《陸言堂－陳永陸》睿見教育（６０６８）成功「抗疫」，估值吸引

《陸言堂》２７０００點似乎成為短期的阻力，不過１１月份港股累積升幅不少，所以在期
指結算前，恆指作出整固，亦屬正常。
不過，近日表現理想的舊經濟股，雖然出現回吐，可是成交卻未有顯著增加，所以仍然值得
留意，首推是中遠海能（０１１３８），因為有不少基金在現水平才開始收集，相信只要突破
２５０天平均線後，將可在年底見４﹒２元；另外水泥股似乎是最落後的舊經濟板塊，今日表現
亦較平穩，可以趁低吸納。
另外，傳統教育股其實亦開始顯著回升，其中睿見教育（０６０６８）在１１月份累積的升
幅已經超過４０％，當中很大的原因是疫情似乎沒有影響其業績表現。集團公布截至８月底止全
年業績，全年多賺４２％，至５﹒１２億元（人民幣．下同），因為學費及住宿費均有所增加所
推動，另外集團宣布派發末期息派５﹒６分，令股息率達３﹒４５％，在一眾教育股中，股息是
最為慷慨的股份。
雖然派息慷慨，可是睿見的發展步伐沒有停下來，針對高等教育領域，集團計劃興建東莞市
光正科技學院，項目佔地面積約８００畝（約５３﹒３萬平方米），預期可容納最多約一萬名學
生，而有關發展正進行土地收儲，雖然目前未有確實開學日期，不過集團已定下在３年內開學的
目標。
另外，睿見在上個財政年度的期內招生總人數有不錯的增幅，學費及住宿費收入因而增至
１２﹒９２億元，按年升１２﹒８％，而每名學生整體平均學費及住宿費，則增加２﹒１％，至
２１４９９元，由此可見雖然之前市場會覺得，疫情因素會影響傳統教育股的收入及利潤，可是
睿見的業績未見有明顯影響，雖然期內集團因疫情爆發導致暫時停課而向學生退回住宿費約為
３０００萬元，但睿見的盈利仍然錄得理想的增幅，可見校網擴增，令睿見的在校生逐年取得大
幅增長，是有助抵消疫情帶來的輕微影響。
事實上，睿見的招生人數由２０１２－１３財政年度的１９３５４人，增至２０１９－２０
財政年的６０１１６名，７年時間增幅超過２倍，這都是睿見可以成功「抗疫」的原因，同時以
現時的預期市盈率約為１０倍去分析，睿見估值明顯遠較其他同類股份為低，所以就算本月累積
升幅不少，但相信年底前仍可挑戰８月份的高位４﹒８元。《獨立股評人 陳永陸》
全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 ► 即睇