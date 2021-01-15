《陸言堂－陳永陸》內銀上升空間不容忽視

《陸言堂》在特朗普離任前，再有中資上市公司被列入制裁名單當中，並不奇怪，只是當大

家以為中芯（００９８１）、華為成為目標之後，小米（０１８１０）應該可以避過一劫之際，

想不到仍然是劫數難逃。



當然，有分析認為，特朗普是作最後的垂死掙扎，所以他現時定下的名單，應該會在拜登上

場後，很快便會一筆勾銷，可是大家有沒有想過，拜登要面對的國內問題不少，而且亦要考慮如

何解決特朗普支持者對他的質疑，故此是否真的可以在短期內將特朗普的制裁名單全面取消，其

實不應抱有太多的希望，更何況小米累積升幅其實亦不少，現在絕對是一個很好的藉口，給基金

獲利換馬，要知道此專欄去年首次建議投資者買入小米，股價仍在１０元的水平，所以現價沽出

利潤亦近２００％，人同此心，相信不少基金不會介意現價沽出小米，因為至少可以避開政策風

險，故此小米就算業務前景不錯，現價亦非一個好的選擇。



相反，市場其他的選擇真的不少，其中包括內地銀行股似乎正式啟動新一輪升勢，因為內地

的新增貸款較預期為佳，加上內地開始對貸款市場進行整頓，令內地銀行的貸款業務空間有所改

善，同時由於不少內房公司在去年作出去槓桿的行動，因此潛在的壞帳風險亦有所下降，故此內

銀股今年的利潤表現，應該會有明顯改善，加上一眾內銀股的估值一向偏低，主要因為壞帳風險

影響股價的走勢，如今有關因素可望消除，所以內銀股的股價，可望回復「正常」，亦即是上升

空間不容忽視。



另外，一眾內險股其實亦是應該留意的股份，不過相較內銀股而言，落後的幅度較少，相反

一眾內地券商股，卻遠較大市為落後，所以現價絕對值得買入，尤其是內地Ａ股已連續十個交易

日，成交突破１萬億元，對一眾內地券商股有利，所以爆發只是時間而已，現時先行收集，是一

個不錯的選擇。《獨立股評人 陳永陸》

