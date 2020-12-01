《股林淘金－林家亨》美電車全失速，比亞迪（０１２１１）可補捉

《股林淘金》美國昨天（３０日）公布的經濟數據芝加哥ＰＭＩ指數和房屋預售表現皆差於

市場預期，美股道指中段時曾下跌４４６點，收市前回升，報跌２７１點，但以１１月份計算，

仍錄得逾１０％升幅，是３３年以來最好的１１月份表現。美股的電動車全線下跌，ＴＥＳＬＡ

跌４﹒６３％、蔚來跌６﹒４３％、小鵬跌８﹒５９％，理想汽車跌８﹒８４％。阿里巴巴

（０９９８８）及京東（０９６１８）在美之ＡＤＲ也下跌了４﹒７５％及４﹒５４％。



預計今日（１日）港股早段跟隨美股下跌，由於騰訊（００７００）在美ＡＤＲ收市走高算

硬淨，料恆指今日在２６２２０點以上有不俗支持，但電車股板塊跌幅比其他股份大。估計阿里

巴巴在２５６元附近有支持，京東在３３３元附近有良好支持，比亞迪（０１２１１）在

１７１﹒２－１７４﹒６元水平附近有不俗支持。贛鋒鋰業（０１７７２）在６５元附近有支持

，中國電車（０２８４５）在１０２﹒５－１０３﹒８元附近有良好支持。



眾散戶如有吼低吸納者，宜暫作短線態度處理，因為星期三（２日）美國參議院將會為是否

加深限制中資企業在美上市之規管作出投票，之前眾議院已經通過，故由共和黨控制的參議院通

過機會是很大的，若通過後對中資股將有短暫沽壓。故若今日撈底之後有反彈，可吼高食糊。今

日入市者要因應自己風險承受能力，宜設止蝕８％。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者並無持有上述股份

