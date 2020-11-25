《古臣周記－古臣》聖誕鐘追匯豐？今年宜沽忌買！

《古臣周記》話咁快就到２０２０年最後一個月，亦代表住聖誕節又到啦！喺全球抗疫嘅呢

一年入面，大家應該都無咩地方去，加上依加香江又開始爆發第四波疫情，相信距離社會經濟回

復正軌仲有一段長時間，或者大家得閒可以做下功課研究股票！唔知咁多位缸友，會唔會跟住「

聖誕鐘」去買匯豐呢？



＊傳統民間智慧，或源於博財息兼收＊



提起「聖誕鐘，買匯豐」，其實算係港股傳統智慧，同阿臣之前提及過嘅「十月股災」差唔

多，都帶有孖屐缸友一點小迷信！意思大概係，每年聖誕節前後，買匯豐控股（００００５），

通常會獲得比較好嘅回報。據講，每逢年尾有呢個講法，緣於基金經理想做好年結，所以會爭住

買啲大藍籌嚟推高恆指，加上匯控一年派息４次，通常最後一次會係最多，所以啲缸友往往年底

買返手博財息兼收！不過，阿臣要提一提大家，匯控暫停咗派息，對於以前諗住收息買入匯控嘅

缸友嚟講，今年嘅聖誕鐘應該無咁吸引啦！



＊近十年聖誕月買匯豐，賺錢機率？＊



阿臣覺得，如果真係可以借「聖誕鐘，買匯豐」嚟賺一筆，相信都係一件開心事嚟嘅！不過

，到底呢個「鐘」有幾靈驗？或者都要做一個統計睇下，先知道博唔博得過！





表列過去廿年１２月份匯豐股價升跌：



年份 變動百分比（％） │ 年份 變動百分比（％）

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２０００ ＋５７﹒０ │ ２０１０ ＋１﹒７

２００１ －２５﹒０ │ ２０１１ ＋５﹒８

２００２ －４５﹒１ │ ２０１２ ＋５﹒０

２００３ ＋ ７﹒５ │ ２０１３ －３﹒９

２００４ 持平 │ ２０１４ －５﹒３

２００５ 持平 │ ２０１５ ＋０﹒２

２００６ － ２﹒１ │ ２０１６ ＋２﹒４

２００７ － ０﹒５ │ ２０１７ ＋２﹒８

２００８ －２４﹒０ │ ２０１８ －３﹒３

２００９ － ２﹒４ │ ２０１９ ＋４﹒７

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根據《經濟通通訊社》報價系統顯示，喺２０００年至２００９年嘅十年期間嘅１２月，匯

控錄得升幅百分比只有兩成，其中升勢最強年份係２０００年，整個聖誕月升咗５７巴仙咁多，

而喺２００３年錄７﹒５巴仙升幅。不過，除咗２００４年同２００５年無升跌外，其他年份嘅

１２月全部都要兀跌，當中表現最差嘅年份就係２００２年，當年嘅聖誕月跌幅有成４５﹒１巴

仙，其次２００８年，要跌２４巴仙，整體表現真係弱啲啦！

睇埋最近十年，即係２０１０至２０１９年期間嘅１２月份，匯控錄得升幅嘅百分比算係比

早十年（２０００年至２００９年）好咗，升幅百分比由兩成升到去七成，不過升跌幅度明顯收

窄。升勢最強嘅年份係２０１１年，整個聖誕月升５﹒８巴仙；而最差年份為２０１４年，係要

跌低５﹒３巴仙。

所以，照圖表分析，近十年「中獎」機率的確多一啲，近五年更係八成機會有斬獲。「聖誕

鐘，買匯豐」雖然唔係每一年都靈，但某程度上都算信得過嘅！不過，阿臣覺得呢個「傳統智慧

」，大家最多當應節開心就算，今年如果買匯豐想資本增值，睇怕未必容易！



＊不確定因素困擾，疫情揮之不去＊



阿臣以理性分析，就今年環境嚟睇，聖誕月不宜追入匯控，始終孖屐有好多不確定因素困擾

住，建議缸友再睇定啲先做部署會比較好！

首先，今年全球因為新冠肺炎影響經濟環境，各行各業表現低迷，而銀行業同匯控當然都避

免唔到。睇返匯控股價表現，由２月中大約５７銀水平位置就開始急跌，受到唔同消息拖累，包

括米字國監管機構要求暫停派息，令到「坐定粒六」等收息嘅缸友打個突！除此之外，公司盈利

表現亦都因為大幅增加信貸撥備而要下降。

而今年９月嘅時候，匯控據報可能被神州列入《不可靠實體清單》，成為當時中美磨心，搞

到匯控失守２００８年「金融海嘯底」３３銀之後要再下試，最後更跌穿「世紀供股價」２８銀

，低見２７﹒５銀水平先至可以反彈！

雖然有缸友或者會諗住近期新、舊經濟股資金出現輪動，憧憬緊啲傳統板塊彈上，加上之前

花旗國大選由拜登勝出下任總統，孖屐諗緊拜登有別於特朗普強硬嘅反華態度，中美可能有計傾

，吼緊有無機會買入博個反彈。不過！阿臣要強調一下，雖然依加啲負面消息似乎慢慢消散緊，

不過全球疫情仍然反彈，相關板塊短期之內應該都唔會好表現，所以與其入手再博個細小反彈，

倒不如穩陣啲再睇下孖屐走勢看再決定！



＊趁聖誕鐘「沽匯豐」？＊



截至執筆時匯控股價４２﹒５５銀計，對比一下９月尾時候嘅２７﹒５銀低位，股價都可以

話已經反彈咗近５５％咁多！如果缸友本身低位有持貨嘅，建議可以沽出部分獲利先，因為阿臣

相信傳統股，由其是係銀行股，距離復甦嘅日子仍然比較遠一啲。

缸友如果選擇繼續持貨都無話唔得嘅，不過就要留意下匯控守唔守到１０天線位置，差唔多

３８﹒９銀水平，如果跌穿要好離場啦，唔係股價可能會潛得更低！

今個星期阿臣個倉繼續Ｋｅｅｐ住按兵不動，觀望一下先！



表列截至１１月２５日早上１１時２１分阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １３１３﹒５０ １３１３５

平安好醫生 ２００股 ５２﹒９０ ９３﹒１５ １８６３０

阿里巴巴 ２００股 ２１０﹒５０ ２７３﹒００ ５４６００

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ３９７﹒６０ ３９７６０

寶尊電商 １００股 ８２﹒９０ ９６﹒９０ ９６９０

九龍倉置業 ２０００股 ３２﹒００ ３７﹒９０ ７５８００

京東集團 ５０股 ３０６﹒００ ３５１﹒６０ １７５８０

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股票市值 ： ２２９１９５元

剩餘現金 ： ２１０６４元

組合淨值 ： ２５０２５９元

組合本月收益表現： ＋６﹒７％（截至上月底止組合淨值：２３４５４４元）

組合累計收益表現： ＋１３８﹒３％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至１１月２５日早上１１時２１分

