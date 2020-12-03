泡泡瑪特（０９９９２）昨（２日報次日招股，認購反應熱烈，孖展暫錄得逾６３０億元，
超額認購９９﹒５倍。據外電報道指，泡泡瑪特銷情理想，國際配售將提早截飛。另一焦點股藍
月亮將於周五（４日）招股，集資最多７８億元。
華泰國際借出１３４億元，富途借出１２０億元，耀才借出７４億元。
大唐集團（０２１１７）、領地控股（０６９９９）、佳源服務（０１１５３）孖展尚未錄
得足額認購。《香港經濟日報》
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03/12/2020 08:45
《ＩＰＯ反應》泡泡瑪特暫錄逾６３０億孖展，國際配售傳提前截飛
泡泡瑪特（０９９９２）昨（２日報次日招股，認購反應熱烈，孖展暫錄得逾６３０億元，
超額認購９９﹒５倍。據外電報道指，泡泡瑪特銷情理想，國際配售將提早截飛。另一焦點股藍
月亮將於周五（４日）招股，集資最多７８億元。
華泰國際借出１３４億元，富途借出１２０億元，耀才借出７４億元。
大唐集團（０２１１７）、領地控股（０６９９９）、佳源服務（０１１５３）孖展尚未錄
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