《股市一周》港股新年次周續飆６９５點創近一年高位，北水力撐場

《經濟通通訊社１５日專訊》港股於２０２１年第二個交易周續有升勁，獲大額北水流入支

持，周內日均錄逾百億北水淨買入，日均主板成交維持２０００億元以上，加上一眾科網龍頭股

回勇帶動大市氣氛，恆指上周升逾６４０點後，本周續揚６９５點，一月效應繼續靈驗。

本周首個交易日（１１日）高開低走，阿里巴巴（０９９８８）及騰訊（００７００）未被

列入美國更新的投資禁令名單，科技股及電訊股造好，恆指收漲３０點。美國政局不穩拖累美股

指數走低，惟Ａ股向好。加上電訊股力撐大市，恆指周二（１２日）低開高收飆３６８點。大市

在業績期前觀望氣氛趨濃，港股一度因個股回吐挫１４０點，惟阿里、騰訊及三桶油限制跌幅，

恆指周三（１３日）軟４１點。市場期待美國出台新一輪財政刺激方案，在納指連升兩天下，科

網龍頭領跑港股，恆指周四（１４日）抽升２６１點。

美國上周新申領失業金人數增幅超過預期，美國股市周四下滑，加上小米（０１８１０）被

納入華府投資黑名單，港股低開１０２點，惟重磅股及內銀內險股撐市，帶動大市倒升，一度見

２８６６７點近一年高位，最終收報２８５７３，漲７７點。

總計一周，恆指從周二低位２７７８１點一路揚升，本日曾高見２８６６７點，波幅達

８８６點，最終全周升６９５點或２﹒４９％報２８５７３點，延續新年首周升勢。國指亦從周

一最低位１０９９２起走高，至本日最高見１１３６７點，全周收報１１３２０點，揚３６４點

或３﹒３３％。科指全周高低位分別是８９０１點及８６００點，周內高位為歷史新高，全周收

漲１４５點或１﹒６８％，報８７７５點。港股日均主板成交２２３４﹒０８億元。



＊傳華府擱置列黑名單阿里騰訊齊飆，小米遭殃插水＊



路透引述消息人士稱，美國政府決定，不把阿里巴巴、騰訊與百度等中國科技巨企，納入禁

止投資制裁名單，科網龍頭股普揚，阿里全周揚７﹒４９％，報２４１元；騰訊飆１２﹒５６％

，報６４５元；京東集團（０９６１８）漲０﹒８％，報３５０﹒４元；美團（０３６９０）軟

３﹒２７％，報３０７﹒６元；惟美國國防部周四宣布，將小米（０１８１０）在內的９間中國

企業列入與中國軍方有關聯的制裁名單，小米全周大跌８﹒２９％，報２９﹒３元。

盈富基金經理人道富環球周一公布，因應美國總統的行政命令，盈富將不再對禁令股進行新

投資，但事隔兩日極速轉軚，再對恢復對受制裁股份投資。北水近日轉買中資電訊股，中移動（

００９４１）周一及周二分別錄逾５６億元及逾４０億元北水淨買入。中移動全周大升１３﹒４

９％，報４７﹒１元；中電信（００７２８）飆升１９﹒３８％，報２﹒３４元；中聯通（００

７６２）抽升１３﹒６％，報５﹒０１元；鐵塔（００７８８）揚５﹒６６％，報１﹒１２元；

盈富基金（０２８００）升２﹒７１％，報２８﹒７８元。



＊晶片股榮辱見，中芯ＡＳＭ齊飆逾一成，華虹微軟＊



美國對中國電訊商華為實施制裁後，華為正擴大對晶片公司的投資，以彌補美國打擊半導體

供應鏈的缺口。華為已於過去一年半入股２０家與半導體相關的公司，其中一半是過去５個月內

達成。中芯（００９８１）全周抽升１０﹒６％，報２７﹒６５元，獲美國淮證券交易持續到今

年２月１日。花旗表示，台積電計劃將２０２１年資本支出的８０％用於先進製程技術，有助Ａ

ＳＭ太平洋（００５２２）今年及未來長期盈利增長，ＡＳＭ本周飆１３﹒９２％，報１０９﹒

６元，為科指最佳成分股。晶門（０２８７８）升５﹒６６％，報０﹒２８元。惟上海復旦（０

１３８５）插１２﹒２５％，報１３﹒１８元；華虹（０１３４７）軟０﹒３６％，報４０﹒４

５元。

巴克萊表示，因對估值的擔憂以及對５Ｇ ｉＰｈｏｎｅ期望過高的風險，蘋果股價或將下

跌逾一成。瑞聲（０２０１８）全周跌５﹒０１％，報４３﹒５５元；舜宇（０２３８２）漲０

﹒７９％，報１９０﹒６元；比亞迪電子（００２８５）升１﹒１５％，報３９﹒４５元。鴻海

集團旗下富士康科技宣布與吉利控股成立合資公司，為全球汽車以及出行產業提供全新一站式服

務，包括汽車整車、零組件、智慧控制系統、汽車生態系統和電動車全產業鏈流程等，富智康（

０２０３８）全周飆２８％，報１﹒２８元；鴻騰（０６０８８）走上３﹒８３％，報２﹒７５

元。



＊油價創十一個月高，中海油抽升一成三冠絕藍籌股＊



沙特阿拉伯早前自願額外減產，市場預料油供將會下降，市場續憧憬美國加大經濟刺激力度

，油價周二（１２日）揚近２％，布油期貨觸及１１個月高位５６﹒７５美元，周四布油期貨亦

升０﹒６％報５６﹒４２美元。中海油（００８８３）獲北水力捧，全周飆１３﹒６２％，報８

﹒０９元，為恆指最佳成分股；中石化（００３８６）揚５﹒８５％，報３﹒９８元；中石油（

００８５７）升７﹒０５％，報２﹒５８元；中海油服（０２８８３）漲３﹒６４％，報７﹒９

６元；中石化冠德（００９３４）微升０﹒６９％，報２﹒８８元。

中汽協公布，內地１月上旬重點車企產量挫逾２７％，長汽（０２３３３）大跌１２﹒６９

％，報２５﹒８元；花旗發表報告指，吉利（００１７５）母企吉利控股，與富士康組建汽車合

營是雙贏策略，可加速從傳統汽車向新能源汽車轉型的進程，惟吉利全周仍插６﹒１６％，報３

１﹒２元。美國國家公路交通安全管理局周三（１３日）要求特斯拉召回部分Ｍｏｄｅｌ Ｓ和

Ｍｏｄｅｌ Ｘ車型，合共１５﹒８萬輛，比亞迪（０１２１１）仍漲２﹒３３％，報２４５﹒

８元；恆大汽車（００７０８）持平，報２８﹒５元；廣汽（０２２３８）抽升１３﹒０１％，

報９﹒３８元，旗下石墨烯電池已進入實車量產測試階段。（ｐｌ）

