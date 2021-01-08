《專家之言－麥嘉嘉》受惠經濟重啟，中國經濟增長將彈至８﹒２％

《專家之言》新冠肺炎疫苗陸續上市，繼美國及英國批准輝瑞（Ｐｆｉｚｅｒ）與德國公司

ＢｉｏＮＴｅｃｈ合作的疫苗後，美國生物技術公司莫德納（Ｍｏｄｅｒｎａ）亦緊接成為美國

批准的第二款新冠肺炎疫苗。在疫情現曙光的前提下，我們對於２０２１年的經濟前景亦轉趨明

朗。各國政府推出扶持政策，加上疫情有望受控，壓抑的需求預料逐步釋放，經濟重啟步伐可望

加快。根據國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）預測，２０２１年全球經濟增長達５﹒２％，發達國家

及發展中地區經濟增長預測則分別為３﹒９％及６％。其中，預計２０２１年中國經濟增長將反

彈至８﹒２％，表現領先全國其他主要經濟體。我們預料市場對經濟重啟的預期將反映在資產價

格上。



＊中長期仍然對股票持樂觀看法＊



美國及歐洲方面，由於短期內仍面臨多項挑戰，包括確診病例高踞不下、英國脫歐過渡期結

束及出現變種病毒等，經濟重啟不確定因素濃罩。雖然歐美地區疫情風險較明顯，但政府持續的

扶持政策可減少經濟陷入衰退的風險。短期市場波動在所難免，但在中長期的戰略配置方面，我

們仍然對股票持樂觀的看法。操作上需嚴格按行業及個別公司選股，其中我們看好科技及醫療保

健行業。另外，為達致均衡投資組合配置，我們建議加入可能受惠於經濟重啟的資產類別，同時

亦增持亞洲定息資產，原因為亞洲地區防控疫情表現較優。



＊低息環境下，可考慮提供穩定收益的產品＊



貨幣政策方面，預料環球央行將持續推行寬鬆的貨幣政策，並容忍較高的通脹水準，以使得

經濟恢復活力。因此，本輪復甦周期的加息或將較以往正常周期來的更晚，即當通脹回升至較高

水準時，央行傾向於以更長的觀測時間來判斷經濟是否達至需要加息的狀況。同時，各大央行

（除中國外），將繼續維持寬鬆的貨幣政策，將壓低債券的名義收益率，使得非通脹保護的傳統

債券收益可能不佳。我們建議投資者重視未來可能到來通脹升溫風險，並積極部署通脹掛勾債券

以更好的保護資產價值。另一方面，在低息環境持續下，投資者可利用美元低息優勢，借入美元

以投資具收益及穩健的資產，透過槓桿倍大回報。投資者可考慮具質素的離岸美元債券及提供穩

定收益的基金產品。



＊可持續發展能源具增長潛力＊



我們認為另一個值得關注的投資主題為可持續發展投資。自新冠肺炎疫情爆發至今，以往被

忽略的環境、社會及管治因素（ＥＳＧ）逐漸獲得投資市場的關注。極端天氣變化及糧食危機等

議題或更受到廣泛重視。在資產配置上，可持續發展能源具結構性增長潛力，投資者應加入與這

一主題有關的資產，以達至長遠資產增值目標，可選投資範圍包括使用低碳排放能源的公司、環

保基礎建設及資源以及生產環保能源等。《申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉》

（筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。）

