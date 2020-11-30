《小傳日記》被列黑名單，中海油價殘；挫穿十天線；跌勢真凶險

《小傳日記》美股上星期五表現向好，Ａ場都因為１１月ＰＭＩ好過預期而飛上，不過香江

魚缸今日就無力！恆指今朝低開４１點見到２６８５３點之後，曾經見過全日高位２６９６０點

，不過之後就一直潛水，魚缸今朝要收跌１３４點報２６７６０點。而午後恆指繼續跳落，全日

低位係要見２６３２２點！香港魚缸今日最終要收報２６３４１點，撻低５５３點或跌２﹒０６

巴仙，主板成交２４０６﹒８７億銀。而國企指數報１０５４６點，走低２４３點或跌２﹒２６

巴仙。恆生科技指數報８０１９，跌７０點或跌０﹒８７巴仙。

而Ａ場就慘慘由升轉跌！上證綜合指數報３３９１點，潛低１６﹒５５點或跌０﹒４９巴仙

，成交４５４５﹒０１億銀人仔。深證成份指數報１３６７０點，跌落２０﹒７７點或跌０﹒１

５巴仙，成交４９６１﹒８１億銀人仔。

重磅藍戰士就齊齊走低！ＡＩＡ（０１２９９）插低逾４巴仙，報８４﹒９５銀；神州移動

（００９４１）潛低逾２巴仙，報４６﹒４銀；ＱＱ（００７００）下滑逾３巴仙，報５６３銀

；大象（００００５）走低逾１巴仙，報４１﹒５銀；建行（００９３９）走低近半巴仙，報６

﹒０８銀；生發發（００３８８）走落不足半巴仙，報３８５﹒４銀。



＊明晟今生效個股向上好跑，敏實又升過高偉笑呵呵＊



ＭＳＣＩ明晟早前進行半年檢，執位後今日收市生效，被納入香港指數嘅股份今日都有唔錯

表現！長江生命科技（００７７５）漲逾２巴仙，報０﹒９６銀；ＩＧＧ（００７９９）跌近半

巴仙，報７﹒７５銀；偉祿集團（０１１９６）挫近３巴仙，報５﹒１３銀；高偉電子（０１４

１５）漲近半成，報４﹒７９銀；天虹紡織（０２６７８）回吐逾３巴仙，報７﹒１５銀。

被納入中國指數嘅股份就走勢不一啦，其中有敏實集團（００４２５）跌近１巴仙，報３８

﹒５銀；合生創展集團（００７５４）升近１巴仙，報２０﹒２５銀；微創醫療（００８５３）

潛水近４巴仙，報３３﹒４５銀；雅迪控股（０１５８５）升逾４巴仙，報１４﹒０２銀；

河北建設（０１７２７）瀉逾９巴仙，報２２銀。



＊瑞銀話看好保利飛高高，馬交被睇弱銀娛股價削＊



大行瑞銀發表報告，話未來全球對太陽能產品需求大，加上神州計劃２０６０年實現碳中和

，光伏佬今日個個都飛高高，保利協鑫能源（０３８００）大升近三成四，報０﹒７９銀；陽光

能源（００７５７）飛起一成二，報０﹒３２銀；卡姆丹克太陽能（００７１２）抽高一成六，

報０﹒３９５銀；福萊特玻璃（０６８６５）飛升逾半成，報２１﹒６５銀；金風科技（０２２

０８）升逾１巴仙，報１２﹒４２銀。

不過馬交佬就慘慘豬啦，券商Ｓａｎｆｏｒｄ Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ發表研究報告，預計澳

門２０１９年至２０２３年貴賓廳收入複合增長率下跌４巴仙，銀河娛樂（０００２７）應聲跪

低跌逾４巴仙，報５９銀；新濠國際（００２００）回吐逾４巴仙，報１４﹒６８銀；永利澳門

（０１１２８）跌落近４巴仙，報１３﹒２２銀；金沙中國（０１９２８）潛近４巴仙，報３１

﹒８銀；美高梅（０２２８２）下滑近２巴仙，報１１﹒３２銀。



＊花旗又制裁中海油受害，復甦勝預期內銀仍力疲＊



侵侵繼續向神州企業出辣招，今次中海油（００８８３）認真黑仔，被華府列入國防部黑名

單，遲啲可能冇份喺花旗孖屐搵食，中海油嚇到跪低近一成四，報８﹒１３銀，係今日最渣藍戰

士；油組同盟國星期日（２９日）開會未傾掂數，仲未有共識去落實出年嘅減產政策，三桶油齊

齊腳軟，中石化（００３８６）跳落近７巴仙，報３﹒５１銀；中石油（００８５７）唔見逾６

巴仙，報２﹒４７銀；中海油服（０２８８３）潛水逾一成五，報５﹒８７銀；Ｆ三星原油期（

０３１７５）微升三格，報２﹒９６銀。

神州１１月ＰＭＩ有成５２﹒１巴仙，好過孖屐預期嘅５１﹒５巴仙，製造業恢復性增長踩

行油。大摩仲發現人民銀行同網聯嘅支付金額回升，可能反映神州消費復蘇比官方數據仲有料到

，預計今年第三季個人財富會按年升近７巴仙。但係內銀佬仍然要跟住魚缸低迷，招商銀行（０

３９６８）唔見逾４巴仙，報４９﹒０５銀；農行（０１２８８）走低近２巴仙，報２﹒９４銀

；中信行（００９９８）潛水近３巴仙，報３﹒３５銀；交銀（０３３２８）走落逾１巴仙，報

４﹒２９銀；得返工行（０１３９８）走上逾１巴仙，報４﹒９２銀，連升４日累計升幅近９巴

仙。請請！



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