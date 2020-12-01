《匯市縱橫－蕭啟洪》再見特朗普，但貿戰猶未消

《匯市縱橫》２０２０年的時間感覺過得特別快，轉眼間今年度剩下四星期，美國大選也已
是四星期前的Ｏｌｄ Ｎｅｗｓ。舊消息未必帶來興奮，但美股卻因特朗普聲勢漸弱感到興奮，
道指甚至曾短暫突破３萬點大關，及後稍作調整。即使特朗普仍堅持拜登一方操縱選舉，存有
「巨大欺詐」，但美國聯邦政府總務管理局已開始過渡交接工作予拜登團隊，特朗普自己亦坦言
難以把訴訟帶上最高法院，這一齣鬧劇看來也不用挑戰２０年前小布殊與戈爾的３６天訴訟的記
錄了。市場是無情的，已把上一任忘記，焦點現放在拜登的班子組成，當中提名聯儲局前主席耶
倫出任財政部長最為注目。現任財長姆欽與貿易代表萊特希澤一向是中美貿易戰的關鍵人馬，換
屆後耶倫又會如何處理中美貿易角力？且聽下回分解。
中國商務部也許不甘寂寞，失去近年最大對手特朗普後，矛頭直指「五眼聯盟」、「亞洲小
北約」成員之一的澳洲，大打中澳貿易戰，從被動變主動。自五月開始，中國對澳洲進口貨物進
行多輪打壓，大麥、鐵礦、牛肉、木材等等，要麼限制入口，要麼徵收關稅。澳洲三分一出口貨
品都是運到中國，但仍禁止華為中興參與５Ｇ網絡建設、批評北京處理疫情的方式、暫停執行與
香港的引渡協議，最後得到這樣的結果真的是苦果自付。中方強調澳方屢屢在涉及中國核心利益
和重大關切的問題上採取錯誤言行，主動挑起挑釁性、對抗性行動，造成當前中澳關係困難局面
。但消息沒有阻礙澳元升勢，澳元上周受惠於疫苗發展理想，推升風險情緒，澳元穩固向上。技
術走勢方面，日線圖相對強弱指數仍然向上，顯示有動力向上。現時下方支持０﹒７２５０，上
方阻力０﹒７４５０。
＊本周策略＊
歐元：上周建議候高於１﹒２０００沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒１８００，止蝕
１﹒２１６０。
紐元：上周建議候高於０﹒７０００沽出紐元兌美元已成交，目標０﹒６８００，止蝕
０﹒７１００。
澳元：本周建議候低於０﹒７２５０買入澳元兌美元，目標０﹒７４５０，止蝕０﹒７１００。
英鎊：本周建議候高於１﹒３４００沽出英鎊兌美元，目標１﹒３１５０，止蝕１﹒３５２０。
《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》
全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇