《娥姐錦囊－張賽娥》中資企業遭美國打壓，寄望拜登手段較文明

《娥姐錦囊》中美角力持續，紐約證交所轉軚，維持將中資三大電訊商中移動

（００９４１）、中國電信（００７２８）和中國聯通（００７６２）ＡＤＲ退市之決定。今日

（１１日）起，該三家公司將被禁止在ＯＴＣ平台上交易。ＭＳＣＩ早前也公布剔除多間中資公

司的股票，包括中鐵建（０１１８６）。據報，美國當局亦考慮將阿里巴巴（０９９８８）和騰

訊（００７００）列入「黑名單」。

美國總統特朗普離場前加速打壓中資企業，對象由被指與軍方有聯繫的公司擴大至其他企業

。三大中資電訊股ＡＤＲ被除牌，實際影響不大，它們仍可利用本港機制集資。

面對美國連番施壓，唯有寄望美國新任總統拜登上任後會採取較溫和的手段，雖然兩黨打壓

中國的立場同出一轍，但相信拜登手段會較文明，政策可預測性也會較高，估計他不會隨便傷及

無辜，而他上場後中美形勢亦不會立刻惡化。

對於有人擔心中資科技股成為美方針對目標，不宜沾手，我認為科技股已有一定累積升幅，

加上面對不明朗因素，投資者買賣要小心，不宜瞓身，但投資組合內，仍可保留有關投資，始終

不少中資科技股屬優質企業，增長前景亦佳。近日當局實行反壟斷政策，加強對壟斷企業的規管

，將令市場更平衡發展，增加消費者的選擇。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。

