《ＩＰＯ反應》泡泡瑪特暫錄逾６３０億孖展，國際配售傳提前截飛

泡泡瑪特（０９９９２）昨（２日報次日招股，認購反應熱烈，孖展暫錄得逾６３０億元，

超額認購９９﹒５倍。據外電報道指，泡泡瑪特銷情理想，國際配售將提早截飛。另一焦點股藍

月亮將於周五（４日）招股，集資最多７８億元。

華泰國際借出１３４億元，富途借出１２０億元，耀才借出７４億元。

大唐集團（０２１１７）、領地控股（０６９９９）、佳源服務（０１１５３）孖展尚未錄

得足額認購。《香港經濟日報》

