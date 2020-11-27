《日入而息》啟德住宅地截標收１０份標書，證監修改房託基金守則

《今天重點》﹡啟德住宅地接獲１０份標書，長實、嘉華、信置獨資入標

﹡證監會發表修改《房地產投資信託基金守則》的諮詢總結，放寬ＲＥＩＴｓ

投資物業限制、披露要求與上市公司看齊，有關建議旨在為房地產投資信託

基金在進行投資時提供更大靈活性

﹡阿里巴巴（０９９８８）和騰訊（００７００）暫停了收購百度所持愛奇藝

股份的談判。阿里、騰訊對愛奇藝估值存在分歧，同時也面臨監管的不利因

素

﹡小米聯合創始人林斌將１８億股Ａ股轉換為Ｂ股

﹡翠華（０１３１４）中期虧損擴大至７７６４﹒５萬元，不派中期息



《即日市況》﹡內銀撐起港股曾突破二萬七，收漲７５點報２６８９４連升六日



《深滬股市》﹡滬綜指高收１％重返三千四銀行股領漲，成交額兩周低



《美元匯價》﹡短線投資者宜沽美元，買入非美貨幣；歐元最新報１﹒１９２４╱２６，日

圓最新報１０４﹒１２╱１４



《公司業績》﹡大快活（０００５２）中期多賺逾１３％，股息３０仙增逾三成

﹡南戈壁（０１８７８）去年虧轉盈賺４２０萬美元，不派息

﹡龍昇（０６８２９）中期虧損收窄至４６５﹒５萬元，不派息

﹡遠展發展（０００３５）中期溢利３﹒５億元跌５１﹒１％，派息４仙

﹡星光集團（００４０３）半年盈轉虧６９９１萬元，不派息

﹡維珍妮（０２１９９）中期盈轉虧３２４３萬元，不派息

﹡香港通訊國際（００２４８）中期虧轉盈１１７﹒４萬元，不派息

﹡灣區發展（００７３７）派發特別中期股息每股１０分人民幣

﹡中國燃氣（００３８４）中期純利增約４％至５１億元，派中期息１０仙

﹡包浩斯國際（００４８３）中期虧損收窄至３７５７﹒３萬元，派中期息

２﹒５仙

﹡美捷滙控股（０１３８９）中期虧損收窄至５４１﹒２萬元，不派中期息

﹡萬隆控股（０００３０）中期少賺１５﹒６％，不派中期息

﹡資本策略地產（００４９７）中期純利按年下跌８１﹒２％，不派中期息



《公司資訊》﹡國泰（００２９３）永久取消年終談判，工會指扼殺員工集體談判權

﹡香港醫思醫療集團（０２１３８）疫情對業務影響不大，下半年加快併購

﹡電大科技（０００８５）附屬已完成出售中電光谷近３４％股本，不再持有

其股權

﹡奧威控股（０１３７０）旗下冀恆礦業料下周一前逐步恢復營運

﹡交行表示暫停記帳式貴金屬、個人貴金屬代理延期交易及新開戶

﹡和鉑醫藥（０２１４２）下周一起招股，入場費１３０５０﹒１９元



《國企紅籌》﹡越秀交通（０１０５２）１０月廣州北二環高速路費收入跌１﹒２％

﹡德合集團（００３６８）預計明年推出全面技術解決方案

﹡粵海置地（００１２４）競得佛山市地塊土地使用權，作價近３２億元



《神州民企》﹡波司登（０３９９８）對冬季的羽絨服銷售增長仍具信心

﹡眾安集團（００６７２）以２０﹒９億元人民幣投得杭州未來科技城地塊

﹡網龍（００７７７）中標河南中小學人工智能教育服務平台項目



《中國要聞》﹡１０月規上工業企業利潤總額同比增速加快至２８﹒２％

﹡統計局表示首十月規上工業企業利潤同比增速年內首轉正

﹡分析指中國稀土價格飆升，因需求復甦且出口管制影響

﹡農業農村部表示山西發生野生天鵝Ｈ５Ｎ８禽流感疫情

﹡三季末險企平均核心償付能力充足率為２４２﹒５％

﹡銀保監表示影子銀行規模降至２０萬億，Ｐ２Ｐ機構歸零

﹡中鋼協表示今年鋼材消費增長超預期，擴產仍需謹慎

﹡８家光伏企業倡議２１０ｍｍ硅片及組件尺寸標準化

﹡北京表示持續推進建設法定數字貨幣試驗區

﹡周小川稱資產價格不納入通脹考慮已不行了

﹡國務院發布明年節假日安排，五一機票搜索增１５倍

﹡習近平稱深化中國－東盟數字經濟合作，建設信息港

﹡上海自貿區世博片區８項目開工，投資約２２１億元

﹡上期所天然橡膠延伸倉單交易業務將於１２月９日上線

﹡人行１２００億逆回購利率持平，本周放水１３００億；人行今開展５０億

人幣央行票據互換操作；５００億一個月期國庫現金定存中標利率上浮２０

基點；人行表示第三季非現金支付業務量增速小幅上升；人行狄剛稱數字金

融將優化數字經濟產業布局和結構

﹡國家發改委表示研究探索於橫琴建設澳門證券交易所

﹡小鵬汽車董事長提醒員工不要關注股價，要關注業務

﹡中國決定對原產於澳洲進口葡萄酒徵收保證金以反傾銷

﹡澳洲回應中國就進口葡萄酒徵保證金措施：將積極反抗

﹡工行、建行暫停貴金屬業務開戶，中行周末暫停報價

﹡人大常委會議下月２２日舉行，審議海南自貿港草案等

﹡特斯拉汽車召回８７０輛進口Ｍｏｄｅｌ Ｘ電動汽車

﹡外交部表示中澳對話渠道暢通，澳方應嚴肅考慮中國關切

﹡外匯局表示１０月服務貿易逆差９３億美元



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒２％，報１３８６７﹒０９點



《其他消息》﹡教協理事長表示通識科改革與專責小組意見完全不同

﹡陳智思稱中港融合是好事，香港經濟需內地協助

﹡邱騰華稱「兩條腿走路」促經貿，旅遊業重點發展南區；沙中線延期，重點

發展灣仔北重建亞博館二期；海鮮舫營運待商討，或以招標形式引入營運者

﹡張建宗稱政府改革通識科不影響學生接受批判思考教育

﹡貿發局提供一站式服務，支援中小企進軍內地市場

﹡鄭若驊稱簽署與內地仲裁補充安排有助完善執行裁決

﹡羅仁禮再獲委任為民安隊處長，任期兩年

﹡終院裁定男囚犯須剪短髮構成性別歧視，梁國雄勝訴

﹡政府成立私營醫療機構投訴委員會，下月起生效

﹡黃錦星稱年內公布低碳綠色科研基金內容

﹡黃偉綸稱明日大嶼初步工程預算６０００多億元

﹡曾國衞稱境外投票需考慮公平公開運送票箱及風險等

﹡證監會發表修改《房地產投資信託基金守則》諮詢總結

﹡深股通額度全日用１８﹒７億元；滬股通額度全日用３０﹒４億元，陸股通

淨流入近２５億

﹡平安壹賬通銀行表示「壹易貸」截至周三未有逾期還款

﹡駿隆強積金綜合指數年初至今人均回報１９１２６元

﹡中原ＣＣＬ按周跌１﹒０７％，按保延長業主降價求售

﹡啟德住宅地接獲１０份標書，長實嘉華信置獨資入標



《新冠肺炎》﹡本港多９２宗確診，跳舞群組再添５８人累計３６７人

﹡養和或出現小型爆發，瑪嘉烈兒科女護士初步確診

﹡民航處總部大樓有職員確診

﹡政府刊憲曾到七個指明場所人士周日前須強制接受檢測

﹡街市非接觸式付款資助計劃申請期延長至下月２１日

﹡薛永恆稱已有２３萬人下載「安心出行」程式

﹡鍾南山稱香港當務之急是全民檢測切斷傳播鏈

﹡招商永隆銀行更改營業時間，個別分行周六不營業

﹡創興銀行下周一起更改分行營業時間

﹡德國新增逾二萬人染病，當局收緊限聚令人數

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