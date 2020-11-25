《午市前瞻》新舊經濟股輪流炒，港股走勢料平穩２６３００有支持

《經濟通通訊社２５日專訊》隔晚美股強勢，疫苗研發有進展以及特朗普啟動對拜登權力交

接，加上有傳前聯儲局主席耶倫擔任財政部長，華爾街不確定逐漸消退，美股道指更突破三萬點

並創歷史新高，亞洲股市今早暢旺。行政長官林鄭月娥今日發表施政報告，將會聚焦中央惠港措

施，消息帶動港股高開２３１點報２６８００點，其後於２６８５０至２７０００點區間上落，

盤中更一度衝破二萬七關口，高見２７０４０點創九個月新高，惟其後開始升幅收窄。其中本地

銀行股、地產股及石油股表現理想；而科技股表現拖累大市，創科實業（００６６９）半日挫４

﹒５６％，報１０２﹒６元，暫為表現最差藍籌。最終港股半日收報２６８１４點，升２２６點

或升０﹒８５％，主板成交９７５﹒４６億元。國指報１０６５０，升３７點或升０﹒３６％。

科指報７９８５，跌１２１點或跌１﹒５０％。

內地兩市微跌，上證綜指報３３９５點，跌７點或跌０﹒２２％，成交２３７０﹒８７億元

人民幣；深證成指報１３７９５點，跌１０６點點或跌０﹒７７％，成交３００７﹒６９億元人

民幣。

重磅股方面，港交所（００３８８）軟１﹒１７％，報３８７﹒４元；友邦（０１２９９）

升１﹒１９％，報８９﹒２５元；建行（００９３９）揚１﹒８８％，報５﹒９５元；中移動（

００９４１）走上１﹒２６％報４８﹒０５元。



＊小米績後回吐，港銀表現撐市＊



印度電子及資訊科技部對４３款應用程式發布禁令，其中阿里巴巴（０９９８８）旗下、被

稱「國際版淘寶」的全球速賣通及其他阿里系應用程序均遭封殺，上交所公司債券項目信息平台

公告顯示，螞蟻集團旗下的花唄和借唄兩個ＡＢＳ融資項目狀態已更新為通過，合計規模２００

億元人民幣。阿里巴巴半日微跌０﹒８９％，報２６７﹒６元；騰訊（００７００）獲交銀國際

升目標價至６８０元，但半日仍挫１﹒１１％，報５７７﹒５元；小米（０１８１０）首三季純

利１１５﹒４２億元人幣，按年升５１﹒８１％，績後更獲多間大行調升目標價，其中中金的目

標價最高，由３０元上調至３４元，評級維持跑贏大市，惟小米仍回吐３﹒５％，報２６﹒２元

；京東（０９６１８）軟０﹒４６％，報３４６﹒６元；美團（０３６９０）跌１﹒０５％，報

３００﹒２元。

高盛發表報告指，匯控（００００５）股價已從９月２５日低位回升４０％，反映投資者對

疫苗有信心、集團季績勝預期以及債券收益率上升，並將目標價微升２％，由５０元上調至５１

元。匯控半日揚６﹒７９％，報４２﹒４５元，暫為表現最佳藍籌；摩通發表報告，指英國監管

機構或考慮放鬆對銀行恢復派息的限制，相信市場或會憧憬匯控及渣打有較高機會恢復派息，預

料可提振股價。渣打（０２８８８）走上２﹒３２％，報４８﹒５元；本地銀行股受帶動上揚，

恆生（０００１１）漲２﹒４１％，報１３６元；東亞（０００２３）微升０﹒９９％，報１６

﹒３４元；中銀（０２３８８）升３﹒２５％，報２５﹒４５元。

特首今日發表施政報告，港府計劃廢除非住宅物業雙倍印花稅，為經濟提供支撐。地產股今

早造好，恆地（０００１２）揚４﹒２７％，報３２﹒９５元；新地（０００１６）升１﹒９８

％，報１０８﹒１元；領展（００８２３）走上１﹒４％，報６８﹒８５元；新世界（０００１

７）漲４﹒０８％，報４２﹒１元；美聯工商舖（００４５９）走高３﹒８５％，報０﹒１３５

元。



＊油價抽升石油股造好，金價低迷金礦股普軟＊



第三種新冠候選疫苗的進展樂觀，拜登開始進行權力交接，消息激發市場憧憬石油需求回升

，油價周二收漲約４％，觸及３月以來的最高水平。布油期貨收漲３﹒９％報４７﹒８６美元，

美油期貨則收漲４﹒３％報４４﹒９１美元。三桶油抽升，中石化（００３８６）漲４﹒５５％

，報３﹒６８元；中石油（００８５７）升３﹒１％，報２﹒６６元；中海油（００８８３）揚

４﹒８１％，報９﹒５８元；中海油服（０２８８３）飆６﹒１５％，報７﹒０８元；中石化冠

德（００９３４）微升１﹒０１％，報３元；聯合能源（００４６７）抽升６﹒４７％，報１﹒

４８元。

道指首次突破３００００點，市場對疫苗有憧憬，令黃金避險需求下降，金價周二續挫近２

％至四個月低位，美國黃金期貨亦下跌１﹒８％，分析師指金價重回高位將需要很長一段時間。

金礦股普軟，山東黃金（０１７８７）跌４﹒６％，報１７﹒０２元；中國黃金（０２０９９）

走落４﹒２７％，報１１﹒２元；招金礦業（０１８１８）走低１﹒８２％，報９﹒６９元；紫

金礦業（０２８９９）挫５﹒１３％，報７﹒３９元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）軟１﹒

４６％，報１３１２元。

世界鋼鐵協會公布，中國１０月粗鋼產量為９２２０萬噸，按年增１２﹒７％，增長幅度較

全球增長大，而美國１０月粗鋼產量為６１０萬噸，按年則大幅減少１５﹒３％。金屬股榮辱互

見，鞍鋼股份（００３４７）揚５﹒９％，報３﹒０５元；中國鋁業（０２６００）跌１﹒４２

％，報２﹒７７元；新疆新鑫（０３８３３）挫４﹒５５％，報０﹒４２元；五礦資源（０１２

０８）走低２﹒１９％，報３﹒１３元；江西銅業（００３５８）跌３﹒８％，報１１﹒６４元

。



＊葉尚志：小米２５元吸納，匯控偷步反映業務因素＊



恆指早市最高見２７０４０點，爭持多日終於升破７月７日高位２６７８２點。第一上海證

劵首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，疫苗消息是大市上升的最大支持，市場對經濟復

甦的信心加強，新舊經濟股輪流炒，料短線恆指走勢平穩，支持位於２６３００點。他續稱，疫

情後周期投資者會重新配置資金，而股份的估值是考慮因素之一。

小米績後股價繼續回吐，葉尚志指其增長比預期好，但互聯網服務收入和ＩｏＴ增長動力未

算強勁，投資者宜觀望智能手機收入佔比上升對其毛利率的影響及互聯網服務方面的增長，料短

線股價回吐，建議２５元以下考慮吸納。

匯控獲摩通唱好憧憬派息及第三季業績理想，半日高見４２﹒９５銀，創逾７個半月高，葉

尚志稱派息對長線投資者來說是很重要的考慮因素，若單就其業務因素考慮，現價已偷步反映，

他認為其合理價格在４０元以下。（ｎｓ、ｐｌ）

