《缸邊麗評－熊麗萍》健康大比拼，京東健康（６６１８）最健康

《缸邊麗評》京東健康（０６６１８）正式招股，公開發售１９０９﹒５萬股，每股

６２﹒８至７０﹒５８元，連同國際配售股份共集資３１２億元，估值２６２億元，集資用於線

上醫療的新經濟板塊。目前在港上市的同業有阿里健康（００２４１）及平安好醫生

（０１８３３）；但論分類業務性質而言，京東健康與阿里健康的可比性最接近，而盈利表現則

以京東健康較佳。

京東健康與阿里健康均以醫藥自營銷售業務為主，今年上半年醫藥及健康產品收入佔集團總

收入的８７﹒６％，其餘收入為線上醫療健康及向第三方提供線上平台醫藥銷售服務。



＊同擁母公司強大平台＊



阿里健康截至今年９月底止上半年來自醫藥自營業務的收入佔８４％，其餘收入來自線上醫

藥銷售及醫療服務。整體毛利率為２６％，與京東健康的２５﹒３％亦頗為接近。

京東健康在招股文件資料顯示，集團為內地最大的在線醫療平台，２０１９年總收入為

１０８億元，以線上零售藥房而言，集團的市場份額為２９﹒８％，整體發展方向是以醫藥及健

康產品供應鏈，配合醫療服務的全場景健康管理平台，以及集團大股東－京東集團的供應鏈平台

，在倉庫、物流及配送服務上具有一定優勢及可靠性。



＊京東健康業務較穩定＊



京東健康２０１９年收入１０８億元，較２０１８年增長３２％，非國際財務準則的純利

３﹒４億元，增長近四成，２０２０年上半年收入８７﹒８億元，較２０１９年同期增長７６％

，純利３﹒７億元，增長４５％。業務經營及表現較穩定。

由此來看，京東健康與阿里健康均以醫藥電商為主，兩者有著母公司的強大平台優勢，為業

務增長提供空間，而未來的方向也是向醫療服務拓展，形成產業鏈；但在醫生團隊方面，前者共

有６﹒５多萬自有及外部醫師，而後者則有執業醫師、藥師及營養師共４﹒２萬人，主治、副主

任及主任醫師超過２﹒９萬人，但日均問診量則分別為９萬次及４０萬次，但阿里健康日均次數

遠高於阿里健康，主要是其包括的醫師級別分類較多，配合不同人士需要。綜合而言，兩者的業

務相近，投資可比性較高，分析相比京東健康業務表現較穩定，上市股價料有上升空間。



＊好醫生仍處耕耘階段＊



至於平安好醫生，其整體規範較小，並以線上醫療為主，醫生人數只有近６０００人，但其

簽約外部醫生大多來自三級甲等醫院；團隊較前兩者更專業，收入較高，只是仍在耕耘階段，市

場既多了一個同業股份，其股價表現料有待虧損收窄或轉虧為盈。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》

