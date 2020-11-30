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即市新聞

30/11/2020 10:20

《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨淡友大戶蠢蠢欲動

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為金融業、原材
料業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為中國平安
（０２３１８）、工商銀行（０１３９８）與建設銀行（００９３９），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜首
選石藥集團（０１０９３）、新東方（０９９０１）與康師傅（００３２２）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、原材料業與醫療保健業。此外，
恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為工商銀行、中國平安與建設銀行
，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖
利時應參考的股票，則宜首選恆隆地產（００１０１）、新東方與香港電訊（０６８２３）。
　　今早（３０日）恆指輕微低開後回升，但其後走勢回軟，沽壓主要來自螞蟻集團
（０６６８８）可能於一年內無法上市的傳言有關。觀乎恆指期貨甫開市即被質低的情況，本周
港股後市向淡的可能性不宜被低估，好友暫宜多作退守，因淡友大戶已經蠢蠢欲動。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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