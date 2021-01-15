《股林淘金－林家亨》小米（０１８１０）被制裁，今日跌幅大

《股林淘金》美股昨天（１４日）在創新高紀錄之後倒跌，道指下跌６８點，納指下跌１６

點，納指１００下跌７４點。美國宣布再有多隻中資股份被制裁，納入不准在美國買賣黑名單，

其中包括小米（０１８１０）。

預計今日（１５日）港股早段窄幅偏軟，身為藍籌股的小米由於外資持股約６％或以上，不

排除成為被拋售對象，股價有機會跌穿３０元水平以下，拖累其他相關中資股份。

香港的光伏股板塊昨天有較大跌幅，主要原因是來自外資行報告推算由於今年有多間光伏行

業股都會爭相擴展，作為光伏龍頭股之隆基股份（滬：６０１０１２）在下半年將會減價促銷，

影響光伏產品的毛利率由３５％跌向２５％之趨勢，但由於整體內外市埸剛性需求龐大，行業的

整體盈利仍會有非常可觀的上升，在短線調整後，該類光伏股份有能力重整升軌，光伏產品外銷

樂觀情緒主要是來自拜登總統上場後將推出龐大的清潔能源計劃，中國的清潔能源產品佔世界供

應逾七成比例，故此受惠程度應該最大，長線可以看好。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》

