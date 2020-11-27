《窩輪匯智－劉嘉輝》恒科窩輪部署攻略

《窩輪匯智》周五（２７日）港股先低後高，新舊經濟輪流炒上，恆指再上試兩萬七關口，

京東健康（０６６１８）招股在即，資金轉炒影子效應，周五阿里健康（００２４１）為恆科指

成分股中升幅最大股份，其次美團（０３６９０）下周一（３０日）公布業績，股價顯著向上，

帶動恆指科技指數則一度突破８１００點。

恆科指期貨及相關輪證推出市面短短一周，市場認受度增加，相關產品交投增多，投資者部

署時又要留意甚麼？首先，投資者以窩輪作部署，最重要的當然是時機及方向上的掌握，即對後

市的看法，其次是選擇合適的產品條款，從而配合心目中的走勢。

假設投資者看好科技股的表現，欲以恆指科技指數認購證作部署，那麼便要先問自己，恆科

指的上升幅度有多少，期間的波動性會有多大？由於恆科指產品剛推出，最短的年期亦只有半年

，所以投資者在評估時宜取較中線的觀點。若認為中線升幅較大，則可以較價外應市，特點是輪

價較低。相反，若對升勢及速度未有太大看法，則可以較貼價產品，以增加短線防守性。

除了升幅，亦要留意引伸波幅表現。由於恆科指歷史波幅較恆指為高，其引伸波幅亦自然較

高，因此投資者若認為恆科波動性會保持甚至增加，價外產品會對引伸波幅變化較敏感。相反，

擔心引伸有機會回落的話，貼價證的防守性就更高。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。



＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

。



＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時

諮詢專業建議。



＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

