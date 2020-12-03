《凱文隨筆－凱文》中澳「輿論戰」開打

《凱文隨筆－凱文》中國、澳洲的「小型貿易戰」開打才不久，雙方這幾天又進入了第二回
合的「輿論戰」；別小看這回合，其影響可是長遠的。事緣綽號「烏合麒麟」的中國青年畫家，
根據澳洲法官「花了四年時間、盤問逾４００名證人後才完成」的戰爭罪行調查報告，如實地繪
畫了一幅寓意深遠的畫，內容是一名微笑的澳洲軍人手持血刀、割喉一名手抱小羊的兒童，極具
震撼力，實情絕對比畫作要恐怖百倍！
澳洲國防部長日前對這份「澳洲軍人在阿富汗狂玩殺人放血（他們將這種讓新兵練習割喉的
活動，稱之為ｂｌｏｏｄｉｎｇ）遊戲」的報告一臉嚴肅地、毫無保留地道歉。但傳承了特朗普
「政治智慧」的澳洲總理莫里森的卻相反，他為這幅被中國外交部放上推特的畫作大動肝火，罵
中國政府無恥，要求道歉。澳洲媒體這幾天也在接力，搬出六四、國共內戰等言人人殊的歷史片
段，來攻擊中國，這些媒體忘了自己具備監察政府的職責，跟官媒有何分別？
其實，澳洲政府是在「無可奈何」的情況下發表這份報告，既然如此，也就乾脆地任由全世
界去批判，不是更好嗎？反正事件很快會被人遺忘，阿富汗人民也無從追究。但莫里森（以及支
持他的澳洲及西方媒體）還是按奈不住他那種偽善的性格。
以美國為首的西方聯盟，在中東地區幹了不少侵略、屠殺的壞事，澳洲軍人這次能成為臭名
遠播全球的戰爭罪行施暴者，是因為一名有良知的吹哨者，麥克布萊德（Ｄａｖｉｄ
ＭｃＢｒｉｄｅ）！他在２０１４年開始將相關資料（他隨軍目睹的殘酷事實）交給澳洲廣播公
司，後者在２０１７年才報導，他在翌年就被控五項與「國家安全」相關的罪名，刑期是「終生
監禁」，審訊去年５月才剛剛開始。
麥克布萊德，也許跟他老鄉阿桑奇（「維基解密」創辦人），與斯諾登（前美國中央情報局
技術員）等人一樣，在揭露了政府的不公義後都不會有好下場，反映西方國家都是說教一套，實
質行為又另一套，他們幾十年來透過無遠弗屆的媒體「軟實力」，建立了道德高閣，然後就是欺
騙世界，指點江山。然而，互聯網普及了二十多年，人們越來越聰明；與其繼續在騙人，倒不如
重返正途。歐洲國家屢屢以言論自由之名，冒犯回教徒的宗教信仰，繼而引發生了殘酷的斬頭或
槍擊事件，誰對誰錯，都難說清。但「己所不欲，勿施於人」不是行了嗎？
全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇