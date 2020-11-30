《缸邊隨筆－石鏡泉》迎接Ａ股牛

《缸邊隨筆》大家近日多聽到美股見歷史新高，但可知Ａ股也不弱？上周五（２７日），上

證５０指數創１２年新高，滬指重返３４００點上。



上證５０這個１２年後燕歸來，會否是個大圓底？若是，後市升幅可以有多少？還不牛？



指數，有時是走在經濟數據之前，但亦有時走在經濟數據之後。所以股票分析師不時要將其

預期修改，上證５０重返３４００點上，是何原因？



國家統計局公布２０２０年１至１０月份全國規模以上工業企業利潤數據，實現利潤總額５

﹒０１萬億元（人民幣．下同），按年增０﹒７％，１至９月份則為降２﹒４％。這即是謂

１０月份是今次年內首次轉正，中國是製造業大國，規模以上工業企業利潤的增減，反映了中國

製造業的旺衰。在這１０月增加之時，仍不可以太開心，日後可以有反覆。因為今期的應收帳款

大增，對商家言，收齊貨款才叫真實利潤。



上證５０重上１２年高位，是早被市場預期到。筆者一直謂ＭＳＣＩ和新華富時這兩家指數

公司，這一兩年來全力把Ａ股加入其指數行列，就是看Ａ股終升。如Ａ股是爛泥扶不上壁，無投

資價值，則他倆又何苦要做媒人？



媒人拉了Ａ股來拜堂，送入洞房，總要家嫂（Ａ股）有所出（有表現）才叫完成媒人任務。

上證５０重上１２年來高位，是第一步，是懷胎了，１０個月之後，能否生下大胖兒？相信可以

。因為高盛和摩根士丹利都叫投資者高配、超配Ａ股，有這兩位坐月大嬸，帶來補藥（外資），

估計Ａ股在１０個月之後，將有可觀表現。為甚麼是１０個月？今兒是１２月，每年１、２月是

全球基金重要調倉期，在高盛、大摩兩位陪月大嬸的催谷下，相信Ａ股會有不少外資到位，可以

大補身了。只要Ａ股在一季、二季業績表現可，你怕第三、四季度，其餘怕死外資，能不跟風湧

進。因此今年的三、四季度（即１０月）應有好看。



不是筆者懶，人家高盛都說了，便直接引高盛的，不要重抄人家意見一次，改幾隻字，就當

成是自己的高見。



彩是人家的，就不要搶了人家的彩，高盛怎說：



高盛：高配Ａ股！



＊明年將迎來股票收益大年＊



１１月２５日，高盛就２０２１年中國宏觀經濟展望和資本市場動態舉行了一場媒體電話會

。會上對明年中國的經濟增速、政策安排、人民幣匯率、資本市場等作出最新預判。對於中國的

股票市場，高盛仍建議高配。從全球市場來看，高盛認為，隨著明年全球經濟將有顯著反彈，明

年應該是自２０１７年以來股票絕對回報最高的一年。



從今年不同市場的ＥＰＳ（每股收益）來看，美國下跌１７％，歐洲下降３０％以上，亞洲

盡管略好於以上兩個市場，但也呈下降趨勢。但是，高盛預計，明年將全面反彈。其中，歐洲和

日本股市的ＥＰＳ將提高５０％，最低也會有２０％的增長，這將是２００８年金融危機以後，

盈利增長最快的一年。



其次，儘管目前股票的絕對估值比較高，但全球大多數經濟體仍保持在一個較低的利率水平

，因此大類資產股票仍然具有吸引力。在亞洲市場，高盛對於Ａ股和港股維持高配，並預測將有

１６％的增長，其中Ａ股因為人民幣的升值，將會比港股的回報率更高。具體配置的行業是耐用

消費品、媒體、醫藥、交通運輸以及零售。



高盛首席中國股票策略師劉勁津認為，國際不確定性因素相對緩和，這對明年股市也是一個

利好。今年Ａ股上市公司的ＥＰＳ約為－２％，預計明年會反彈至２０％，後年為１５％。



摩根士丹利也看好Ａ股，他如是說：



摩根士丹利將２０２１年的中國ＧＤＰ增速預期從上次的８﹒９％上調至９％。該行認為，

中國的國內消費復甦勢頭依然強勁，主要因為政府有力地控制住了疫情，給國內經濟恢復打下了

良好的基礎。同時，海外經濟也在持續恢復的過程中，國外需求增長也支持了中國經濟回升，特

別是在明年上半年。



在摩根士丹利的最樂觀假設情形中，中美關係改善的程度可能大於市場預期，中國可能出現

更為強勁的國內消費和海外需求回升，國內信貸依然高增長，人民幣持續升值，資金流入可能超

過市場預期。此外，摩根士丹利還看到中國存在補庫存現象，以及工業利潤持續增長。



摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強表示，中國經濟在２０２１年有望保持較為強勁的增長

，人民幣或持續走強。其中個人消費將成為中國經濟的主要增長點，居民儲蓄的釋放和就業市場

全面復甦將是個人消費領域增長的主要驅動力。他預計全球需求同步恢復也將提振中國製造業，

私人資本支出有望回歸強勢增長。同時，基礎設施和房地產建設增速則可能逐步放緩。



高盛和摩根士丹利都沒有對ＲＣＥＰ著墨，對這點筆者又抄景順的，其全球市場策略師趙耀

庭認為：在ＲＣＥＰ《區域全面經濟夥伴關係協議》下，貨物僅需要一紙證書即可在成員國之間

流通。這可能意味著，隨著許多下游東盟經濟體變得更具吸引力，旨在針對中國本土的中國製造

商可能會重新考慮其業務策略。ＲＣＥＰ是中國與日本之間和中國與韓國之間的第一項自由貿易

協議。分析表明，就ＧＤＰ而言，日本和韓國的得益最大，而台灣和印度作為非簽署國的損失最

大。



趙耀庭認為，消費和電子商務技術將從ＲＣＥＰ中受益。預計到２０３０年，ＲＣＥＰ每年

將為該地區經濟增加近２０００億美元。我們的分析已將其範圍縮小到涉及消費和電子商務技術

的公司。



隨著成員國在未來１０年將９０％的產品關稅降至零，降低打入中國本土市場的關稅將增加

區內國家之間的經濟活動，包括澳洲牛肉、韓國化粧品等的出口。這將使亞洲消費類公司能夠在

區內發展業務和搶佔市場份額。區內的電子商務平台也可能會受惠，因為它們促進了跨境貿易和

電子商務。儘管這一輪會談未有包括有關反壟斷法和消費者信貸的電子商務法規，但ＲＣＥＰ為

這些公司打開了一個全新的市場，可以作為未來增長的催化劑。



在這些形勢下，Ａ股可以升至幾高？不必估啦，搵好股、順大流。但求搵到退休金夠啦！



但就是在不少投資者想搵退休金之時，市場就會有騙子來呃錢，這一周以來，筆者日日講有

人冒我。結果在上周四（２６日）出事了，有股一日之內下跌九成，而這隻股就是冒我的人介紹

過的，苦主可向警方或證監立案。明天（１日）再談這個團夥是怎運作，希望其他投資者不要連

棺材本也被騙走。《資深投資者 石鏡泉》

