外５Ｇ

建設打壓政策，甚至重新審視封殺華為政策，５Ｇ概念股午後急漲。中興通訊（００７６３）Ａ

股漲停，Ｈ股都唔執輸，抽高近一成九，報２０﹒７銀；中鐵塔（００７８８）撐起逾２巴仙，

報１﹒２８銀；比亞迪電子（００２８５））跳高近一成三，報３７﹒５銀；富智康（０２０３

８）彈逾１巴仙，報０﹒８８銀；舜宇光學（０２３８２）走上逾半成，報１４４﹒３銀。

標普話神州新能源汽車行業未來十年將迎來更加蓬勃的發展。今日砵砵車股繼續熱炒，比亞

迪（０１２１１）披露最新數據顯示，漢系列車型自今年７月上市以來穩步攀升，１０月銷售數

量已達７５４５輛，累計銷售數量１８３６２輛。隻佬創１８９﹒９元新高，全日飛高一成六，

報１９７﹒２銀。吉利汽車（００１７５）飆近９巴仙，報２１﹒４銀；敏實集團（００４２５

）走高逾７巴仙，，報３６元；華晨中國（０１１１４）彈近一成一，報７﹒７元；美東汽車（

０１２６８）跳高逾２巴仙，報３１﹒４５元；廣汽集團（０２２３８）揚近３巴仙，報８﹒５

９元。



＊花旗又唱好光伏好路數，舊物管吸引野村話醒神＊



大行花旗發表研究報告指，神州支持光伏玻璃產能擴張對光伏行業的可持續增長有利，加上

假如拜登當選，其政策利好光伏行業，今日光伏股繼續有運行，福萊特玻璃（０６８６５）飆逾

一成四，報２１﹒４銀；彩虹新能源（００４３８）升近２巴仙，報１﹒０５銀；陽光能源（０

０７５７）抽升逾３巴仙，報０﹒１８４銀；信義光能（００９６８）升逾７巴仙，報１３﹒４

２銀；保利協鑫能源（０３８００）升逾４巴仙，報０﹒３６銀。

野村發表研究報告，話發現預測市盈增長率（ＰＥＧ）較低及盈利增長質素較高嘅大型舊物

管公司更具吸引力，今日物管佬齊齊起飛，碧桂園服務（０６０９８）升近２巴仙，報５０﹒８

銀；雅生活服務（０３３１９）抽升逾半成，報３５﹒９銀；綠城服務（０２８６９）升近４巴

仙，報９銀；永升生活服務（０１９９５）升近８巴仙，報１５﹒１６元；中海物業（０２６６

９）漲逾３巴仙，報５﹒６８銀。請請！



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