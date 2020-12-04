《專家之言－麥嘉嘉》環球走出疫情復甦步伐不一，需主動配置資產

《專家之言》美國Ｍａｒｋｉｔ採購經理人指數（ＰＭＩ）初值顯示，美國製造業和服務業
活動均保持增長，前者創下２１個月的新高，後者的亦達到２０個月的高位。美國經濟狀況維持
良好。鑑於日益增長的債務對政府財政構成負擔，我們預期２０２１年財政刺激政策將逐步撤除
，央行將選擇性地分配財政資源。由於成熟市場央行的政策利率若非負數就是零，已經無法採用
大幅減息的手段，預期在政府刺激增長方面的淨影響亦可能減弱。
＊２０２１年中國資產有望跑贏大市＊
２０２１年，我們認為疫苗研發進展可為風險資產提供有利環境。新冠肺炎疫苗研發的利好
消息使我們對經濟重啟動力將於２０２１年增強的信心有所提高，考慮到製造及分配疫苗需時，
這對實體經濟的影響可能最早要到２０２１年下半年才能見效。由於並非所有經濟體都能在早期
同樣取得疫苗，這意味著環球復甦步伐可能不一致。
亞洲資產，尤其是中國資產，非常有望於２０２１年跑贏大市。亞洲經濟體的反彈步伐遠勝
歐美，作為高增值生產國兼超級大國，中國率先從疫後反彈，而且復甦力度較強，我們預期，中
國在２０２１年將繼續引領環球經濟復甦。投資者普遍仍然對亞洲持偏低比重，意味未來數年資
金或會調整配置而大幅流入亞洲區內。
＊非必需消費、旅遊、物料及能源行業利好＊
股票策略上，２０２１年上半年仍可被視為經濟周期的起步階段，早期增長階段對風險資產
而言尤為利好。疫苗解決方案或將引領新一輪承險情緒反彈，受衝擊最為嚴重的行業或會因估值
低企而變得更加吸引，意味著非必需消費、旅遊、物料及能源、工業及金融行業的發展環境將更
加利好。
信貸策略上，鑑於成熟市場固定收益與亞洲同類資產之間的利率差異，對孳息率的追逐將吸
引更多國際資金流入亞洲固定收益市場。中國在岸債券市場向國際投資者開放，這拓寬了投資者
對中國政府及企業債券的主動投資機會。
整體而言，２０２１年環球經濟將逐步走出疫情影響，不一致的復甦步伐，意味著投資者需
要更加主動地管理資產配置、股票及固定收益選擇。《申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉》
（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）
全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇