《ＩＰＯ反應》京東健康（６６１８）孖展１４５５億超購１０７倍

京東健康（０６６１８）今午（１日）截止招股，孖展認購錄近１５００億元。
綜合多家券商數據，京東健康錄孖展１４５４﹒８億元，超額認購１０７倍，當中華泰借出
２０８億元，輝立２１４億元，耀才２４３億元，富途１９７﹒７億元。《香港經濟日報》
全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇
|財經熱話30/11/2020
中海油急插14%市值蒸發589億 傳被美方納入投資黑名單
|財經熱話30/11/2020
【月結－疫苗曙光】重磅科指股可部署 車股未炒完 舊經股吼房產
|財經熱話30/11/2020
【月結－疫苗曙光】港股本月飆2234點 專家對十二月市仍樂觀
|中國故事30/11/2020
《神州經脈》製造業PMI逾三年高 人行意外放水 滬指穿三千四
|FOCUS30/11/2020
【FOCUS】製造業PMI三年高 貨幣政策綢繆「跨周期」
|財經熱話27/11/2020
《股市一周》特朗普允權力交接 港股全周升443點曾破二萬七
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰