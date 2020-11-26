《投資心得－潘鐵珊》國壽新業務價值穩步增長，可考慮現價買入

《投資心得》中國人壽（０２６２８）公布截至９月３０日止的首三季業績，實現營業收入

達５４３５﹒５３億元人民幣，跟去年同期比較增加９﹒４％。而歸屬於母公司股東的淨利潤則

同比下降１８﹒４％至４７０﹒８億元人民幣。集團擁有強大的銷售隊伍及客戶基礎，而新業務

價值得到穩步增長，總保費內含價值首次超過一萬億元人民幣；加上價值和業務均穩中有進，料

中長線可維持增長趨勢。



＊疫情出現加快科技發展＊



集團以強化高質量發展和優化業務模式為目標。而疫情的出現更令科技發展加快，集團實施

的「科技國壽」建設成果加速投入應用，以互聯網和人工智能為重點，自主設計建成雲架構，以

推進集團轉型升級。尤其在疫情期間，集團更積極開展線上業務拓展，以保線下業務之不足；以

國壽大健康、中國人壽壽險ＡＰＰ等線上平台，推出全天候的「空中客服」，為客戶提供快捷理

賠、線上投保、電子保單等多項服務。此外，上半年個人客戶接近完全無紙化投保，理賠效率領

先同業。隨著數字化服務能力進一步增強，將有助國壽突圍而出，進一步擴闊未來市場空間。

另一方面，隨著市場一方面由短期的理財產品逐步轉型為以養老、健康產品為主，回歸保險本質

；集團在上半年的個險板塊亦注重價值導向，推進銷售管理的轉型和升級，使價值有逆勢增長的

表現。



＊股份上望２２元，１６﹒５０元止蝕＊



隨著內地人均消費增長，及人口老年化趨勢持續，人民對保險及養老的意識會更高，對養老

健康產品的需求亦看到會繼續上升。隨著疫情進一步回穩，有助中人壽打造養老保險品牌，也為

集團帶來一個增長亮點。可考慮於現價買入，上望２２元，跌穿１６﹒５０元止蝕。

《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）

（本欄逢周四刊出）

