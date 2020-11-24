《缸邊隨筆－石鏡泉》三大訴求，誰缺誰死

《缸邊隨筆》未來三個月至三年，中港美都面對三大訴求，處理不好，誰缺誰死。這三大訴

求是甚麼？



（Ａ）美國缺廁紙



（Ｂ）港美官員缺腦袋



（Ｃ）中企缺水



＊（Ａ）廁紙＊



年中以來，筆者一直謂，今個聖誕最好的禮物是送廁紙，不少人認為我是講笑。但踏入１１

月，美國真的開始缺廁紙，原因是新冠肺炎失控。



新冠肺炎在美國已不是新事物，但為甚麼年中不缺廁紙，要到聖誕才缺廁紙？



筆者讀地理，其中有海洋學，浪在千里外受風、水流等驅動，在離岸數千米處形成湧浪或長

浪，浪頂平滑，並無浪花，不會死人，亦不會翻船，不識者認為風平浪靜，船家就知禍將至，要

灣水。當浪湧至近岸，由於海床淺了，浪便開始轉急，成白頭浪，到浪近岸，岸邊有礁石，浪拍

岸成驚濤駭浪，此時才知浪惡，遲了。



廁紙事，又怎拉上？



（１）年中時大城市人口未向鄉郊遷移，如今遷移了，購物不便，以前要的廁紙量便要加貯

，需求量便大了。



（２）今年冬天將會較嚴寒，中國方面更會是６０年來最凍。雪封路，你能不多貯廁紙？



（３）嚴寒天氣會加劇新冠肺炎症爆發，自然又要多廁紙。紙巾、面罩。



（４）不少Ｍａｌｌ結業，少了超市（廁紙供應點），仍開業的超市要承受更多需求量，一

時入貨少了，貨架便缺廁紙。



（５）上述四個因素疊加便成礁石，就是聖誕缺廁紙，而Ｓｕｍｍｅｒ ｈｏｌｉｄａｙｓ

不缺。



不要以為廁紙事少，在現代文明社會，廁紙是開門七件事的第八件事，古人不將廁紙列入七

件事中，是因為古人用蕉葉、用竹葉，今人「手技」差，用不了蕉葉、竹葉，無廁紙，能不苦？



摩登的開門八件事中有缺，其他的民生物品也會否缺，可以。此即今冬在美不好過，窮人將

如何？食無糧，出無廁紙，會否多了人上街？



＊（Ｂ）港美控疫官員缺腦＊



港控疫官員如何缺腦，我不多說，只不過他們不會因他們缺腦而無糧出。中國古代疫官、疫

醫，如解決不了疫情，是要斬頭的。因此中國自漢以降，逾３５０多起疫情，都得以解決。因為

不解脫，有關官員會人頭落地。這是責任制的最大體現，香港雖有班問責官員，唔知點問責！看

來這些庸官都應一炒了之。



港美官員最擅長的擋箭牌是人權，港官員更加多個兩制，阿爺那一套香港行不通，媽呀（）

，括號裏的字你可填我不便寫。



病毒是無國界，也不講主義，也不認制度，管你是資本主義、社會主義、河水制、井水制，

一如明醫吳有性言「戾氣之所至，十室九空」。



美國就是講資本主義的優越性，講重人權，所以不隔離、不戴口罩。但他們忘記翻聖經，古

時痳瘋病人，是否被隔離、禁閉於荒谷？當未有效醫療手段時，禁、管、隔是唯一阻延病情擴散

之法。



我們今時殖民地的遺民官員，請你翻看殖民地醫史，喜靈洲不是用來禁閉痳瘋病人嗎？而尖

沙咀的樂道，英文叫Ｌｏｃｋ Ｒｏａｄ，是真有個閘鎖住，凡有性病妓女，一定要被關押於此

，直到痊癒為止。我們今時控疫官員是否忘記了你們殖民地師傅的優良傳統，怎會今時兒戲，疏

忽至阿媽可以去探仍在隔離的阿仔。然後帶來全城又再嚴控？千日道行一朝喪，怕是防疫官員腦

進水。不過，他們仍可高薪糧準，但不少商家則要結業，打工仔要失業。



如果負責的官員肯拍心口講，有一宗病例，集體扣薪一日，如肯這樣，筆者會建議各商戶成

立個獎勵基金，凡一日零增發，獎薪一日，作為買怕又好，獎勵又好，好過被「攬炒」。



官員缺腦外，亦缺個心，結果心一軟，便陷入：病一增便收，一收便經濟死，經濟一死又放

，一放病又增。這個循環不也是原地踏步？不是，美國言，時間一長，便床頭金盡，有錢變無錢

，無錢便踎街，這不是理論，是在美國發展中，美國政府的失業救援在１２月便停止，有

７３０萬人將「斷糧」，香港又如何，估計再如斯拖拖拉拉，疫揮之不去，香港實瓜得，工人瓜

得，供（樓）人瓜得，你估地產股瓜唔瓜得，恆指瓜唔瓜得？



年初疫起之時，筆者曾建議港府在喜靈洲建大型隔離營，喜靈洲做過痳瘋病人禁閉地、越南

難民營，水電廁齊。港府亦確有人去視察過，回應是，建築物殘舊，不做。筆者已知香港瓜得。



喜靈洲四面環海，不聽話的阿媽游水去探仔呀？探不了，又怎會有今波之疫？



今時重提喜靈洲，要建個３萬人的隔離營也不難，港工人起唔掂，叫亞爺派施工隊來，三個

月必掂，凡入境者，凡檢測呈陽性者，有病徵者，均送喜靈洲隔離，病人在島上有充足活動空間

，不用怕悶，只是無人探到，隔到好才出來。



筆者今時再提，因為亡羊嘛，仲唔補牢？各位大官，經跳舞阿媽這一探，應知今時在市區的

隔離是無效的。



希望高官對喜靈洲建隔離營一事作個積極研究，不要敷衍我，而是要向全港會手停口停的市

民負責。



＊（Ｃ）中企缺水＊



昨文（２３日）介紹了人行行長易綱的人行風險管理政策，表明會嚴控風險，於是有企業一

有違債壓力，便速速破產，這便搞出個新債名目來，叫「逃廢債」，其實是企業不負責任地卸膊

，阿爺怎不知這條蹺，所以祭出對「逃廢債」零容忍的口號。此即，唔好閃電拉閘走路，阿爺話

責任要分明，不可以破產來敷衍了事，不然也只鼓勵了可以不負責任的破產，自然可以不負責任

的借債。



上述三缺，確是誰缺誰死。至於下述一缺，則是誰缺誰難，要好好留意。



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

