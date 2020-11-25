【施政報告】施政報告懶人包，房屋土地＋融入大灣區措施一文看清

《經濟通通訊社２５日專訊》行政長官林鄭月娥發表上任後第四份《施政報告》，交代訪京

成果。報告除了涉及不少與大灣區相關的惠港政策外，也撤銷了本港非住宅物業雙倍印花稅，並

推出針對社會不同人士的惠民紓困措施。她表明如何令香港早日走出困局、令市民恢復信心，是

這份《施政報告》的首要目的。



＊房屋政策



－未來１０至１５年可提供超過１０萬個公私營房屋單位

－運用合共８３億元專項撥款，促成非政府機構於２０２０－２１至２０２２－２３三年內提

供１﹒５萬個過渡性房屋單位，當中１﹒３２萬個單位已覓得合適土地

－發展港鐵小蠔灣車廠用地，料提供２萬個單位

－推展大坑西邨重建計劃，重建後可提供超過３３００個單位，較現時的１６００個單位增

約一倍

－推出先導計劃，資助非政府機構租用酒店或賓館作過渡性房屋用途

－明年中推出試行計劃，為輪候公屋超過三年的合資格申請住戶提供現金津貼，約９萬住戶受

惠

－「劏房」租務管制報告預計明年首季完成

－邀請房委會及房協在未來公屋項目中增加地積比率，以供應５％總樓面面積作社福設施用途



＊土地供應



－已覓得３３０公頃土地，可興建３１﹒６萬伙公房及滿足《長遠房屋策略》十年期約

３０﹒１萬個公屋需求

－長期房屋供應選項，主要須靠交椅洲人工島填海、龍鼓灘近岸填海和重新規劃屯門西發展，

共約１４４０公頃土地

－明年初推行「標準金額」徵收補地價先導計劃，加快舊工廈重建

－爭取盡快開展「明日大嶼願景」研究，並積極探討創新的融資方案



＊大灣區措施



－擴大「互聯互通」合資格股票範圍，加快香港上市未有盈利的生物科技公司和內地科創板股

票在符合特定條件下納入標的。

－加快落實「跨境理財通」

－在位處深圳的新皇崗口岸採用「一地兩檢」，以釋放香港口岸區超過２０公頃土地作其他用

途，並於稍後進一步共同探討羅湖口岸的優化，及研究在港深陸路口岸實施「港車北上」政

策。

－推出「大灣區青年就業計劃」，鼓勵和支持青年人到大灣區內地城市就業



＊經濟



－撤銷非住宅物業雙倍印花稅，但住宅未有計劃調整

－研究適度放寬房託基金的投資限制、擴闊投資者基礎、改進立法和規管架構等措施，以及加

強市場推廣和投資者教育

－促進私募基金發展，研提供稅務寬免將諮詢業界

－就訂立發牌制度監管虛擬資產服務提供商進行公眾諮詢

－獲中央支持機管局以市場化規則入股珠海機場

－機管局將按原定目標推進第三條跑道及相關系統

－預計２０２３年完成「高端物流中心」及於２０２１至２０２７年分階段完成「航天城」發

展項目

－未來數年平均每年動用超過１０００億元提升基建

－力爭２０５０年前實現碳中和，推動減碳生活和綠色金融發展



＊交通運輸



－全面研究交通運輸策略及《跨越２０３０年鐵路及主要幹道策略性研究》

－港鐵公司將展開北環線相關工作及向港府提交南港島線（西段）的項目建議書

－鞏固及提升機場城市建設，機管局將在港珠澳大橋香港口岸人工島興建多項創新設施，包括

自動化停車場及多式聯運中轉大樓、以無人駕駛運輸系統連接機場、「航天城」及人工島為

「航天走廊」，及日後把系統伸延至東涌市中心



＊創科



－向「創意智優計劃」再注資１０億元，成立跨政策局專責小組，促進藝術科技的推廣和發展

，並預留合共１億元及提供先進場地及配套設施作實驗用途

－建設國際科技創新中心，本港與深圳共同建設深港科技創新合作區的深圳園區和位於落馬洲

河套的香港園區

－推出為期五年的「傑出創科學人計劃」，估計將動用２０億元

－今年１２月發布《香港智慧城市藍圖２﹒０》，提出超過１３０項智慧城市措施



＊教育



－加強德育、公民及國民教育，深化《憲法》、《基本法》和「國家安全教育」

－改革高中通識教育科

－在「優質教育基金」預留２０億元，推出一項為期三年的計劃，支持電子學習

－強化老師及校長入職、在職及升職前培訓的工作



＊旅遊業



－為旅遊業推額外紓困措施，總承擔額近６億元

－開拓更多本地文化和綠色旅遊資源以重振旅遊業

－推「躍動港島南」計劃，制訂海洋公園重生方案，以非牟利方式令海鮮舫在香港仔避風塘重

生



＊創造就業



－政府第二輪「防疫抗疫基金」下推出的「創職位」措施，為不同人士提供合共３萬個有時限

的就業機會。政府會創造更多以行業為本的就業機會，涵蓋環保、建造業、物業管理及法律

等。

－僱員再培訓局於明年１月推出為期半年的新一期「特別．愛增值」計劃，提供２萬個名額和

培訓津貼



＊社福



－將綜援計劃下的「援助失業人士特別計劃」（把適用於身體健全申請人的資產上限放寬一倍

）延長六個月至明年５月３１日，豁免身體健全申請人擁有的保險計劃現金價值計算為資產

，為期一年及由明年８月起把「短期食物援助服務計劃」恆常化

－延長「公共交通費用補貼計劃」六個月，至明年６月３０日

－港鐵將延長原定於今年底結束的車費八折優惠三個月至明年３月

－擴大「關愛基金」長者牙科服務資助範圍

－擴大「撒瑪利亞基金」及「關愛基金」醫療援助項目涵蓋的藥物類別，以及建立不常見疾病

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