《台股攻略－馮偉明》台積電績後回吐，跌９０點收市

《台股攻略》台股今日（１５日）先升後跌，全日高低波幅近４００點。加權指數裂口高開

近３００點，其後掉頭下跌，最終收１５６１６點，跌９０點，但成交金額則飆升至４３３１億

元（新台幣．下同），再創新高。

台積電法說會對其盈利展望樂觀，股價於開市早段大升６％至６２５元，但破頂後有沽壓，

收６０１元，升９元，帶挈其他半導體股走強，其中偉詮電子及通嘉科技升至漲停收市，分別收

５４﹒１０元及６９﹒９０元，而世芯─ＫＹ及聯陽亦有５％的升幅。鴻海今日則收

１１５﹒５０元，微跌０﹒５０元。大立光表現疲弱，股價全日反覆向下，收２８６０元，跌

１００元。其他電子權值股方面，聯電收４８﹒７５元，跌１﹒１５元；而聯發科則收８５０元

，跌１１元。航運股今日多隻指標股份陷入跌停，陽明海運、長榮海運及萬海航運同步跌至跌停

板價４３﹒２５元、２３﹒３５元及３４﹒２５元收市；而中航、志信及中櫃亦沽壓沉重，股價

跌７％收市。

台股突破新高後倒跌，反映高位有獲利沽盤出現，波幅擴大，預料短線在１５０００點附近

有支持，投資者入市前宜先考慮股市波動。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

