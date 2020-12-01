《匯市縱橫－蕭啟洪》再見特朗普，但貿戰猶未消

《匯市縱橫》２０２０年的時間感覺過得特別快，轉眼間今年度剩下四星期，美國大選也已

是四星期前的Ｏｌｄ Ｎｅｗｓ。舊消息未必帶來興奮，但美股卻因特朗普聲勢漸弱感到興奮，

道指甚至曾短暫突破３萬點大關，及後稍作調整。即使特朗普仍堅持拜登一方操縱選舉，存有

「巨大欺詐」，但美國聯邦政府總務管理局已開始過渡交接工作予拜登團隊，特朗普自己亦坦言

難以把訴訟帶上最高法院，這一齣鬧劇看來也不用挑戰２０年前小布殊與戈爾的３６天訴訟的記

錄了。市場是無情的，已把上一任忘記，焦點現放在拜登的班子組成，當中提名聯儲局前主席耶

倫出任財政部長最為注目。現任財長姆欽與貿易代表萊特希澤一向是中美貿易戰的關鍵人馬，換

屆後耶倫又會如何處理中美貿易角力？且聽下回分解。

中國商務部也許不甘寂寞，失去近年最大對手特朗普後，矛頭直指「五眼聯盟」、「亞洲小

北約」成員之一的澳洲，大打中澳貿易戰，從被動變主動。自五月開始，中國對澳洲進口貨物進

行多輪打壓，大麥、鐵礦、牛肉、木材等等，要麼限制入口，要麼徵收關稅。澳洲三分一出口貨

品都是運到中國，但仍禁止華為中興參與５Ｇ網絡建設、批評北京處理疫情的方式、暫停執行與

香港的引渡協議，最後得到這樣的結果真的是苦果自付。中方強調澳方屢屢在涉及中國核心利益

和重大關切的問題上採取錯誤言行，主動挑起挑釁性、對抗性行動，造成當前中澳關係困難局面

。但消息沒有阻礙澳元升勢，澳元上周受惠於疫苗發展理想，推升風險情緒，澳元穩固向上。技

術走勢方面，日線圖相對強弱指數仍然向上，顯示有動力向上。現時下方支持０﹒７２５０，上

方阻力０﹒７４５０。



＊本周策略＊



歐元：上周建議候高於１﹒２０００沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒１８００，止蝕

１﹒２１６０。



紐元：上周建議候高於０﹒７０００沽出紐元兌美元已成交，目標０﹒６８００，止蝕

０﹒７１００。



澳元：本周建議候低於０﹒７２５０買入澳元兌美元，目標０﹒７４５０，止蝕０﹒７１００。



英鎊：本周建議候高於１﹒３４００沽出英鎊兌美元，目標１﹒３１５０，止蝕１﹒３５２０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

