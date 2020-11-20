《缸邊隨筆－石鏡泉》內循環來了

《缸邊隨筆》１８日，國常會下了通知，促五大消費：（１）汽車、家電下鄉；（２）提振

餐飲消費；（３）擴大縣、城、鄉、鎮消費；（４）支持互聯網旅遊；（５）提供防災和供水保

障能力。最後一點似與消費風馬牛不相及，但阿爺就考慮到前四項造好後，農村鄉鎮有點錢了，

就將賺到的錢，攤到水利事上，為農村的長治久安，補上個口。



以前，叫汽車家電下鄉，是光消費，沒有建設，如今補上一筆，是好事。



＊國常會力促五大消費 新一輪汽車下鄉來了＊



１８日，國務院召開常務會議，就推動區域全面經濟夥伴關係協定落地、提振大宗消費重點

消費、支持「互聯網＋旅遊」等工作作出部署。



有關部門按區域全面經濟夥伴關係協定確定的時間表加快落實，抓緊深化改革，造好推動協

定落地的國內相關工作，盡早兌現承諾，在相互擴大開放中實現互利共贏。



今年消費遭受疫情嚴重衝擊，恢復正常增長有不少困難。要按照黨中央、國務院部署，實施

擴大內需戰略，進一步促進消費。



擴大汽車消費。鼓勵各地增加號牌指標投放。開展新一輪汽車下鄉和以舊換新，鼓勵有條件

的地區對農村居民購買３﹒５噸及以下貨車、１﹒６升及以下排量乘用車，對居民淘汰國三及以

下排放標準汽車併購買新車給予補貼。



鼓勵地方對淘汰舊家電家具併購買綠色智能家電、環保家具給予補貼。



提振餐飲消費，鼓勵餐飲企業提升菜品、創新經營。支持推介優質特色飲食。



以擴大縣域鄉鎮消費為抓手帶動農村消費。加強縣域鄉鎮商貿設施和到村物流站點建設。打

擊假冒偽劣，優化農村消費環境。



確定了支持「互聯網＋旅遊」發展的措施。支持建設智慧旅遊景區，鼓勵景區加大線上營銷

力度，引導雲旅遊等新業態發展。



完善包容審慎監管，打擊坑蒙拐騙。



水庫對防汛減災、供水保障和農業灌溉等至關重要。



落實地方責任，用好中央補助資金，帶動地方和民間資金，擴大有效投資，對現有病險水庫

２０２５年底前全部完成除險加固，對新出現的病險水庫及時除險加固。



健全監測預警和管護機制，確保水庫安全運行。



外資怎樣看這次下鄉？



摩根士丹利有這個看法。



＊摩根士丹利：個人消費將成２０２１年中國經濟主要增長點＊



上證報中國證券網訊（記者汪友若）１１月１８日，摩根士丹利發布２０２１年全球策略展

望。



摩根士丹利策略團隊表示，預計明年全球經濟將呈現「Ｖ」形復甦，新冠疫苗的前景更加清

晰以及持續的政策支持，都為明年的股市和信貸提供了良好環境。



摩根士丹利稱，２０２１年股票市場將穩步上揚。２０２１年底，標普５００指數目標點位

有望達到３９００點，較當前水平高出約９％。摩根士丹利還表示，預計該時期內普通股票的表

現將優於標普５００指數本身。



大類資產配置方面，摩根士丹利策略團隊建議相對於現金和政府債務，應增持股票和公司債

券。美元明年或將走弱，同時其波動性也會下降，大宗商品表現可能弱於其他風險資產。



具體到對中國經濟的展望，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強表示，中國經濟在２０２１

年有望保持較為強勁的增長，人民幣或持續走強。其中個人消費將成為中國經濟的主要增長點，

居民儲蓄的釋放和就業市場全面復甦將是個人消費領域增長的主要驅動力。



此外，邢自強預計全球需求同步恢復也將提振中國製造業，私人資本支出有望回歸強勢增長

。同時，基礎設施和房地產建設增速則可能逐步放緩。



最後，有人冒充我，以圖不軌，仍要刊出以下嚴正聲明：



此騙子謂跟他們建議，每３個月可贏近３００％，勁過巴菲特，當然勁過筆者。此警戒由今

天起刊登至下周一的《投資理財周刊》，如有苦主，請盡快報警。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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