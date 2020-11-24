《匯市縱橫－蕭啟洪》真是「做又死唔做又死」，妳話怎樣？

《匯市縱橫》每年香港總有一個不能錯過的大型盛事，那便是香港書展日。每年書展都有約

百萬讀者入場，因此將會吸引了世界各地的參展商參與，呈獻各地的優質讀物，讓讀者可在享受

閱讀的同時，也可與各地作家近距離交流，接觸多樣文化，更可擴闊我們的視野！但鑑於近期疫

情反覆不定的關係，原定已推遲到下月中舉行的香港書展或再度推遲，甚至取消仍是未知數呢！



對讀者而言，可能會大嘆一句無耐，但對許多參展商來說，則不是味兒！本港不少出版商推

出新書時會遷就書展檔期，以讓新書能夠在書友雲集的書展面世，而新書出版往往花費一至兩個

月時間，如果預備書展展銷的新書最後只能在一般書店陳列，出版商收益將會大打折扣。而且對

於部分出版社而言，如果疫情未完，關口管制措施又未有改變的話，一是外地出版社根本無法到

港，二是出版社也無法邀請海外作家前來。即使租場費可退回，亦難補她們的損失；就算書展如

期舉行，都擔心市民不敢入場，不得不慨嘆一句：「做又死唔做又死」呢！



上回文章講到疫苗進度，可謂全球新冠疫苗研發的馬拉松競賽終於已跑到最後關頭，各大領

跑者都紛紛公布其新型肺炎疫苗第三期臨床測試初期有效率均達９成或以上的賽果，真叫世人為

之振奮！一直以來，疫苗研發都被視為結束新冠大流行帶來巨大希望，但疫苗歷史上充斥著許多

失敗例子，並不是一帆風順的。所以，這次疫苗競賽是科學與人類結合最美妙的一大成就，令全

世界將可看見黑暗隧道盡頭的曙光一樣。畢竟，大家都可能會出現「抗疫疲勞」的症狀，期望能

盡快回復正常的生活和平靜，可除掉口罩及安心出行的一天。然而，筆者認為，即使有效疫苗能

成功研發並大量投產，也不可能一下子能讓大家的生活在２０２１年春季前回復到正常，因為疫

苗可能還需要待一年時間才能大規模接種。



另一邊廂，原定今年７月的東京奧運因新冠疫情已被逼順延一年，但是明年能否順利舉辦還

是有很多人存疑。如果屆時日本真的辦不成奧運，恐怕日本經濟可能再次跌入谷底；若是繼續辦

下去的話，若疫情未受控，加上各國現階段仍實施多項管制，如封城、隔離、限聚令、口罩令、

禁入境及旅遊限制等都讓明年東奧是否能如期舉辦增添變數。不過，根據一項本土調查顯示，多

數民眾還是十分支持舉辦奧運，而東京市政府和奧組委也都態度堅定，表示一定會辦。按照筆者

推算，日本將會硬著頭皮繼續辦下去，那怕只有少量參與國的運動員和觀光客願意去。若不是，

日本早前不會不惜工本全力採購新冠疫苗呢！據報當局已取得逾５億劑疫苗供應，為日本人口近

４倍。就是為明年保東奧舉辦作準備，可能為所有入境的運動員和觀眾施打疫苗。另外，大家可

能會問，如日本勉強辦下去值得嗎？老實講，世上有很多事情不能用錢來衡量；如日本能成功舉

辦東奧，是展現日本的國力和影響力的一種象徵。短期內，預計日圓匯率仍會反覆向上之勢不變

，因英國「脫歐」和美國大選仍未有定案，日圓仍存在一定的避險需求。另一個注意點是，即使

日本央行不太樂見過高的日圓匯率，但回看日圓相比起其它貨幣兌美元的升幅而言，明顯日圓是

落後了。



＊本周策略＊



日圓：早前建議於１０４﹒２０買入美元兌日圓已於１０４﹒２０平倉，平手離場。



歐元：本周建議候高於１﹒２０００沽出歐元兌美元，目標１﹒１８００，止蝕１﹒２１６０。



澳元：本周建議候高於０﹒７４００沽出澳元兌美元，目標０﹒７２００，止蝕０﹒７５５０。



紐元：本周建議候高於０﹒７０００沽出紐元兌美元，目標０﹒６８００，止蝕０﹒７１００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

