《陸言堂－陳永陸》睿見教育（６０６８）成功「抗疫」，估值吸引

《陸言堂》２７０００點似乎成為短期的阻力，不過１１月份港股累積升幅不少，所以在期

指結算前，恆指作出整固，亦屬正常。



不過，近日表現理想的舊經濟股，雖然出現回吐，可是成交卻未有顯著增加，所以仍然值得

留意，首推是中遠海能（０１１３８），因為有不少基金在現水平才開始收集，相信只要突破

２５０天平均線後，將可在年底見４﹒２元；另外水泥股似乎是最落後的舊經濟板塊，今日表現

亦較平穩，可以趁低吸納。



另外，傳統教育股其實亦開始顯著回升，其中睿見教育（０６０６８）在１１月份累積的升

幅已經超過４０％，當中很大的原因是疫情似乎沒有影響其業績表現。集團公布截至８月底止全

年業績，全年多賺４２％，至５﹒１２億元（人民幣．下同），因為學費及住宿費均有所增加所

推動，另外集團宣布派發末期息派５﹒６分，令股息率達３﹒４５％，在一眾教育股中，股息是

最為慷慨的股份。



雖然派息慷慨，可是睿見的發展步伐沒有停下來，針對高等教育領域，集團計劃興建東莞市

光正科技學院，項目佔地面積約８００畝（約５３﹒３萬平方米），預期可容納最多約一萬名學

生，而有關發展正進行土地收儲，雖然目前未有確實開學日期，不過集團已定下在３年內開學的

目標。



另外，睿見在上個財政年度的期內招生總人數有不錯的增幅，學費及住宿費收入因而增至

１２﹒９２億元，按年升１２﹒８％，而每名學生整體平均學費及住宿費，則增加２﹒１％，至

２１４９９元，由此可見雖然之前市場會覺得，疫情因素會影響傳統教育股的收入及利潤，可是

睿見的業績未見有明顯影響，雖然期內集團因疫情爆發導致暫時停課而向學生退回住宿費約為

３０００萬元，但睿見的盈利仍然錄得理想的增幅，可見校網擴增，令睿見的在校生逐年取得大

幅增長，是有助抵消疫情帶來的輕微影響。



事實上，睿見的招生人數由２０１２－１３財政年度的１９３５４人，增至２０１９－２０

財政年的６０１１６名，７年時間增幅超過２倍，這都是睿見可以成功「抗疫」的原因，同時以

現時的預期市盈率約為１０倍去分析，睿見估值明顯遠較其他同類股份為低，所以就算本月累積

升幅不少，但相信年底前仍可挑戰８月份的高位４﹒８元。《獨立股評人 陳永陸》

