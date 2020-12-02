《異動股》美團挫近７％，小米停牌傳配股拖低重磅科指股

《經濟通通訊社２日專訊》美團（０３６９０）跌６﹒５７％，報２７０﹒２元，盤中最低

見２６７﹒２元創逾１１個月低；成交約１７３１萬股，涉資４７﹒７３億元，暫為表配最差科

指股。

小米（０１８１０）今早競價時段突然停牌，股份上日收報２６﹒１５元。據外電昨日引述

交易文件指，小米擬以先舊後新方式配售１０億股，並發行８﹒５５億美元７年期零票息可換股

債券，籌資最多４０億美元（約３１２億港元）。文件指，配售價介乎每股２３﹒７元至２４﹒

５元，較上日收市價折讓６﹒３％至９﹒４％，籌資最多２４５億元。

集資配股消息拖低重磅科指股表現，騰訊（００７００）跌１﹒２１％，報５７１元；阿里

巴巴（０９９８８）跌１﹒０９％，報２５４﹒４元；京東（０９６１８）跌３﹒４６％，報３

２４元。

科指報７８５６，跌１２９點或１６﹒１８％。

現時，恆生指數報２６４２６，跌１４０點或跌０﹒５３％，主板成交４７５﹒８６億元。

國企指數報１０５３９，跌１２０點或跌１﹒１３％。

上證綜合指數報３４４１，跌１０點或跌０﹒３１％，成交１４１４﹒７３億元人民幣。深

證成份指數報１３８８７，跌４２點或跌０﹒３１％，成交１９１４﹒５２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團 （０３６９０） ２７０﹒２元 跌６﹒５７％

騰訊控股（００７００） ５７１﹒０元 跌１﹒２１％

阿里巴巴（０９９８８） ２５４﹒４元 跌１﹒０９％

京東集團（０９６１８） ３２４﹒０元 跌３﹒４６％

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（ｎｓ）

