《凱文隨筆－凱文》中澳「輿論戰」開打

《凱文隨筆－凱文》中國、澳洲的「小型貿易戰」開打才不久，雙方這幾天又進入了第二回

合的「輿論戰」；別小看這回合，其影響可是長遠的。事緣綽號「烏合麒麟」的中國青年畫家，

根據澳洲法官「花了四年時間、盤問逾４００名證人後才完成」的戰爭罪行調查報告，如實地繪

畫了一幅寓意深遠的畫，內容是一名微笑的澳洲軍人手持血刀、割喉一名手抱小羊的兒童，極具

震撼力，實情絕對比畫作要恐怖百倍！



澳洲國防部長日前對這份「澳洲軍人在阿富汗狂玩殺人放血（他們將這種讓新兵練習割喉的

活動，稱之為ｂｌｏｏｄｉｎｇ）遊戲」的報告一臉嚴肅地、毫無保留地道歉。但傳承了特朗普

「政治智慧」的澳洲總理莫里森的卻相反，他為這幅被中國外交部放上推特的畫作大動肝火，罵

中國政府無恥，要求道歉。澳洲媒體這幾天也在接力，搬出六四、國共內戰等言人人殊的歷史片

段，來攻擊中國，這些媒體忘了自己具備監察政府的職責，跟官媒有何分別？



其實，澳洲政府是在「無可奈何」的情況下發表這份報告，既然如此，也就乾脆地任由全世

界去批判，不是更好嗎？反正事件很快會被人遺忘，阿富汗人民也無從追究。但莫里森（以及支

持他的澳洲及西方媒體）還是按奈不住他那種偽善的性格。



以美國為首的西方聯盟，在中東地區幹了不少侵略、屠殺的壞事，澳洲軍人這次能成為臭名

遠播全球的戰爭罪行施暴者，是因為一名有良知的吹哨者，麥克布萊德（Ｄａｖｉｄ

ＭｃＢｒｉｄｅ）！他在２０１４年開始將相關資料（他隨軍目睹的殘酷事實）交給澳洲廣播公

司，後者在２０１７年才報導，他在翌年就被控五項與「國家安全」相關的罪名，刑期是「終生

監禁」，審訊去年５月才剛剛開始。



麥克布萊德，也許跟他老鄉阿桑奇（「維基解密」創辦人），與斯諾登（前美國中央情報局

技術員）等人一樣，在揭露了政府的不公義後都不會有好下場，反映西方國家都是說教一套，實

質行為又另一套，他們幾十年來透過無遠弗屆的媒體「軟實力」，建立了道德高閣，然後就是欺

騙世界，指點江山。然而，互聯網普及了二十多年，人們越來越聰明；與其繼續在騙人，倒不如

重返正途。歐洲國家屢屢以言論自由之名，冒犯回教徒的宗教信仰，繼而引發生了殘酷的斬頭或

槍擊事件，誰對誰錯，都難說清。但「己所不欲，勿施於人」不是行了嗎？

