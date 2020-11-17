《運籌帷幄－梁業豪》昨天忙於入市換馬

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和４０％

，局勢則皆屬顯著向好。昨天（１６日）港股繼續個別發展，雖然交投量持續減少，好淡雙方爭

持依然激烈。筆者昨天非常忙碌，將中線投資組合內的弱勢股逐一沽出，換入了一些強勢股。由

於ＷＢＩ－ＳＴ上升，ＷＢＩ－ＭＴ卻回降，本欄會暫時採取觀望態度，於看清楚形勢後，才繼

續入市補貨。由於個別強勢股的表現並不穩定，筆者暫以一些交易所買賣基金取代。

希望ＷＢＩ－ＭＴ的回跌現象只屬短暫，很快便可升回＋２或以上，確認港股中期局勢依然

向好，我們可入市增持現貨，增大投資組合的利潤。此外，昨天內地股市有力從低位回升；若升

勢於本周末得以延續，後市應可正式轉好，對港股亦屬有利。最後，摩根士丹利剛發表了有利內

地股市與港股的報告，有利減弱兩地股市的下跌動力。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

