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02/12/2020 10:20

《異動股》美團挫近７％，小米停牌傳配股拖低重磅科指股

　　《經濟通通訊社２日專訊》美團（０３６９０）跌６﹒５７％，報２７０﹒２元，盤中最低
見２６７﹒２元創逾１１個月低；成交約１７３１萬股，涉資４７﹒７３億元，暫為表配最差科
指股。
　　小米（０１８１０）今早競價時段突然停牌，股份上日收報２６﹒１５元。據外電昨日引述
交易文件指，小米擬以先舊後新方式配售１０億股，並發行８﹒５５億美元７年期零票息可換股
債券，籌資最多４０億美元（約３１２億港元）。文件指，配售價介乎每股２３﹒７元至２４﹒
５元，較上日收市價折讓６﹒３％至９﹒４％，籌資最多２４５億元。
　　集資配股消息拖低重磅科指股表現，騰訊（００７００）跌１﹒２１％，報５７１元；阿里
巴巴（０９９８８）跌１﹒０９％，報２５４﹒４元；京東（０９６１８）跌３﹒４６％，報３
２４元。
　　科指報７８５６，跌１２９點或１６﹒１８％。
　　現時，恆生指數報２６４２６，跌１４０點或跌０﹒５３％，主板成交４７５﹒８６億元。
國企指數報１０５３９，跌１２０點或跌１﹒１３％。
　　上證綜合指數報３４４１，跌１０點或跌０﹒３１％，成交１４１４﹒７３億元人民幣。深
證成份指數報１３８８７，跌４２點或跌０﹒３１％，成交１９１４﹒５２億元人民幣。
　
　　表列同板塊或相關股份表現：
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　（０３６９０）　　　２７０﹒２元　　　跌６﹒５７％
　　騰訊控股（００７００）　　　５７１﹒０元　　　跌１﹒２１％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　　２５４﹒４元　　　跌１﹒０９％
　　京東集團（０９６１８）　　　３２４﹒０元　　　跌３﹒４６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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