《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨淡友大戶蠢蠢欲動

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為金融業、原材

料業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為中國平安

（０２３１８）、工商銀行（０１３９８）與建設銀行（００９３９），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜首

選石藥集團（０１０９３）、新東方（０９９０１）與康師傅（００３２２）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、原材料業與醫療保健業。此外，

恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為工商銀行、中國平安與建設銀行

，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖

利時應參考的股票，則宜首選恆隆地產（００１０１）、新東方與香港電訊（０６８２３）。

今早（３０日）恆指輕微低開後回升，但其後走勢回軟，沽壓主要來自螞蟻集團

（０６６８８）可能於一年內無法上市的傳言有關。觀乎恆指期貨甫開市即被質低的情況，本周

港股後市向淡的可能性不宜被低估，好友暫宜多作退守，因淡友大戶已經蠢蠢欲動。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

