【北水炒Ｄ乜】淨流入１４０﹒５億人幣，買騰訊小米沽吉利長汽

《經濟通通訊社１５日專訊》美股周四先高後低，港股今日表現反覆，低開１０２點，上午
低見２８３９４點後反覆向上，曾倒升１７０點，見２８６６７點全日高，再創去年１月２０日
以來新高，之後升幅收窄。午後掉頭向下，恆指曾挫２０２點，見２８２９４點全日低，之後曾
倒升過百點。恆指最終收報２８５７３，升７７點或０﹒２７％。
按額度計算，北水全日淨流入１４０﹒５億元人民幣，減少３﹒３％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、小米集團（０１８１０）、中芯國際（００９８１）；淨賣
出最多的依次是吉利汽車（００１７５）、長城汽車（０２３３３）、華潤啤酒（００２９１）
。
主板成交２５３９﹒８３億元增加２２﹒３％。其中港股通成交７０９﹒９億元，佔總成交
２８％。
＊北水續掃騰訊，淨買入逾４９億元＊
騰訊控股升２﹒４６％報６４５元，北水淨買入４９﹒１億元。
小米集團跌１０﹒２６％報２９﹒３元，北水淨買入３５﹒６億元。
中芯國際跌１﹒７８％報２７﹒６５元，北水淨買入９﹒４億元。
吉利汽車跌４﹒８８％報３１﹒２元，北水淨賣出９﹒７億元。
長城汽車跌３﹒７３％報２５﹒８元，北水淨賣出４﹒７億元。
華潤啤酒跌２﹒２２％報６８﹒２元，北水淨賣出０﹒４億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
騰訊控股 （００７００） ４９﹒０６
小米集團 （０１８１０） ３５﹒６４
中芯國際 （００９８１） ９﹒３９
中國移動 （００９４１） ８﹒６２
中國海洋石油 （００８８３） ５﹒８４
淨沽出最多港股：
吉利汽車 （００１７５） －９﹒７０
長城汽車 （０２３３３） －４﹒６８
華潤啤酒 （００２９１） －０﹒３８
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（ｃａ）
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