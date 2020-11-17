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即市新聞

17/11/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》昨天忙於入市換馬

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和４０％
，局勢則皆屬顯著向好。昨天（１６日）港股繼續個別發展，雖然交投量持續減少，好淡雙方爭
持依然激烈。筆者昨天非常忙碌，將中線投資組合內的弱勢股逐一沽出，換入了一些強勢股。由
於ＷＢＩ－ＳＴ上升，ＷＢＩ－ＭＴ卻回降，本欄會暫時採取觀望態度，於看清楚形勢後，才繼
續入市補貨。由於個別強勢股的表現並不穩定，筆者暫以一些交易所買賣基金取代。
　　希望ＷＢＩ－ＭＴ的回跌現象只屬短暫，很快便可升回＋２或以上，確認港股中期局勢依然
向好，我們可入市增持現貨，增大投資組合的利潤。此外，昨天內地股市有力從低位回升；若升
勢於本周末得以延續，後市應可正式轉好，對港股亦屬有利。最後，摩根士丹利剛發表了有利內
地股市與港股的報告，有利減弱兩地股市的下跌動力。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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