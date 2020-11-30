《融天納地－溫天納》金融監管將成為政策主線

《融天納地》人行近期發布今年第三季度貨幣政策執行報告，重提「把好貨幣供給總閘門」

，貨幣政策更注重靈活適度、精準導向，「搞好跨周期政策設計」，強調盡可能長時間實施正常

貨幣政策，不讓市場缺錢，又堅決不搞「大水漫灌」，不讓市場的錢溢出來。估計內地貨幣政策

已正式轉為穩健中性，目前繼續寬鬆和過快收緊的基礎都不具備，短期內將既結構性緊又結構性

鬆。從部署上，疫情期間超常規貨幣工具將退出，而非轉向全面收緊和加準備金率或加息。操作

上，人行將繼續精準滴灌，既要防止資金流入房地產和空轉，穩定宏觀槓桿率，避免貨幣超發疊

加直達實體程度更強引發的通脹，又要加大對製造業、中小微企業、綠色、科技、新經濟等領域

的支持，重點精神為「促進貨幣政策與財政、就業、產業、投資、消費、環保、區域等政策目標

優化、分工合理、高效協同」。



人行繼續強調「引導市場利率圍繞公開市場操作利率和中期借貸便利利率平穩運行」以及「

貨幣供應與反應潛在產出的名義ＧＤＰ相匹配」（添加了「反應潛在產出」的字眼），並指出Ｍ

２增長與人行資產負債表規模、基礎貨幣之間並無固定關聯。估計信用政策將出現調整，來年信

貸、社融、Ｍ２增長速度將較今年回落，信用環境將有所收緊。



觀點六：穩槓桿和防風險將是重點，預計來年有可能將再度重監管。特別是《報告》首提

「健全金融風險預防、預警、處置、問責制度體系」，強調「穩妥推進各項風險化解任務，堅決

不讓局部風險發展成系統性風險、區域性風險演化為全國性風險。加快健全金融風險處置責任體

系，壓實股東、各類債權人、地方政府和金融監管部門責任」。不能否認與近期債券違約事件有

關，故此需要健全風險預警體系，避免發生系統性風險。此外，《報告》重點表述穩槓桿，隨著

疫後經濟好轉，人行將更關注宏觀槓桿率的穩定，故此貨幣及財政均將略微收緊，政策也會更加

註重穩增長和防風險的平衡，預計金融監管將成為政策主線。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

