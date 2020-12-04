《午市前瞻》恒指換馬對大市提振或有限，２７０００點仍為阻力

《經濟通通訊社４日專訊》美國紓困方案談判有望繼續推進，隔晚美股三大指數盤中造好，

但尾段傳出輝瑞的新冠疫苗供應出現困難，拖累大市由高位回軟，標指破頂後輕微倒跌收市。今

早港股明顯缺乏方向，開升８３點報２６８１１點；升幅輕微擴大至８５點後回落，最低見過２

６６５２點跌７６點。恆指、國指、科指下周一（７日）正式換馬，惟資金流未有明顯喜惡；美

國國防部正式將中芯（００９８１）和中海油（００８８３）加入中國涉軍企業名單的消息，拖

低三桶油表現；中國國務院副總理稱不把房地產作為短期刺激經濟的手段，內房股偏軟。恆指半

日收報２６６８６點，跌４１點或０﹒１６％，主板成交６５５﹒０４億元。國指報１０５８０

點，跌５點或０﹒０６％。

得益於指數內重磅股普升，科指微升３１點或０﹒４％，報７９７１點。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒８１％，報４３﹒０５元；騰訊（００７００）升

０﹒４２％，報５９１﹒５元；港交所（００３８８）升０﹒７８％，報３８７﹒８元；建行（

００９３９）跌０﹒５％，報６﹒０３元；友邦（０１２９９）跌１﹒１８％，報８７﹒８５元

。

Ａ股兩市普跌，上證綜指報３４３０點，跌１２點或０﹒３５％，成交１９６３﹒５０億人

幣；深證成指報１３９６９點，跌１點或０﹒０１％，成交２４８１﹒８０億人幣。



＊遭美指控由中國軍方控制，中芯、中海油齊走低＊



美國政府再將包括中芯和中海油等四家中國企業，列入國防部的黑名單，令名單中的企業增

至３５間，認為他們由中國軍方控制。中芯今日交易中途突然停牌，稱正在評估影響，停牌前報

２１﹒７元，跌２﹒２５％。中海油走低２﹒２１％，報７﹒５３元。名單上的港股例如有，中

移動（００９４１）跌１﹒７９％，報４６﹒５５元；中聯通（００７６２）跌０﹒８６％，報

４﹒６１元；中電信（００７２８）挫２﹒１１％，報２﹒３２元；中交建（０１８００）跌０

﹒２５％，報４﹒０５元。

雖然受惠油產國同意從明年初起漸縮減減產幅度，每日微幅增產５０萬桶，即由１月開始減

產７２０萬桶，隔晚油價上漲，惟其他油股表現明顯遭中海油拖累，中石化（００３８６）跌１

﹒６５％，報３﹒５７元；中石油（００８５７）跌０﹒８１％，報２﹒４６元；中海油服（０

２８８３）走低３﹒６４％，報５﹒８２元。



＊美經濟援助措施有望出台，金股走高＊



金價三連升，美國國會議員正嘗試落實規模達９０８０億元的經濟援助措施提案，而美國總

統特朗普指將支持一項援助法案出台。山東黃金（０１７８７）升０﹒８９％，報１８﹒０８元

；招金（０１８１８）揚２﹒５１％，報１０﹒２元；中國黃金（０２０９９）升０﹒７１％，

報１１﹒３６元；紫金（０２８９９）升１﹒０６％，報７﹒６３元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２

８４０）軟０﹒２２％，報１３４０元。

高盛將美股特斯拉的評級由中性上調至買入，並將目標價大幅上調逾７１％至７８０美元，

意味其股價可望較目前水平再漲逾三成，相關概念股普升，比亞迪（０１２１１）升１﹒４５％

，報１７５﹒４元；雅迪控股（０１５８５）跌０﹒７％，報１４﹒１元；贛鋒鋰業（０１７７

２）走高３﹒４４％，報６７﹒７５元；福耀玻璃（０３６０６）升０﹒５４％，報３７元；耐

世特（０１３１６）升１﹒０９％，報８﹒３５元。



＊國務院稱加強住房保障體系建設，碧桂園跌逾３％跑輸藍籌＊



國務院副總理韓正在一個座談會上強調房住不炒，不把房地產作為短期刺激經濟的手段，並

加強住房保障體系建設，內房股普軟。萬科企業（０２２０２）、碧桂園（０２００７）和合景

泰富（０１８１３）已公布１１月銷售金額，分別按年升５﹒５％、跌５％及增４２﹒１％；股

價半日分別挫３﹒５３％，報２７﹒３元；跌３﹒０４％，報９﹒８９元；及跌３﹒６６％，報

１０元。潤地（０１１０９）走低２﹒２６％，報３２﹒４５元；中海外（００６８８）跌１﹒

０５％，報１８﹒８８元。

科指成份股下周一加入明源雲（００９０９），半日升０﹒２６％，報３８﹒６元；祖龍娛

樂（０９９９０）升０﹒８５％，報１８﹒９元。被剔除的恆騰網絡（００１３６）跌１﹒８２

％，報０﹒２７元；網龍（００７７７）跌２﹒１８％，報１７﹒０２元。



＊黎智英須還押，壹傳媒半日漲４５％＊



焦點個股方面，官媒社評質疑恆大汽車（００７０８）以造車名義四處圈地，半日挫３﹒１

７％，報２７﹒５元；值得留意的是，恆大集團（０３３３３）連續第二日增持恆大汽車，今次

斥資６﹒３８億元，持股量增至７４﹒０３％；恆大跌１﹒１１％，報１６﹒０８元。壹傳媒（

００２８２）今日復牌，創辦人黎智英被控詐騙罪須還押，案件押後至明年４月再訊，半日抽高

４５﹒３％，報０﹒３４元。



＊何啟俊：港股或已短期見頂，比亞迪中線上望２００元＊



隔晚美股個別發展，納指再創新高，港股今早則高開低走。千里碩證券研究部經理何啟俊向

《經濟通通訊社》表示，近日大市出現配股潮，或反映大市已短期見頂，加上今年基金經理收穫

甚豐，應不會於年尾過份粉飾櫥窗，故指港股短期或出現輕微調整。被問恆指公司換馬會否提振

大市，他表示，被動基金或早已對相關股份作部署，加上今次恆指新貴如美團（０３６９０）等

熱門股份，或早已在基金名單內，相信不會有大量資金一下子流入相關股份。預料港股短期阻力

仍為２７０００點區段，２６０００點見支持。

隔晚美股特斯拉揚逾４％，報５９３﹒３８美元，繼續受市場追捧。高盛更將特斯拉評級從

「中性」上調至「買入」，並將目標價上調至７８０美元，意味股價可望較目前水平再漲逾３０

％以上。受惠特斯拉升勢帶動，今早比亞迪（０１２１１）揚逾２％，有望終結近日跌勢。何啟

俊指該股日前從２１０餘元高位回吐調整，現時股價位置（１７５元左右）已反映該股多數獲利

盤已離場，加上公司業績報捷，亦有望因內地汽車下鄉及刺激消費等國策繼續增長，再者，新能

源汽車乃國家大勢所趨，臨近年末更為汽車業衝銷量旺季，預期比亞迪第四季業績會繼續造好。

建議投資者可待股價回調至１６０元左右開始分注吸納，中線上望２００元。（ｎｓ、ｐｌ）

