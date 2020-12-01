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即市新聞

01/12/2020 09:13

《股林淘金－林家亨》美電車全失速，比亞迪（０１２１１）可補捉

　　《股林淘金》美國昨天（３０日）公布的經濟數據芝加哥ＰＭＩ指數和房屋預售表現皆差於
市場預期，美股道指中段時曾下跌４４６點，收市前回升，報跌２７１點，但以１１月份計算，
仍錄得逾１０％升幅，是３３年以來最好的１１月份表現。美股的電動車全線下跌，ＴＥＳＬＡ
跌４﹒６３％、蔚來跌６﹒４３％、小鵬跌８﹒５９％，理想汽車跌８﹒８４％。阿里巴巴
（０９９８８）及京東（０９６１８）在美之ＡＤＲ也下跌了４﹒７５％及４﹒５４％。
　
　　預計今日（１日）港股早段跟隨美股下跌，由於騰訊（００７００）在美ＡＤＲ收市走高算
硬淨，料恆指今日在２６２２０點以上有不俗支持，但電車股板塊跌幅比其他股份大。估計阿里
巴巴在２５６元附近有支持，京東在３３３元附近有良好支持，比亞迪（０１２１１）在
１７１﹒２－１７４﹒６元水平附近有不俗支持。贛鋒鋰業（０１７７２）在６５元附近有支持
，中國電車（０２８４５）在１０２﹒５－１０３﹒８元附近有良好支持。

　　眾散戶如有吼低吸納者，宜暫作短線態度處理，因為星期三（２日）美國參議院將會為是否
加深限制中資企業在美上市之規管作出投票，之前眾議院已經通過，故由共和黨控制的參議院通
過機會是很大的，若通過後對中資股將有短暫沽壓。故若今日撈底之後有反彈，可吼高食糊。今
日入市者要因應自己風險承受能力，宜設止蝕８％。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者並無持有上述股份

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