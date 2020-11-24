《午市前瞻》藍籌股非市場焦點，港股短期續整固２６０００見支持

《經濟通通訊社２４日專訊》連日疫苗正面消息帶動隔晚美股反彈，港股今早高開１４４點

報２６６３０點，已為半日最高位，惟滬深市個別發展，港股早開低走，曾倒跌低見２６４０９

點，隨後於２６５００點水平徘徊好淡爭持，最終半日收報２６４９８點，升１２點，主板成交

７８８﹒７８億元。而國企指數報１０６２２點，跌４３點或跌０﹒４１％。恆生科技指數報８

１４２點，升５３點或升０﹒６６％。

上證綜合指數半日收報３４１２點，跌２點，成交２２３７﹒３０億元人民幣；深證成分指

數報１３９３１點，跌２３點或跌０﹒１７％，成交２９５９﹒６０億元人民幣。

重磅藍籌股普揚，匯控（００００５）走上０﹒３８％，報３９﹒５元；騰訊（００７００

）升０﹒０９％，報５８６﹒５元；友邦（０１２９９）升０﹒２９％，報８７﹒２５元；港交

所（００３８８）揚升２﹒３９％，報３８５﹒８元，據報《施政報告》將公布擴大互聯互通；

中移動（００９４１）升２﹒２６％，報４７﹒５５元。惟建行（００９３９）挫１﹒０２％，

報５﹒８４元。



＊傳特朗普有意加推對華強硬措施，中芯仍升近３％＊



據《華爾街日報》引述消息指，即使特朗普餘下任期只有兩個月，但他仍在推動針對中國的

強硬措施。包括考慮對使用強迫勞動的新疆地區擴大進口禁令，將更多中資企業納入美國商務部

黑名單，包括中芯（００９８１）。惟中芯股價早市仍收升２﹒６８％，報２２﹒９５元。而其

他晶片股方面，上海復旦（０１３８５）走上７﹒５５％，報１１﹒４元；華虹半導體（０１３

４７）走高５﹒１９％，報３５﹒５元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）升５﹒２６％，報９２元

。

據報指特首林鄭月娥與中央六個部委商討惠港措施，其中一項為是擴大「互聯互通」。內地

投資者南下資金，將可買賣本港上市的生物科技股及第二上市股份。屆時，「北水」也可投資阿

里巴巴（０９９８８）、京東（０９６１８）、網易（０９９９９）等重磅科技股。相關股份早

市齊揚，阿里巴巴升３﹒２６％，報２７２﹒６元；京東漲１﹒６８％，報３５０﹒４元；網易

續漲２﹒２２％，報１５１﹒８元。科指股中暫時升勢最強為中興（００７６３），揚升８﹒２

１％，報２１﹒７５元。

ＴＭＸ表現方面，騰訊（００７００）走上０﹒０９％，報５８６﹒５元；而美團（０３６

９０）則微跌０﹒０６％，報３０７﹒８元；小米（０１８１０）軟２﹒３６％，報２６﹒９５

元。

光伏股續有追捧普揚，升勢最強為卡姆丹克（００７１２），早市飆升７８﹒５７％，報０

﹒２７５元。而早前宣布出售光伏電站的保利協鑫能源（０３８００）則升１２﹒５％，報０﹒

７２元；，而協鑫新能源（００４５１）升１３﹒０１％，報０﹒１６５元。

而其他光伏股包括信義光能（００９６８）亦揚４﹒３８％，報１４﹒７６元；水發興業能

源（００７５０）飆１０％，報０﹒６６元；北京能源國際（００６８６）走上１１﹒８１％，

報０﹒２６５元；彩虹新能源（００４３８）揚４﹒０４％，報１﹒０３元。



＊市場憧憬感恩節帶動消費，普拉達揚近７％＊



美股周四（２６日）為感恩節假期，美股將休市，而市場亦期待節日將加強消費品表現，相

關股份普揚，普拉達（０１９１３）揚６﹒６６％，報３５﹒２５元；新秀麗（０１９１０）升

５﹒４４％，報１２﹒４元；思捷環球（００３３０）升３﹒０９％，報１元。

中手游（００３０２）折讓一成配售１﹒８億股，股價今早挫低１１﹒０４％，報２﹒９８

元。帶動其他手遊股亦走軟，友誼時光（０６８２０）跌９﹒２２％，報１﹒８７元；ＩＧＧ（

００７９９）跌３﹒８２％，報７﹒３元；創夢天地（０１１１９）跌１﹒５６％，報３﹒７８

元；新意網集團（０１６８６）跌１﹒４８％，報７﹒３元；。

由於憧憬經濟復甦，金價周一下跌逾２％至四個月來最低水平１８３０﹒１９美元，帶動金

股走低，由山東黃金（０１７８７）領跌５﹒５４％，報１８﹒０６元；中金國際（０２０９９

）跌４﹒９８％，報１１﹒４６元；紫金礦業（０２８９９）跌４﹒３５％，報７﹒６９元；招

金礦業（０１８１８）跌４﹒０８％，報９﹒８８元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）跌２﹒

６８％，報１３２７﹒５元。



＊何啟俊：恆指短期續高位整固，汽車股中看好廣汽＊



隔晚美股反彈，阿斯利康宣布旗下疫苗有效率可達九成，已為本月第三則疫苗進展消息，

亞洲股市暢旺，港股今早高開１４４點後升勢轉弱。千里碩證券研究部經理何啟俊向《經濟通通

訊社》表示，美國總務署確認拜登當選總統，大選結果趨明朗，對美股有明顯提振作用，但對港

股表現影響較輕微。由於大多拜登概念股亦未被列入恆指成分股，加上資金近日轉向光伏及汽車

等相關板塊，故反而可能令恆指升勢放緩。他指如市場氣氛維持相若，港股短期內將於高位窄幅

徘徊，２６０００點見支持；如若拜登釋出對華溫和的政策消息，或者國內疫苗研究報捷，港股

短期則有望挑戰７月７日的高位２６７８２點。

近日汽車板塊當炒，新能源車股更是明星股，昨晚（２３日）相關股份突破天際齊創新高，

蔚來升逾一成二，小鵬汽車更飆升三成四，帶動比亞迪（０１２１１）今早開升逾６％破頂。何

啟俊不建議投資者現價追入比亞迪，由於該股已炒起一段時間，加上業績乃政策等利好已在股價

上反映，估值非常高，相信短期內水位不大，如想入手該股，可待其回落至廿天線位置（１７７

元）再入手。

如投資者未有部署，何啟俊則推薦廣汽（０２２３８），由於廣汽產銷成績不俗，加上業務

規模亦不斷增長，而且該股估值與吉利（００１７５）有不少距離，但兩者條件類似，認為廣汽

有望追落後，投資者可現價入手，短期上望１１至１２元。（ｐｌ、ｊｃ）

