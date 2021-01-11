《缸邊隨筆－石鏡泉》拜登登位

《缸邊隨筆》特朗普話會於１月２０日交接，拜登可望即位。是可望，而不是一定可即位，

是因為有８個民兵及極右團體組成個「新的美國愛國者行動」，為支持特朗普，已宣稱會於１月

１６日及１７日，兵分三路去華盛頓作三大要求，不達目的不罷休。



這三大要求是：



（１）撐特朗普再入主白宮；



（２）追捕民主黨人士，交予他們的軍事法庭審判；



（３）關閉所有受左派影響媒體，及限制反美言論。



他們謂他們是和平的，不會開第一槍，但如有人對他們開槍，他們會還擊，不惜內戰。



假如美國果於１月１６╱１７日發生內戰，以下的分析，可以不理，或更要理，看屆時這個

「新的美國愛國者行動」和國民警衛軍打成點。但亦看在上周五（８日）至１月１６╱１７日，

特朗普會否被趕下台，由彭斯接任，並怎處理此「戰爭」。



真估不到，美國立國２００多年，在人家國家打了近３００場仗，今時２０２１年，終天理

循環，在自己的前園打後院。會否打，打得有多爛，走著瞧。



在今周，特朗普未被罷免前，他一定會勸他的支持者冷靜，因為他今時識死了，煽動支持者

變暴徒，攻打國會，已可被定性為本土恐怖襲擊，要坐監。故他今時枱面上要求和平，枱底下，

求下屆政府赦其罪行。如果枱底交易不成，不排除他只是敷衍勸和了事，暴動便成，內戰易啟。

但就算特朗普今時真心真意出盡法寶去勸人冷靜，但那些不理性、激進的極右人士會聽得入耳？

看來，今周不少人會無眠。１９９０年，不少人無眠，是在看電視看美國沙漠之盾，怎打伊拉克

，幾百個戰斧巡航導彈，炸到伊拉克晚晚「燒煙花」；今周，又且看美麗風景？會在華盛頓延展

得幾長、幾持久。



假設在本周或１月２０日的一周，拜登所言的「ｄａｒｋｅｓｔ ｄａｙｓ ｉｎ

ｔｈｅ ｈｉｓｔｏｒｙ ｏｆ ｏｕｒ ｎａｔｉｏｎ」能平穩過去，美國社會及投資市場會

怎樣？



（１）拉人



肯定不止拉５３個違反了國土安全法的人，會拉多少？走著瞧。



（２）息拉升



當市場知悉民主黨可以白宮，參、眾兩院全取時，市場便預期，拜登的財政部會大印鈔，而

在鈔未印得出時，美國聯儲局會十分配合地，釋出財政部之前存放在聯儲局的千多億救援金，以

接濟要大派福利的拜登政策。



因此，股升，標普５００泡沫與否，是以歷史數據作判斷，今時標普５００的股價與營銷比

是遠越２０００年的科網爆破年代，有泡不一定會即爆，但一爆，會死人冧屋。



（３）銀行股升



市場估拜登多發債，美債息必升，利銀行去多賺息差。但要留心，息升，會否對欠銀行債的

債仔構成負擔，增加了呆壞帳，要銀行加增撥備，所以息升，對有不同資產結構的銀行是有不同

的影響。大概是，易壞帳的債仔，會累死銀行，壞帳壓力小的銀行則會有多賺息差之利。



（４）美國聯儲局抽水



自２００８年以來的美股或環球股升，都基本上是拜聯儲局放水所致。但去年１２月的聯儲

局議息會上已明言，經濟好便不多ＱＥ，甚至縮表、抽水，即重演２０１３年的循序抽水。當年

抽抽下，就抽出禍，市又跌，今時如何抽、何時抽，要待聯儲局公布。



（５）市場提早抽



市場已預期美息遲早升，而且是愈遲愈升，５年、１０年之後長息升的機會，多於今時３個

月票據短息升的機會。所以在聯儲局未真正加息前，市場上的長息會升多過短息，但當聯儲局真

要加息時，市場的短息會急抽升，其升速會急於長期息之升，那時股市就會有壓力了，尤其是１

０年債息升逾１﹒５厘，股市一定有難。



（６）美匯跌，升，跌



拜登政府會發多少債券，要看他想加多少稅，以及國會讓他能加多少稅。如拜登政府印錢的

速度受限，則美？反而會升。在１月７日晚，美匯就見升了，因為沽美元者眾，一旦市場預期稍

變，美元淡友就會平倉止蝕走人。



（７）通脹升



商品價升債息升，都反映通脹將臨。在２０２０年３月之前，商品價與債息，因經濟不景而

齊步跌。但２０２０年３月後，中國疫情受控，經濟復甦便可期。在２０２０年３月後，商品價

（以銅計）就見底，到２０２０年８月，商品價就急升，把美１０年債息拋離。



一言括之，拜登登位，留心美通脹會否登登，美債息會否登登登登，一見１﹒５厘，要留心

美股會否爆．爆．爆．爆。



＊中移動攻防戰＊



中國外交部一直指美國以國家力量，打壓中國企業，會有反應措施，但該怎樣的反應措施，

筆者提供個。



特朗普死蠢，要求美資、美個人，於美國時間星期一，沽清中移動（００９４１）等電訊股

，時間倉卒；一如二次大戰時，英國的鄧寇克大撤退，這是個一網打的好時機。



中資在上周四（７日）買了３０億的中移動，在上周五則買了４００億的中移動，貨源都是

來自美資為主，但中資亦是幾蠢，根本不應接貨，應蹺埋雙手，讓美資欲沽無人接，使中移動股

價由４０元直插落３０、２０、１０以至負１０元，因無人接貨，但美資又要出貨（不然便是犯

法），真的可以如期油般出現負值。到美資死期前一刻，中央一手接晒，然後再按ＩＰＯ程序，

分予各欲買之買家，又或整批撥入社保基金，益國民。



中移動急挫，中方資金狂入，是因為中移動息高逾８厘，點睇都難輸。



要激死特無譜的，是中方亦要用國家力量，指令中移動今年派發特別股息，以「慶祝」再不

用派息予美國投資者。



特朗普趕急在此時要美資在派息期前甩出中移動，一如死蠢之人，在年尾出花紅（派息）前

辭職。



１９９８年索羅斯沽港股、匯，筆者籲每港人揸１手匯豐（００００５），今時則籲港人揸

１手中移動，再次實踐上「金」嶺勝利。《資深投資者 石鏡泉》

