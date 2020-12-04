《專家之言－麥嘉嘉》環球走出疫情復甦步伐不一，需主動配置資產

《專家之言》美國Ｍａｒｋｉｔ採購經理人指數（ＰＭＩ）初值顯示，美國製造業和服務業

活動均保持增長，前者創下２１個月的新高，後者的亦達到２０個月的高位。美國經濟狀況維持

良好。鑑於日益增長的債務對政府財政構成負擔，我們預期２０２１年財政刺激政策將逐步撤除

，央行將選擇性地分配財政資源。由於成熟市場央行的政策利率若非負數就是零，已經無法採用

大幅減息的手段，預期在政府刺激增長方面的淨影響亦可能減弱。



＊２０２１年中國資產有望跑贏大市＊



２０２１年，我們認為疫苗研發進展可為風險資產提供有利環境。新冠肺炎疫苗研發的利好

消息使我們對經濟重啟動力將於２０２１年增強的信心有所提高，考慮到製造及分配疫苗需時，

這對實體經濟的影響可能最早要到２０２１年下半年才能見效。由於並非所有經濟體都能在早期

同樣取得疫苗，這意味著環球復甦步伐可能不一致。

亞洲資產，尤其是中國資產，非常有望於２０２１年跑贏大市。亞洲經濟體的反彈步伐遠勝

歐美，作為高增值生產國兼超級大國，中國率先從疫後反彈，而且復甦力度較強，我們預期，中

國在２０２１年將繼續引領環球經濟復甦。投資者普遍仍然對亞洲持偏低比重，意味未來數年資

金或會調整配置而大幅流入亞洲區內。



＊非必需消費、旅遊、物料及能源行業利好＊



股票策略上，２０２１年上半年仍可被視為經濟周期的起步階段，早期增長階段對風險資產

而言尤為利好。疫苗解決方案或將引領新一輪承險情緒反彈，受衝擊最為嚴重的行業或會因估值

低企而變得更加吸引，意味著非必需消費、旅遊、物料及能源、工業及金融行業的發展環境將更

加利好。

信貸策略上，鑑於成熟市場固定收益與亞洲同類資產之間的利率差異，對孳息率的追逐將吸

引更多國際資金流入亞洲固定收益市場。中國在岸債券市場向國際投資者開放，這拓寬了投資者

對中國政府及企業債券的主動投資機會。

整體而言，２０２１年環球經濟將逐步走出疫情影響，不一致的復甦步伐，意味著投資者需

要更加主動地管理資產配置、股票及固定收益選擇。《申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉》

（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）

