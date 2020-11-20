《陸言堂－陳永陸》憧憬疫苗令經濟活動回復正常，舊經濟股可留意

《陸言堂》如果單看恆生指數，港股似乎陷入一個牛皮悶局，因為恆指似乎暫時沒有跌穿

２６０００點的壓力，但在２６５００點以上，卻似乎舉步維艱。不過，如果撇開指數去分析，

其實市場有不少好的選擇可以留意，尤其是舊經濟股，近日表現一支獨秀，這亦是一個很大的原

因，導致恆指沒有跌穿２６０００點水平的主要原因。



事實上，雖然一眾新經濟股今日（２０日）顯著上升，可是過去一個星期表現絕對並不理想

，除了手機概念股如小米（０１８１０）、舜宇光學（０２３８２）及早前提及的丘鈦科技

（０１４７８）外，其餘大部分新經濟股在１１月份，普遍跌幅都超過１０％，當中騰訊

（００７００）已因季度業績較為理想，而令跌幅較為溫和，但都較高位下跌約８％。



至於新經濟股受壓的原因有幾個，其中之一是國策的影響，反壟斷的消息傳出後，令不少中

資科網股受壓；另一個原因是美國的政策問題，因為美國收緊中概股在美國上市的規定，令投資

者擔心下一波將會影響已經在美國上市的中概股。不過，更大的原因是疫苗可望在明年大規模推

出，令投資者開始對舊經濟股重拾信心，亦令新經濟股受資金換馬的行動所影響，而出現較大的

回吐壓力。



當然，這個情況在過去幾個月不斷出現，但舊經濟股的上升動力，似乎並不足夠，同時新經

濟股通常回吐一至兩星期，就會再度發力，那麼今次的情況又會否一樣，所謂的換馬行動，只是

曇花一現？



＊換馬行動曇花一現？＊



相信情況會跟之前幾次不一樣，主要原因是之前幾次市場的憧憬，都是因為大家覺得疫情已

穩定下來，但最終的情況卻是疫情不斷出現反覆，令投資者不得不將資金調回受疫情影響較少的

新經濟股上，所以令換馬行動不時胎死腹中。不過，近日的情況卻是疫苗可望在短期內大量生產

，亦即是就算近日疫情反覆，可是只要明年開始各人可以接種疫苗，那麼疫情自然會減退，屆時

全球的經濟活動自然會真正逐漸回復正常，所以舊經濟股的盈利情況亦可望逐步改善，在這個憧

憬下，這次換馬行動，自然可以持久一點。



另一個重點是新經濟股估值已高，加上不少基金累積的利潤不少，現在轉向舊經濟股上的水

位，其實十分足夠，而且年結將近，這樣的換馬行動，既可鎖定新經濟股的利潤，又可以推高舊

經濟股，為組合粉飾一番，相信不少基金都會樂意。



而一眾新舊經濟股中，以航運、汽車及金屬股近日表現較為突出，當中汽車股包括政策因素

的憧憬，其中東風（００４８９）同系公司在Ａ股又再攀升，今日Ｈ股表現相對落後，可以留意

，至於航運股中，中遠海能（０１１３８）今日成交大增，同時過去一周Ｈ股表現明顯較Ａ股為

落後，同樣可以留意。《獨立股評人 陳永陸》



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