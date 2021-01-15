《窩輪匯智－劉嘉輝》大市累計升幅大，個股焦點大挪移

《窩輪匯智》港股本周為連續第三周向上，指數早前於２６４００點樓下起步，短短一段時

間已累計升超過兩千點，並站於近一年的高位徘徊，距離去年初高位２９１７４點又再近一步。

隨指數累積一定升勢，輪證資金流方面陸續見到投資者焦點較分散，不再如去年般只集中於

ＡＴＭＸ等科技股的身上。

截至１月１４日的過去五個交易日，獲最多資金流入的好倉為長汽（０２３３３）、阿里

（０９９８８）、中壽（０２６２８），港交所（００３８８）及小米（０１８１０），分別超

過５１９０萬、４８００萬、４６００萬、４２００萬及３３００萬元。資金看好正股的同時，

更多資金於指數淡倉作準備，五天流入恆指淡倉的資金量近３億元，騰訊亦有超過７８００萬元

。不過，整體街貨仍以好倉為主，累計好倉街貨最多為小米、恆指、騰訊及比迪（０１２１１）

，分別相當於超過２１億、１４億、１２億及１１億元。同時間恆指、騰訊及阿里的淡倉相當於

超過２﹒７億、１億元及８８００萬元。

若參考過去一個月恆指成分股的表現，勁升股亦集中於不同板塊之內，表現最佳的藍籌吉利

（００１７５）升３３％、藥明（０２２６９）升２７％、舜宇（０２３８２）升２３％、港交

所升兩成。從以上可見，有別於往年板塊全面上升的趨勢，現市個股表現得更個別，或許更需要

考量投資者眼光及策略部署。

美股將迎來新一輪的業績期，包括美資大銀行及科技股將陸續公布業績，投資者不妨多加留

意企業的盈利表現，或多或少為港股帶來一些啟示。輪證的策略方面，有見近日引伸波幅持續受

壓向下，恆指波幅指數跌破１９％水平。投資者欲作坐倉準備，不妨以貼價及年期較長產品應市

，以減低引伸波幅波動對輪價所帶來的影響。投資者如有疑問，可上匯豐輪證網站

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《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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